Classement PIB : les pays les plus pauvres du monde

Voici les 25 nations qui produisent le moins de richesses par habitant en 2016.

Sans surprise, la très grande majorité des vingt-cinq pays les plus pauvres du monde en 2016 se situe sur le continent africain. Ces économies totalisent un produit intérieur brut (PIB) de 378 milliards de dollars, soit 80 milliards de plus qu'en 2015. Un chiffre qui, rapporté aux 498,4 millions d'habitants qui peuplent ces pays en 2016, ne représente que 757,93 dollars. A titre de comparaison, le PIB par habitant de la France s'élève à 38 172,8 dollars en 2016. 1er : Soudan du Sud, 245,9 dollars de PIB par habitant Voir le classement Le Soudan du Sud, pays le plus pauvre du monde. © John Wollwerth_123RF

Découvrez les 25 nations qui produisent le moins de richesses, classées selon le PIB par tête que leur attribue le Fonds monétaire international (FMI) pour 2016.

Les pays au plus petit PIB par habitant en 2016 Rang Pays PIB par habitant en dollars US courants en 2016 1 Soudan du Sud 245,9 2 Malawi 287,0 3 Burundi 287,3 4 République centrafricaine 372,2 5 Madagascar 382,2 6 Niger 412,8 7 Mozambique 434,9 8 Gambie 435,5 9 Libéria 478,7 10 République démocratique du Congo 489,8 11 Guinée 519,2 12 Afghanistan 527,7 13 Togo 586,3 14 Ouganda 608,4 15 Guinée-Bissau 624,7 16 Sierra Leone 635,9 17 Burkina Faso 644,5 18 Tadjikistan 721,6 19 Rwanda 732,5 20 Comores 739,1 21 Ethiopie 739,4 22 Haïti 752,2 23 Népal 760,6 24 Erythrée 771,4 25 Bénin 814,4

Les quatre pays hors du continent africain, l'Afghanistan, le Népal et le Tadjikistan en Asie et Haïti en Amérique centrale, se situent tous en dessous de la 10e position du tableau, avec des PIB par habitant tous supérieurs à 500 dollars par habitant, soit le double du pays le plus pauvre du monde : le Soudan du Sud.

Le Soudan du Sud et le Tadjikistan font cette année leur entrée au triste classement des pays les plus pauvres du monde. Le PIB par Sud-Soudanais s'élève en 2016 à 245,9 dollars, ce qui place le pays directement à la première position. Le PIB par Tadjik atteint quant à lui les 721,5 dollars, soit près de 160 dollars de plus que le PIB par tête moyen des 25 pays les plus pauvres du monde, qui s'élève à 560,2 dollars.

