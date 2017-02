Le robo-advisor WeSave crée WeQuant pour lancer son activité BtoBtoC

Le réseau social de trading eToro, qui compte 5 millions d'utilisateurs à travers le monde, est le premier client de cette plateforme de stratégies d'investissement en SaaS.

WeSave, plateforme de gestion d'épargne en ligne lancée en avril 2016, crée une plateforme de stratégies d'investissement quantitatives en SaaS, WeQuant, à destination des institutions financières et brokers pour leur permettre d'améliorer les portefeuilles de leurs clients. La plateforme de trading social eToro, qui permet à ses utilisateurs de copier automatiquement les trades d'autres investisseurs sur le site et compte 5 millions d'utilisateurs à travers plus de 140 pays dans le monde, est son premier client.

"Le B2C est une vitrine technologique pour nos clients B2B et B2BC"

Le réseau social de trading distribuera les stratégies de gestion automatisée de portefeuilles que WeQuant a développées spécialement pour ses traders. Elles permettront aux utilisateurs actifs sur eToro d'accéder à des portefeuilles d'investissement gérés par l'équipe de gestion de WeSave. WeQuant référencera d'abord la stratégie AlphaCore qui a vocation à être investie majoritairement en ETFs. D'autres stratégies suivront dans les prochains mois.

Ce lancement d'une plateforme BtoBtoC par WeSave se fait moins d'un an après celui de son contrat d'assurance-vie WeSave Patrimoine, assuré par Suravenir. Est-ce à dire que les résultats ne sont pas au rendez-vous ? Pas du tout, répond Jonathan Herscovici, co-fondateur et président de la start-up française : "La collecte de WeSave en B2C est conforme à notre plan de marche et notre objectif reste le même que celui annoncé en avril 2016, à savoir 20 000 clients avec 1 milliard sous gestion à horizon fin 2020. Ce positionnement multiple (B2C/B2B2C/B2B) est assumé depuis l'origine. Nous avions fait le choix de ne pas communiquer dessus mais c'est une diversification naturelle de notre business. WeSave est une vitrine technologique pour nos clients B2B et B2B2C. Et c'est justement grâce à cela que Yoni Assia, le CEO d'eToro, est venu nous voir spontanément pour nous proposer ce partenariat exclusif".

