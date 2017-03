Classement webperf : Google toujours loin devant

Parmi les 80 sites les plus visités en France, dont 40 e-commerçants et 25 médias, lesquels ont été les meilleurs en termes de rapidité d'affichage en février ? Réponse avec notre partenaire Fasterize.

Il y a du changement du côté des nos classements webperf ! Plusieurs nouveautés ont été apportées au rendez-vous mensuel. D'abord, les performances sur mobile sont désormais analysées. Pour des raisons techniques, seul l'affichage des pages sur Android a été pris en compte (les mesures sur iOS n'auraient été possibles que sur une version "jailbreakée", donc non représentative).

Toujours consultable en ligne, la méthodologie reste identique. Ce sont les mêmes sites qui sont suivis sur desktop et sur mobile. Trois pages distinctes sur chaque site sont mesurées plusieurs fois par jour, et les indicateurs présents ci-dessous sont des moyennes. C'est toujours le Speed Index qui classe les sites. Pour rappel, cet indicateur est décisif car il mesure la progression et la bonne dynamique du chargement au-dessus de la ligne de flottaison (une définition plus complète, clairement illustrée, et avec la formule exacte utilisée pour calculer ce Speed Index figure sur le blog de Fasterize, qui réalise les mesures pour le JDN).

Si le classement s'est enrichi des mesures sur mobile, il est aussi présenté différemment. Les 80 acteurs suivis sont désormais regroupés au sein d'un même classement général. Ensuite, deux secteurs bénéficient de leur propre classement : celui des commerçants et celui des médias, qui pourront ainsi mieux se comparer entre eux. La même logique s'applique sur desktop et sur mobile, ce qui fait six classements en tout. Le sommaire ci-dessus permet de rapidement accéder au classement de votre choix.

Classement de la webperf sur desktop des sites les plus visités (février 2017) Rang Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Poids moyen des pages Nombre moyen de requêtes 1 Google 1 185 2 121 488 651 21 2 Bing 1 371 577 804 451 36 3 Meteo France 1 418 2 246 1 027 140 77 4 Reverso 1 519 2 799 438 326 61 5 grosbill.com 1 655 2 047 802 990 34 6 Ouest France 1 688 3 600 1 147 581 56 7 Wikipedia 1 696 2 533 554 505 58 8 LinkedIn 1 784 1 696 420 422 32 9 ldlc.com 1 984 4 428 1 471 857 190 10 oxybul.com 2 030 4 524 1 349 066 134 11 France Télévisions Info 2 031 4 349 2 058 008 102 12 auchan.fr 2 033 2 860 899 651 95 13 oscaro.com 2 041 4 442 1 170 732 86 14 Twitter.com 2 093 4 488 1 695 603 48 15 L'internaute 2 143 5 969 1 510 080 143 16 Le Journal des Femmes 2 242 6 238 2 649 795 225 17 Liberation 2 413 7 330 2 972 936 231 18 leroymerlin.fr 2 426 4 338 1 054 817 86 19 kiabi.com 2 458 5 547 1 711 542 218 20 ikea.com 2 466 6 036 2 694 673 205 21 bricodepot.fr 2 501 4 651 883 029 85 22 nocibe.fr 2 522 5 223 1 401 569 112 23 laredoute.fr 2 648 2 676 772 641 48 24 maisonsdumonde.com 2 662 3 493 1 985 249 222 25 CommentCaMarche 2 736 5 833 2 230 258 151 26 amazon.fr 2 738 5 876 4 543 226 145 27 Femme actuelle 2 843 7 208 2 711 140 211 28 cdiscount.com 2 863 6 689 2 336 621 189 29 blancheporte.fr 2 885 5 592 2 414 306 191 30 ebay.fr 2 916 4 214 2 263 550 267 31 01net 2 917 8 956 2 205 628 340 32 LePoint 2 951 6 510 2 588 846 130 33 toysrus.fr 2 955 6 811 1 960 122 181 34 lagranderecre.fr 2 971 4 592 1 902 674 115 35 Le Bon Coin 2 984 4 925 1 193 144 138 36 PagesJaunes 3 026 4 645 770 368 51 37 TripAdvisor 3 057 3 641 1 822 769 89 38 Le Figaro 3 164 5 622 1 671 285 211 39 sarenza.com 3 179 4 193 1 187 868 106 40 Télé Loisirs 3 188 7 727 2 829 552 209 41 castorama.fr 3 194 4 953 1 765 250 147 42 booking.com 3 203 4 719 1 625 972 90 43 lidl.fr 3 251 8 911 6 973 465 119 44 Mappy 3 339 4 668 2 050 118 91 45 L Equipe 3 419 15 066 5 270 561 418 46 groupon.fr 3 446 3 398 1 646 718 108 47 3suisses.fr 3 476 5 537 2 200 218 141 48 Dailymotion 3 502 8 134 4 521 556 261 49 France TV 3 545 8 929 2 364 375 226 50 but.fr 3 586 7 401 3 574 022 280 51 20minutes.fr 3 650 12 825 2 135 837 332 52 Facebook 3 672 3 006 843 290 71 53 e-leclerc.com 3 677 7 298 4 220 335 235 54 Au féminin 3 687 3 617 2 274 653 570 55 darty.com 3 713 6 093 2 894 390 245 56 alinea.fr 3 723 5 264 2 640 961 219 57 Huffington Post 3 731 9 241 5 072 810 266 58 decathlon.fr 3 745 4 655 1 713 532 111 59 voyages-sncf.com 3 766 7 732 2 278 286 113 60 Youtube 3 783 2 871 2 337 095 80 61 Le Nouvel Observateur 3 850 13 534 8 956 372 412 62 MYTF1 3 904 5 073 3 484 329 141 63 zalando.fr 3 960 7 614 3 400 525 182 64 sephora.fr 3 972 5 583 1 645 977 173 65 carrefour.fr 4 000 8 108 1 889 691 351 66 Le Parisien 4 014 14 086 5 511 109 382 67 Marmiton 4 142 8 660 2 879 698 288 68 Doctissimo 4 391 13 861 4 350 540 362 69 AlloCiné 4 418 5 269 1 832 754 192 70 yves-rocher.fr 4 462 7 810 3 748 890 243 71 CANAL + 4 474 8 588 2 848 117 232 72 conforama.fr 4 501 7 203 1 921 883 279 73 L Express.fr 4 789 11 293 3 441 857 463 74 priceminister.com 4 810 7 275 3 010 998 329 75 boulanger.fr 4 935 7 017 1 765 237 139 76 Le Monde 5 117 11 521 4 501 476 367 77 fnac.com 5 231 5 050 1 689 135 145 78 BFM TV 5 364 11 591 4 424 792 356 79 galerieslafayette.com 5 457 7 641 2 536 453 107 80 rueducommerce.fr 6 747 15 483 4 481 776 443

Sur le mois de février, les 80 sites mesurés sur desktop ont eu en moyenne un Speed Index de 3 250, un temps de chargement de 6,3 secondes, ainsi que des pages pesant 2,4 Mo et comptant 188 requêtes. Si Google obtient le meilleur Speed Index et affiche le nombre le plus limité de requêtes sur ses pages (21), c'est Bing qui affiche ses pages le plus rapidement (en moins de 0,6 seconde !) et LinkedIn qui sert les pages les plus légères.

Classement de la webperf sur desktop des e-commerçants les plus visités (février 2017) Rang Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Poids moyen des pages Nombre moyen de requêtes 1 grosbill.com 1 655 2 047 802 990 34 2 ldlc.com 1 984 4 428 1 471 857 190 3 oxybul.com 2 030 4 524 1 349 066 134 4 auchan.fr 2 033 2 860 899 651 95 5 oscaro.com 2 041 4 442 1 170 732 86 6 leroymerlin.fr 2 426 4 338 1 054 817 86 7 kiabi.com 2 458 5 547 1 711 542 218 8 ikea.com 2 466 6 036 2 694 673 205 9 bricodepot.fr 2 501 4 651 883 029 85 10 nocibe.fr 2 522 5 223 1 401 569 112 11 laredoute.fr 2 648 2 676 772 641 48 12 maisonsdumonde.com 2 662 3 493 1 985 249 222 13 amazon.fr 2 738 5 876 4 543 226 145 14 cdiscount.com 2 863 6 689 2 336 621 189 15 blancheporte.fr 2 885 5 592 2 414 306 191 16 ebay.fr 2 916 4 214 2 263 550 267 17 toysrus.fr 2 955 6 811 1 960 122 181 18 lagranderecre.fr 2 971 4 592 1 902 674 115 19 sarenza.com 3 179 4 193 1 187 868 106 20 castorama.fr 3 194 4 953 1 765 250 147 21 booking.com 3 203 4 719 1 625 972 90 22 lidl.fr 3 251 8 911 6 973 465 119 23 groupon.fr 3 446 3 398 1 646 718 108 24 3suisses.fr 3 476 5 537 2 200 218 141 25 but.fr 3 586 7 401 3 574 022 280 26 e-leclerc.com 3 677 7 298 4 220 335 235 27 darty.com 3 713 6 093 2 894 390 245 28 alinea.fr 3 723 5 264 2 640 961 219 29 decathlon.fr 3 745 4 655 1 713 532 111 30 voyages-sncf.com 3 766 7 732 2 278 286 113 31 zalando.fr 3 960 7 614 3 400 525 182 32 sephora.fr 3 972 5 583 1 645 977 173 33 carrefour.fr 4 000 8 108 1 889 691 351 34 yves-rocher.fr 4 462 7 810 3 748 890 243 35 conforama.fr 4 501 7 203 1 921 883 279 36 priceminister.com 4 810 7 275 3 010 998 329 37 boulanger.fr 4 935 7 017 1 765 237 139 38 fnac.com 5 231 5 050 1 689 135 145 39 galerieslafayette.com 5 457 7 641 2 536 453 107 40 rueducommerce.fr 6 747 15 483 4 481 776 443

Le mois dernier, les 40 e-commerçants ont eu en moyenne, sur desktop, un Speed Index de 3 370 et un temps de chargement de 5,8 secondes. Leurs pages pesaient 2,3 Mo en moyenne, et généraient 173 appels. Grosbill.com ne possède pas seulement le meilleur Speed Index, c'est aussi le site qui affiche le plus rapidement ses pages et limite le plus leurs requêtes. Sur le critère du poids, c'est le site de la Redoute qui réalise la meilleure performance, avec moins de 780 ko.

Classement de la webperf sur desktop des sites médias les plus visités (février 2017) Rang Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Poids moyen des pages Nombre moyen de requêtes 1 Ouest France 1 688 3 600 1 147 581 56 2 France Télévisions Info 2 031 4 349 2 058 008 102 3 L'internaute 2 143 5 969 1 510 080 143 4 Le Journal des Femmes 2 242 6 238 2 649 795 225 5 Liberation 2 413 7 330 2 972 936 231 6 CommentCaMarche 2 736 5 833 2 230 258 151 7 Femme actuelle 2 843 7 208 2 711 140 211 8 01net 2 917 8 956 2 205 628 340 9 LePoint 2 951 6 510 2 588 846 130 10 Le Figaro 3 164 5 622 1 671 285 211 11 Télé Loisirs 3 188 7 727 2 829 552 209 12 L Equipe 3 419 15 066 5 270 561 418 13 France TV 3 545 8 929 2 364 375 226 14 20minutes.fr 3 650 12 825 2 135 837 332 15 Au féminin 3 687 3 617 2 274 653 570 16 Huffington Post 3 731 9 241 5 072 810 266 17 Le Nouvel Observateur 3 850 13 534 8 956 372 412 18 MYTF1 3 904 5 073 3 484 329 141 19 Le Parisien 4 014 14 086 5 511 109 382 20 Doctissimo 4 391 13 861 4 350 540 362 21 AlloCiné 4 418 5 269 1 832 754 192 22 CANAL + 4 474 8 588 2 848 117 232 23 L Express.fr 4 789 11 293 3 441 857 463 24 Le Monde 5 117 11 521 4 501 476 367 25 BFM TV 5 364 11 591 4 424 792 356

Les médias ont désormais leur classement à part, et sur desktop c'est le site de Ouest France qui rafle tout. Il a le meilleur Speed Index en février mais aussi les pages les plus légère et celles qui limitent le plus le nombre de requêtes. Des statistiques bien meilleures que celles observées en moyenne sur les 25 médias suivis : 3 467 de Speed Index, plus de 5,5 secondes de temps de chargement, des pages pesant 3,2 Mo et réalisant 269 appels.

Classement de la webperf sur mobile des sites les plus visités (février 2017) Rang Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Poids moyen des pages Nombre moyen de requêtes 1 Bing 2 519 1 369 216 899 34 2 Google 3 131 4 638 407 957 23 3 L Express.fr 3 259 25 430 2 769 097 496 4 amazon.fr 3 333 10 294 1 496 916 107 5 France Télévisions Info 3 444 6 888 762 020 44 6 LinkedIn 3 480 4 411 185 401 28 7 Meteo France 3 858 8 105 1 086 046 11 8 Wikipedia 3 894 5 233 293 144 13 9 Ouest France 3 956 7 346 787 486 36 10 oscaro.com 4 054 10 249 1 120 365 96 11 auchan.fr 4 073 9 905 891 360 95 12 booking.com 4 095 10 299 883 337 42 13 grosbill.com 4 162 5 787 389 637 22 14 Le Journal des Femmes 4 340 12 834 2 014 556 213 15 oxybul.com 4 362 10 207 1 189 722 128 16 ikea.com 4 415 10 875 1 878 289 82 17 Reverso 4 423 9 207 435 747 40 18 Marmiton 4 569 13 455 1 312 186 145 19 L'internaute 4 641 11 849 1 567 477 121 20 Liberation 4 733 12 821 1 620 108 160 21 sarenza.com 4 842 8 879 1 164 231 104 22 Huffington Post 5 001 11 093 1 752 584 171 23 CommentCaMarche 5 037 12 862 2 162 062 121 24 ebay.fr 5 080 6 201 746 023 59 25 maisonsdumonde.com 5 113 6 663 1 312 883 130 26 leroymerlin.fr 5 147 10 658 572 388 28 27 Facebook 5 218 7 510 749 966 37 28 LePoint 5 437 11 264 1 330 106 90 29 cdiscount.com 5 465 11 667 1 470 164 102 30 kiabi.com 5 710 12 216 1 089 590 136 31 Au féminin 5 713 7 879 1 720 904 483 32 groupon.fr 5 757 7 136 1 364 799 90 33 laredoute.fr 5 802 11 291 780 883 48 34 01net 5 918 21 255 1 834 863 291 35 TripAdvisor 5 932 12 899 1 449 043 72 36 alinea.fr 5 942 14 087 2 394 357 209 37 fnac.com 5 964 10 143 1 230 664 107 38 priceminister.com 6 134 12 313 1 579 715 235 39 but.fr 6 161 12 231 675 091 95 40 nocibe.fr 6 217 11 244 981 985 78 41 bricodepot.fr 6 269 11 883 879 493 85 42 voyages-sncf.com 6 344 13 538 2 143 640 102 43 3suisses.fr 6 426 12 191 1 973 641 128 44 France TV 6 513 11 196 1 375 142 95 45 Dailymotion 6 570 16 830 1 648 747 86 46 Le Nouvel Observateur 6 591 12 657 1 340 469 169 47 Télé Loisirs 6 854 14 092 1 680 628 130 48 Femme actuelle 7 041 14 965 2 199 795 161 49 Le Figaro 7 078 14 076 2 531 442 223 50 galerieslafayette.com 7 101 17 474 2 294 481 97 51 Le Monde 7 116 17 411 3 457 999 238 52 AlloCiné 7 195 12 350 1 840 058 193 53 blancheporte.fr 7 206 14 850 2 115 514 186 54 toysrus.fr 7 223 12 724 1 283 590 82 55 lagranderecre.fr 7 227 12 242 1 956 512 122 56 L Equipe 7 250 9 571 1 897 440 210 57 MYTF1 7 327 19 461 2 500 516 163 58 Youtube 7 350 6 820 1 455 724 39 59 darty.com 7 387 12 275 947 006 175 60 PagesJaunes 7 422 11 497 681 165 44 61 BFM TV 7 500 27 169 5 251 809 343 62 ldlc.com 7 543 9 943 1 236 864 189 63 e-leclerc.com 7 719 18 646 4 300 202 241 64 Twitter.com 7 820 8 928 1 054 966 81 65 decathlon.fr 7 835 13 103 1 730 676 104 66 boulanger.fr 7 961 11 420 1 163 418 99 67 yves-rocher.fr 8 047 11 407 1 674 529 203 68 20minutes.fr 8 125 19 551 2 238 493 226 69 zalando.fr 8 224 17 749 2 189 949 140 70 Le Bon Coin 8 419 14 681 1 096 439 128 71 sephora.fr 8 924 5 728 1 707 401 75 72 Doctissimo 10 089 22 560 4 490 929 228 73 carrefour.fr 10 110 23 308 2 132 373 315 74 castorama.fr 10 186 21 577 2 009 272 312 75 conforama.fr 10 220 15 947 987 988 204 76 CANAL + 10 699 19 172 3 523 237 144 77 Mappy 11 507 16 658 1 522 719 51 78 rueducommerce.fr 11 613 19 056 1 885 380 140 79 lidl.fr 13 177 24 155 7 264 379 126 80 Le Parisien 18 264 24 690 5 184 774 259

Ce nouveau classement de la webperf sur mobile est donc dominé par Bing, qui devance d'ailleurs assez largement Google (Speed Index de 2519 contre3131). C'est également le moteur de Microsoft qui affiche le plus rapidement ses pages sur mobile (en moins de 1,4 seconde). Concernant le poids des pages, c'est, comme sur desktop, LinkedIn qui réalise la meilleure performance. C'est enfin Météo France qui arrive le mieux à limiter le nombre de requêtes comptées sur ses pages.

Classement de la webperf sur mobile des e-commerçants les plus visités (février 2017) Rang Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Poids moyen des pages Nombre moyen de requêtes 1 amazon.fr 3 333 10 294 1 496 916 107 2 oscaro.com 4 054 10 249 1 120 365 96 3 auchan.fr 4 073 9 905 891 360 95 4 booking.com 4 095 10 299 883 337 42 5 grosbill.com 4 162 5 787 389 637 22 6 oxybul.com 4 362 10 207 1 189 722 128 7 ikea.com 4 415 10 875 1 878 289 82 8 sarenza.com 4 842 8 879 1 164 231 104 9 ebay.fr 5 080 6 201 746 023 59 10 maisonsdumonde.com 5 113 6 663 1 312 883 130 11 leroymerlin.fr 5 147 10 658 572 388 28 12 cdiscount.com 5 465 11 667 1 470 164 102 13 kiabi.com 5 710 12 216 1 089 590 136 14 groupon.fr 5 757 7 136 1 364 799 90 15 laredoute.fr 5 802 11 291 780 883 48 16 alinea.fr 5 942 14 087 2 394 357 209 17 fnac.com 5 964 10 143 1 230 664 107 18 priceminister.com 6 134 12 313 1 579 715 235 19 but.fr 6 161 12 231 675 091 95 20 nocibe.fr 6 217 11 244 981 985 78 21 bricodepot.fr 6 269 11 883 879 493 85 22 voyages-sncf.com 6 344 13 538 2 143 640 102 23 3suisses.fr 6 426 12 191 1 973 641 128 24 galerieslafayette.com 7 101 17 474 2 294 481 97 25 blancheporte.fr 7 206 14 850 2 115 514 186 26 toysrus.fr 7 223 12 724 1 283 590 82 27 lagranderecre.fr 7 227 12 242 1 956 512 122 28 darty.com 7 387 12 275 947 006 175 29 ldlc.com 7 543 9 943 1 236 864 189 30 e-leclerc.com 7 719 18 646 4 300 202 241 31 decathlon.fr 7 835 13 103 1 730 676 104 32 boulanger.fr 7 961 11 420 1 163 418 99 33 yves-rocher.fr 8 047 11 407 1 674 529 203 34 zalando.fr 8 224 17 749 2 189 949 140 35 carrefour.fr 10 110 23 308 2 132 373 315 36 sephora.fr 8 924 5 728 1 707 401 75 37 castorama.fr 10 186 21 577 2 009 272 312 38 conforama.fr 10 220 15 947 987 988 204 39 rueducommerce.fr 11 613 19 056 1 885 380 140 40 lidl.fr 13 177 24 155 7 264 379 126

Les e-commerçants ont des moyennes très différentes sur mobile et sur desktop : leur Speed index (6714) double sur mobile et les page mettent presque aussi deux fois plus longtemps pour s'afficher entièrement sur mobile (plus de 12,5 secondes en moyenne). Leurs pages sont cependant plus légères, de 35% sur mobile (1,6 Mo), et comptent aussi un tiers de requêtes en moins en moyenne(128). A noter que c'est la déclinaison mobile du site de Sephora qui affiche les pages les plus rapides avec 5,7 secondes. C'est en revanche Grosbill.com qui performe sur mobile concernant les appels et le poids des page.

Classement de la webperf sur mobile des sites médias les plus visités (février 2017) Rang Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Poids moyen des pages Nombre moyen de requêtes 1 L Express.fr 3 259 25 430 2 769 097 496 2 France Télévisions Info 3 444 6 888 762 020 44 3 Ouest France 3 956 7 346 787 486 36 4 Le Journal des Femmes 4 340 12 834 2 014 556 213 5 L'internaute 4 641 11 849 1 567 477 121 6 Liberation 4 733 12 821 1 620 108 160 7 Huffington Post 5 001 11 093 1 752 584 171 8 CommentCaMarche 5 037 12 862 2 162 062 121 9 LePoint 5 437 11 264 1 330 106 90 10 Au féminin 5 713 7 879 1 720 904 483 11 01net 5 918 21 255 1 834 863 291 12 France TV 6 513 11 196 1 375 142 95 13 Le Nouvel Observateur 6 591 12 657 1 340 469 169 14 Télé Loisirs 6 854 14 092 1 680 628 130 15 Femme actuelle 7 041 14 965 2 199 795 161 16 Le Figaro 7 078 14 076 2 531 442 223 17 Le Monde 7 116 17 411 3 457 999 238 18 AlloCiné 7 195 12 350 1 840 058 193 19 L Equipe 7 250 9 571 1 897 440 210 20 MYTF1 7 327 19 461 2 500 516 163 21 BFM TV 7 500 27 169 5 251 809 343 22 20minutes.fr 8 125 19 551 2 238 493 226 23 Doctissimo 10 089 22 560 4 490 929 228 24 CANAL + 10 699 19 172 3 523 237 144 25 Le Parisien 18 264 24 690 5 184 774 259

En février, sur mobile, les 25 médias mesurés ont eu, en moyenne, un Speed Index de 6765, un temps de chargement complet de plus de 15 secondes ainsi que des pages pesant 2,3 Mo et générant 200 requêtes. Ouest France a les pages comptant le moins de requêtes, mais c'est la déclinaison mobile de Francetvinfo.fr qui affiche les meilleures performances en matière de temps de chargement et de poids des pages.

