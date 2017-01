Avec Smart Sync, Dropbox se dote d'une fonction de streaming de fichiers

Fitbit s'apprête à licencier entre 5 et 10% de son effectif

Désormais disponible en version finale, Smart Sync permet de choisir de synchroniser, ou pas, en local un fichier Dropbox. Et si le document reste dans le cloud, il pourra néanmoins être ouvert en streaming.

Dropbox le qualifie de "disque dur illimité". Project Infinite était en bêta depuis avril dernier. Lors d'un événement qu'il organise ce lundi 30 janvier à San Francisco, l'éditeur a annoncé la disponibilité de cette technologie en version finale. Pour l'occasion, Project Infinite est rebaptisé Smart Sync.

Ciblant avant tout les entreprises, Smart Sync permet d'ouvrir un document stocké sur Dropbox sur son poste de travail sans pour autant avoir à le télécharger en local. L'objectif est ainsi d'offrir une extension de disque dur dans le cloud. D'où cette notion mise en avant par Dropbox de "disque dur illimité". Pour permettre ce tour de passe-passe, Dropbox utilise la technique du streaming de fichier.

Relever le défi des fortes volumétries

L'enjeu de Smart Sync ? Répondre aux problématiques de stockage de fichiers à forte volumétrie. "L'objectif est de proposer une alternative crédible aux serveurs de fichiers départementaux. Les capacités des postes de travail restant limitées, il était important de laisser à l'utilisateur la possibilité de synchroniser ou non ses documents Dropbox sur sa machine", explique Thibaut Champey, expert produits France chez Dropbox.

Pour un dossier ou un fichier, le choix entre les deux options (cloud ou local) s'effectue via un menu contextuel (voir la capture ci-dessous). Un clic droit sur un document stocké en mode cloud donnera ensuite accès à des informations sur ses méta données, comme sa taille et ses dates de création et de modification. Grâce à Smart Sync, un administrateur aura également la possibilité de créer des dossiers d'équipe (c'est-à-dire assignés à des groupes d'utilisateurs) en paramétrant par défaut leur stockage dans le cloud.

Smart Sync est compatible aussi bien avec Windows (à partir de Windows 7) que Mac OS X.