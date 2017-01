Windows 10 : actu, mise à jour, prix...

[Mis à jour le 5 janvier 2017 à 12h40] Dernière minute : Microsoft planche activement sur la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 (Windows 10 Creators Update). Selon nos confrères américains de MSpoweruser, elle pourrait être lancée en avril prochain, et devrait être poussée sur les terminaux des utilisateurs de manière graduelle.

Cliquer sur l'image ci-dessous pour découvrir les principales nouveautés introduites avec Windows 10

Officiellement, Microsoft a mis un terme à l'offre de migration gratuite vers Windows 10 proposée aux utilisateurs de Windows 8 (et 8.1) ou de Windows 7. Cette offre a pris fin le 29 juillet 2015, jour du premier anniversaire de la sortie de Windows 10. Les utilisateurs ayant bénéficié de cette offre pourront disposer, sans frais, des futures mises à jour du système d'exploitation. En revanche, ceux n'ayant pas encore migré et souhaitant passer à Windows 10 devront désormais passer à la caisse (voir les tarifs de Windows 10 ci-dessous). Une possibilité de migration gratuite reste cependant disponible pour les utilisateurs de Windows 8 (8.1) et 7 . Pour en bénéficier, il suffit de reconnaître utiliser des fonctions d'accessibilité de l'OS. Microsoft ne réalise aucun contrôle de configuration pour valider cet aspect.

Quant à Windows 10 Mobile, il est et reste 100% gratuit.

Windows 10 Familiale : 134,99 euros (tarif officiel de Microsoft), 124 euros (tarif des revendeurs dans le meilleur des cas).

134,99 euros (tarif officiel de Microsoft), 124 euros (tarif des revendeurs dans le meilleur des cas). Windows 10 Pro : 261,99 euros (tarif officiel), 154,90 euros (tarif des revendeurs dans le meilleur des cas).

261,99 euros (tarif officiel), 154,90 euros (tarif des revendeurs dans le meilleur des cas). Windows 10 Mobile : gratuit.

gratuit. Windows 10 Education : prix non communiqués*.

prix non communiqués*. Windows 10 Enterprise : prix non communiqués*.

* Windows 10 Education et Windows 10 Enterprise sont disponibles par le biais de contrats de licences en volume dont les prix ne sont pas public. Les clients de Microsoft ayant souscrit à la Software Assurance pourront migrer vers ces éditions sans surcoût.

Lancé en juillet 2015, Windows 10 a passé le cap des 400 millions d'appareils d'après les dernières données de Microsoft. Un chiffre qui inclut les terminaux Windows 10 de type tablette ou PC, mais aussi les consoles Xbox One (qui tournent désormais également sous l'OS de Microsoft). C'est 50 millions de plus qu'en juin dernier, et 100 millions de plus qu'en mai. Selon StatCounter, Windows 10 est désormais installé sur plus de 27% des ordinateurs de type desktop à travers le monde (voir graphique ci-dessous), et 33,6% en France - où son adoption dépasse celle de Windows 7. Depuis août, la part de marché de Windows 10 progresse moins rapidement néanmoins, très probablement du fait de la fin de l'offre gratuite de migration proposée par le groupe américain.

Source: StatCounter Global Stats - OS Market Share

Migration vers Windows 10 : les entreprises n'auront pas le choix

Quid de l'adoption de Windows 10 en entreprise ? "Depuis avril dernier, elle s'accélère en France, et le taux d'adoption a encore progressé depuis septembre", indique Jean-Christophe Dupuy, directeur Windows & Devices chez Microsoft France. "La tendance est poussée à la fois par un besoin de renouvellement et l'adoption de nouveaux terminaux. Mais aussi par l'intérêt suscité par Windows Defender Advanced Threat Protection [le nouvel outil de lutte contre les attaques informatiques avancées intégré à Windows 10 ndlr]."

Le Gartner confirme. Le cabinet constate une progression de 11,3% des ventes de PC aux professionnels en France au 3e trimestre 2016 : une montée en puissance que l'institut met directement en parallèle avec "une continuité du déploiement sur Windows 10" au sein des entreprises. "Le bénéfice des ventes de PC équipés de Windows 10 professionnel est attendu pour le début du quatrième trimestre 2016 et jusqu'à 2017", ajoute le Gartner. Force est cependant de constater que les entreprises n'ont en fait guère le choix : la fabrication de terminaux Windows 7 a officiellement pris fin le 31 octobre 2016. Et à partir de juillet 2018, Microsoft cessera de fournir un support de Windows 10 sur les machines équipées des nouveaux processeurs Intel Skylake. L'acquisition de nouveaux PC devra alors obligatoirement passer par la case Windows 10, et les machines "Skylake" en production devront également migrer.

Le JDN a testé Windows 10 sur une tablette Surface Pro de première génération. Globalement, Windows 10 est un Windows de bonne facture. La migration vers Windows 10 a bien fonctionné. Tous les logiciels installés initialement (dont certains de génération Windows 7) ont pu migrer sans problème. Lire le test complet du JDN : Windows 10, test et avis de la rédaction

Windows 10 réintroduit un menu démarrer qui avait disparu dans Windows 8. © Capture JDN

Pour installer (ou réinstaller) Windows 10 depuis un support externe (que ce soit CD, DVD ou clé USB), il est recommandé de recourir à l'outil de création de support proposé par Microsoft. Il permet d'enregistrer une image disque de Windows 10 (ou ISO) sur le support de son choix. Toutes les éditions de Windows 10 sont proposées par le biais de l'outil hormis Windows 10 Enterprise.

Télécharger l'outil de création d'ISO de Windows 10

Les utilisateurs souhaitant passer à Windows 10 peuvent le faire via le site de Microsoft. D'après l'éditeur, Windows 10 a la capacité de faire tourner toutes les applications conçues pour Windows 7 et Windows 8. La nouvelle version est aussi conçues pour faire marcher tous les pilotes compatibles avec ces anciennes versions. ​Une fois installé, Windows 10 fait l'objet de mises à jour régulières, visant à en optimiser sécurité et performances. Deux fois par an, l'OS bénéficie, aussi, d'une mise à niveau apportant de nouvelles fonctionnalités.

Microsoft a publié une procédure précise pour installer Windows 10 Mobile. Une vingtaine de Lumias sont éligibles à Windows 10 Mobile : 1520, 930, 640, 640XL, 730, 735, 830, 532, 535, 540, 635 1GB, 636 1GB, 638 1GB, 430, 435, BLU Win HD w510u, BLU Win HD LTE x150q et MCJ Madosma Q501. ​Quatre smartphones, les Lumia 950 et 950XL (positionnés haut de gamme) et les Lumia 550 et 650 (sur le moyenne gamme) sont commercialisés par Microsoft avec Windows 10 Mobile préinstallé. Windows 10 Mobile est aussi intégré par quelques constructeurs partenaires de Microsoft, tels que HP (via l' Elite x3 ) ou encore Alcatel.

A noter : Microsoft publie sur son site une page récapitulant toutes les mises à jour de Windows 10 et Windows 10 Mobile (qu'elles soient en bêta ou en version finalisée).

Un Menu Démarrer, et un vrai bureau pour les PC : Windows 10 réintègre un "vrai" menu/bouton démarrer proche de celui de Windows 7. L'interface moderne, dédiée aux tablettes, disparaît sur les terminaux non-tactiles, dotés de souris et clavier. Le mode Continuum : Windows 10 permet de basculer dynamiquement du mode desktop au mode tactile en fonction de la configuration : tablette ou ordinateur portable (netbook, ultrabook...). Une fonction qui est conçue pour les terminaux hybrides. La possibilité de créer plusieurs bureaux virtuels : Windows 10 introduit une fonctionnalité de desktop virtuel. Elle permet à l'utilisateur de disposer de plusieurs bureaux en fonction de ses besoins professionnels ou personnels, et de passer l'un à l'autre. L'assistant vocal Cortana : L'assistant Cortana (déjà présent dans Windows Phone) entre dans Windows. Il permet de lancer, par la voix ou en plein texte, des recherches locales ou sur le Web, mais aussi de gérer son agenda, son calendrier... De nouvelles applications : Windows 10 intègre un nouveau navigateur baptisé Edge, qui se veut plus moderne qu'Internet Explorer. On relève également un nouveau centre de notifications et une intégration optimisée à Office 365 (via OneDrive). Des apps universelles : Windows 10 introduit des "Universal Apps" portables sur toutes ses déclinaisons (Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox...). Elles sont proposées via un Windows Store désormais unifié ciblant à la fois mobile et desktop. De nouvelles fonctions de sécurité : Windows 10 intègre de nouvelles fonctions de sécurité : authentification multi-facteur, protection de données, et authentification biométrique - y compris par faciale (via Windows Hello).

A noter : les experts d'AV-Test, reconnus pour leur indépendance et leur fiabilité, ont livré leur premier classement des meilleurs antivirus pour Windows 10. Par ailleurs, même si Microsoft indique que son outil de sécurité EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) n'est plus utile avec Windows 10, il serait cependant plus sûr pour les entreprises de l'installer pour palier les risques de vulnérabilité. C'est ce que tend à prouver un rapport du CERT de l'université de Carnegie Mellon.

Windows 10 Home est taillée pour les PC, tablettes et terminaux hybrides (2 en 1) commercialisés auprès du grand public. Windows 10 Pro est dotée de fonctions pour les PME (gestion de flotte, protection des données, intégration au cloud...). Windows 10 Enterprise intègre des fonctions de sécurité et de gestion de flotte plus avancées que celles de Windows 10 Pro. Windows 10 Education est dessinée pour le secteur de l'éducation (les écoles, les universités...).

Lire aussi : Comparatif fonctionnel complet des quatre éditions de Windows 10

Comme son prédécesseur (Windows Phone 8.1), Windows 10 Mobile est gratuit. Il est disponible depuis début 2016. Conçu pour les smartphones et phablettes (et plus globalement les terminaux de moins de 9 pouces), Windows 10 Mobile propose un look assez proche de son prédécesseur, avec un écran d'accueil faisant apparaître les apps sous forme de tuiles. Windows 10 Mobile fait l'objet de deux éditions : Windows 10 Mobile et Windows 10 Mobile Enterprise (qui donne accès à des contrats de licences en volume).

Windows 10 Mobile n'a pour l'instant pas permis de faire redécoller les ventes les Windows Phone. IDC estime que les téléphones équipés de l'OS de Microsoft représenteront 0,5% du marché des smartphones en 2016.

La fonction Continuum for Phones permet de transformer son téléphone en PC en lui adjoignant grand écran, clavier et souris. © Microsoft

​Principales nouveautés de Windows 10 Mobile

Windows 10 Mobile s'inscrit dans un processus de mise à jour bi-annuelle qui suit celui de Windows 10 pour desktop et tablette. Comme son grand frère, l'OS mobile a été mis à jour début août à l'occasion de la Windows 10 Anniversary Update. Pour la suite, Microsoft planche sur un recentrage de Windows 10 Mobile sur les professionnels. Le groupe entend adopter dans ce domaine la même stratégie que celle suivie autour de ses tablettes Surface, c'est-à-dire s'orienter vers la fabrication de terminaux haut de gamme. En cohérence avec cette logique, l'appellation Lumia pourrait laisser place au terme Surface Phone.

Des apps Office Mobile gratuites (génération Office 2016). Les apps Word, Excel et PowerPoint sont intégrées en version simplifiée avec des possibilités d'édition (l'accès à leur version complète implique de souscrire à Office 365). Continuum for Phones permet de transformer son téléphone en PC en lui adjoignant grand écran, clavier et souris (cette possibilité n'est disponible que sur certains modèles de terminaux - voir plus bas). Meilleure intégration à OneDrive. Le service cloud de stockage de fichiers de Microsoft synchronise les documents (Office, Photos...) avec le PC ou la tablette Windows 10 de l'utilisateur. Un centre de notification enrichi. Les notifications sont synchronisées avec les autres appareils Windows de l'utilisateur, tout comme les actions qui leur sont associées (réponse, rejet...). Cortana synchronisé avec le PC. L'assistant vocal offre une continuité d'expérience entre Windows 10 et Windows 10 Mobile. Via Cortana, Windows 10 Mobile permet par exemple de recevoir sur PC les notifications des appels manqués. Le navigateur Edge de Microsoft est proposé en version mobile sur Windows 10 Mobile. Les Universal Apps. Windows 10 Mobile accueille les applications Windows universelles pouvant également fonctionner sur Windows 10 version desktop et tablette. De nouvelles apps Skype. Windows Mobile 10 introduit de nouvelles apps Skype (couvrant messagerie instantanée, appel téléphonique et vidéo). Skype est aussi intégré à l'application de messagerie aux côtés des SMS. Un Windows Store unique. Les boutiques d'applications Windows sont unifiées au sein d'un seul Windows Store (pour smartphone et desktop) accueillant les Universal Apps. Windows as a Service. Comme pour Windows 10 version desktop, un dispositif d'évolution fonctionnelle au fil de l'eau est introduit.

A noter : les Universal Apps peuvent être basées sur la technologie Microsoft, mais aussi sur des développements initialement réalisés pour Android et iOS (iPhone et iPad). Objectif : décupler l'offre disponible via le Windows Store.

Processeur : 1 GHz ou plus rapide

: 1 GHz ou plus rapide Mémoire RAM : 1 Go (pour une architecture en 32 bits) ou 2 Go (64 bits)

: 1 Go (pour une architecture en 32 bits) ou 2 Go (64 bits) Espace disque : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : périphérique DirectX 9 avec pilote WDDM

La mise à jour d'un terminal existant nécessite Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 Update, ainsi qu'un compte Microsoft et un accès Internet. Quelques processeurs 64 bits plus anciens peuvent par ailleurs bloquer l'installation. Pour accéder au Windows Store et télécharger des apps depuis un terminal sous Windows 10, Microsoft précise qu'il est nécessaire de disposer d'un écran d'une résolution d'au moins 1024 x 768 pixels, et d'un compte Microsoft.

A noter : certaines fonctionnalités de Windows 10 impliquent une configuration matérielle spécifique. C'est le cas pour l'authentification biométrique Windows Hello, du chiffrement BitLocker ou encore de la virtualisation Hyper-V (lire le détail sur le site de Microsoft).

Windows 10 IoT, actuellement toujours en bêta, fait l'objet de trois déclinaisons : la première pour les machines-outils industrielles, la deuxième pour les objets connectés mobiles ou portables (les "Wearable"), et la troisième pour les tous petits appareils. C'est cette dernière déclinaison qui cible le secteur des réseaux de capteurs et de l'IoT (Internet of Things). Windows 10 IoT Core prend en charge l'Universal Windows Platform ce qui le rend compatible avec les applications universelles de Windows 10. Avec ce Windows 10 IoT Core, l'éditeur livre une série de SDK (qui s'intègrent à Visual Studio 2015) conçus pour développer la couche applicative des objets connectés basés sur Windows 10.

Après une première mise à jour fonctionnelle de Windows 10 livrée en novembre 2015, Microsoft a livré une deuxième mise à niveau de l'OS le 2 août dernier (nom de code : Redstone). Ce lancement est intervenu presque un an jour pour jour après la sortie de la première version de Windows 10. D'où le nom officiel de cette édition : Windows 10 Anniversary Update (lire l'article Windows 10 Anniversary Update : les nouveautés à la loupe).

La prochaine mise à jour majeure de Windows 10 sera centrée sur la 3D. En cohérence avec cet objectif, Microsoft a décidé de baptiser le nouvel opus Windows 10 Creators Update. Cette future version est disponible en bêta (Lire l'article Windows 10 Creators Update : la future mise à jour à la loupe).

Et la suite...

Pour la suite, Microsoft a annoncé qu'il comptait améliorer l'optimisation de son système d'exploitation pour les terminaux ARM. Objectif : permettre aux logiciels initialement conçus pour PC (x86) de tourner sur des appareils Windows reposant sur cette architecture souvent dédiée aux mobiles. Derrière ce projet, l'enjeu pour Microsoft serait de promouvoir un nouveau type de terminal : le "3-en-1" (c'est-à-dire un smartphone transformable en tablette ou PC). Enfin selon nos confrères de Windows Central et Numerama, Windows 10 pourrait voir son interface graphique évoluer en 2017 vers un environnement plus dynamique (lire l'article : Windows 10 : vers un OS "3-en-1" et une interface "transportable").

