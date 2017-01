Android 7.0 Nougat : les nouveautés à retenir

Mode multi-fenêtre, notifications plus interactives... Zoom sur les fonctionnalités apportées par le nouveau système de Google, dont la version finale vient d'être lancée sur quelques terminaux.

Le déploiement de la dernière version d'Android, "Android 7", appelée Nougat, a commencé le 22 août dernier. Début décembre, une mise à jour Android 7.1 a aussi été publiée (les nouveautés apportées sont à lire ci-dessous).

Comme d'habitude, ce sont d'abord les Nexus et les appareils imaginés par Google qui vont pouvoir bénéficier des mises à jour. Pour les autres devices, il faudra attendre les annonces de chaque fabricant, puis de chaque opérateur (même si le délai entre les premiers et les seconds a tendance à se réduire significativement), pour connaître la disponibilité de la mise à jour. Comme pour les versions précédentes d'Android, cela pourra prendre plusieurs trimestres, et certains terminaux Android n'y auront pas droit - c'est le cas, par exemple, de l'Xperia Z3 de Sony, sorti moins de deux ans avant Android Nougat.

Le 19 janvier 2017, Samsung a de son coté annoncé le déploiement d'Android 7.0 Nougat pour ses fleurons le Galaxy S7, et le Galaxy S7 Edge. D'autres smartphone, mais aussi des tablettes de la marque coréenne vont avoir droit au dernier système de Google "au premier semestre 2017" : il s'agit des modèles suivants : Galaxy S6, Galaxy S6 edge (et S6 edge Plus), Galaxy Note 5, Galaxy Tab A avec le S Pen, Galaxy Tab S2 (LTE), Galaxy A3, et Galaxy A8. Les devices commercialisés en 21014, comme le S5, ou le Galaxy Note 4, ne figurent pas dans la liste.

Pour découvrir Android 7 en images, cliquer sur la photo ci-dessous

Mode multi-fenêtre, réalité virtuelle intégrée, notifications et paramètres revus, sécurité améliorée... : le dernier système mobile de Google, Android 7, également appelé Android Nougat apporte un lot conséquent de nouveautés importantes © Google

Un smartphone Pixel avec Android 7.1

Cela a été confirmé à la keynote du 4 octobre 2016 : la nouvelle génération de terminaux Google ne s'appelle plus Nexus mais Pixel, et elle ne sera pas commercialisée avec Android 7 mais Android 7.1 (lire en fin d'article les nouveau projets de Google en matière de mises à jour d'Android).

Pour rappel, le nom officiel de cette nouvelle version d'Android (Nougat) n'a été dévoilé que fin juin. Son numéro de version, 7.0, a aussi été confirmé en même temps. Auparavant, Google avait organisé un vaste sondage demandant aux internautes du monde entier de soumettre leurs idées concernant le nom d'un OS longtemps appelé "Android N". Et c'est donc finalement une confiserie bien connue en France, le nougat, qui va être associée au système du groupe californien... D'ailleurs, pour l'anecdote, Google est venu à Montélimar, ville bien connue pour son nougat, pour le lancement d'Android 7.0, le 21 septembre. Une statut d'Android a été érigée puis révélée au public à cette date.

Android Nougat ou Android 7.0 : quelques nouveautés saillantes

Le mode multi-fenêtre. © Google

Android Nougat propose une nouveauté saillante : le mode multi-fenêtre. Une fonctionnalité qui permet de voir deux apps côte à côte, et que l'on retrouve déjà chez Apple ou Microsoft… mais aussi sur des terminaux Android de Samsung. Les apps devraient aussi pouvoir tenir plus facilement dans des fenêtres flottantes - grâce au mode "picture in picture". Il sera ainsi possible de regarder une vidéo dans un coin de l'écran, ou de réserver la moitié de l'écran à une app. Un glisser-déposer pourra aussi être réalisé entre deux apps ainsi ouvertes en "split screen". Les développeurs vont également devoir renseigner un nouvel attribut indiquant une dimension minimum pour leur app.

Avec Android Nougat, cliquer deux fois sur le bouton "retour" (celui de droite) permettra de basculer vers les précédentes apps ouvertes - en profitant du mode multi-fenêtre.

Pensée pour optimiser l'économie d'énergie, la fonction baptisée Doze ("Project Svelte") va pouvoir fonctionner dès que l'écran s'éteint. Un système est parallèlement introduit pour économiser la consommation de transit de données, en réduisant par exemple la qualité du média streamé, ou des images.

Un nouveau menu personnalisable de réglage sera rapidement accessible, en faisant glisser son doigt du haut de l'écran vers le bas..

L'écran de notifications a été lui-aussi revu : il permettra de répondre directement à des notifications. Des alertes pourront également apparaître de manière groupée.

Les notifications pourront être regroupées (exemple ci-dessus, à gauche) et il sera possible d'y répondre directement (à droite). © Google

Autre nouveauté : sous le capot, ce nouvel Android va supporter des nouvelles fonctionnalités de Java 8.

Des changements ont par ailleurs été opérés concernant les API car Google continue de travailler sur des fonctionnalités, comme celle ouvrant la voie au mode multi-fenêtres (avec la possibilité d'attribuer une hauteur et une largeur minimum aux fenêtres).

Google a aussi introduit un dispositif de mise à jour continue ("seamless updates") : le système pourra se mettre à jour automatiquement, sans heurts, en arrière-plan.

Plus de sécurité

De nombreux terminaux Android permettent désormais de chiffrer les données. Android 7 va améliorer cette possibilité. © Capture

Plusieurs améliorations, parfois discrètes, concernent la sécurité (un billet de blog un peu technique les récapitule). Un nouveau système de chiffrement, plus granulaire, par fichier, va être notamment être introduit sur les devices compatibles. Il va permettre à certaines fonctionnalités, comme le réveil ou les appels téléphoniques, d'être opérationnelles avant que le code PIN soit saisi. Google appelle cela le "direct boot".

Parmi les autres progrès réalisés en matière de sécurité, Google évoque de nouvelles défenses au niveau du kernel Linux, un meilleur contrôle des données que les apps veulent partager, ou encore un nouveau système qui doit rendre les installations des apps plus rapides, et leurs fichiers .apk mieux protégés.

Les mises à jour du système, avec les corrections des failles de sécurité OTA, "over-the air", devront aussi être plus rapides.

Un OS mieux préparé à la réalité virtuelle

Mi-avril 2016, Google a lancé une deuxième version Developer Preview d'Android 7.0, un mois après la première. Outre la correction de bugs, et l'introduction de nombreux nouveaux émojis, de nouvelles intéressantes possibilités ont été ajoutées. Une nouvelle API de rendu 3D a notamment fait son entrée : Vulkan, qui est à Android ce que Metal API est à iOS et OS X. Vulkan est le successeur d'OpenGL. Elle va permettre aux développeurs d'avoir un accès plus direct aux processeurs graphiques, et aux rendus qu'ils génèrent. L'entreprise de Mountain View a bien mis l'accent sur les améliorations graphiques apportées par Vulkain.

Google a aussi souligné que cette nouvelle version de l'OS avait été pensée pour pouvoir mieux profiter de la réalité virtuelle, en s'appuyant sur une plateforme (appelée "Daydream") intégrée à Android Nougat. Elle est encore encore en chantier. Un SDK dédié (le "Google VR SDK")est sorti de bêta et peut être téléchargé depuis le site de Daydream dédié aux développeurs.

Le nouveau système mobile devra ainsi fournir des expériences de réalité virtuelle, grâce à "un mode VR". Les derniers smartphones de Google, les Pixel et Pixel XL, sont les premiers modèles à être prêts pour cette technologie. Les Moto Z et Z Force ont suivi. D'autres terminaux vont allonger la liste : en partenariat avec Google, Samsung, HTC, LG, ou Asus ont déjà annoncé vouloir commercialiser des smartphones compatibles.

La plateforme Daydream sera dédiée à la réalité virtuelle sur Android. © Google

Lors de la sortie de la version finale d'Android 7 fin août, Google a annoncé que Nougat allait bénéficier d'un nouveau rythme de mises à jour, trimestriel. Des updates de "maintenance", proposant des "améliorations continues" vont désormais être régulièrement poussés, tous les 3 mois.

La première mise à jour d'Android 7, Android 7.1, est celle embarquée par les nouveaux smartphones de Google, les Pixel. Ces derniers profiteront de nouveautés apportées au système d'exploitation mobile mais aussi de fonctionnalités exclusives. Parmi ces dernières figurent notamment l'Assistant intelligent de Google, un nouveau Launcher, et un stockage de photos illimité. Le support de Daydream, et le mode "Night Light" qui adapte la luminosité le soir et la nuit, ont été présentées comme des fonctionnalités d'Android 7.1 non-exclusives aux Pixel.

Les raccourcis des apps seront apportés par Android 7.1 © Google

Tous les terminaux éligibles pourront recevoir la mise à jour 7.1.1. Sa version finale, et sa disponibilité ont été annoncées le 5 décembre. Comme l'explique Google, c'est une "release incrémentale", qui est "bâtie sur les fonctionnalités déjà disponibles pour les Pixel" (c'est-à-dire la plateforme Android 7.1 et ses API level 25) auxquelles s'ajoutent quelques nouvelles fonctionnalités.

Comme le liste Mountain View, Android 7.1.1 va pouvoir apporter aux terminaux compatibles des icônes rondes, des images et des GIFs aux claviers, et un nouveau gestionnaire de stockage. Les raccourcis pointant vers du contenu ou un service particulier à l'intérieur des apps (faire une réservation, lire une vidéo, écrire un message par exemple) seront aussi introduits avec Android 7.1.1, et accessible depuis les launchers compatibles - à hauteur de 5 raccourcis maximum par app (voir exemple ci-contre).

Android 7.1.1 est désormais proposé en version finale aux possesseurs de Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 9, Nexus Player, Pixel C et Android One. Google a rappelé à cette occasion son nouveau cycle de mise à jour introduit avec Android Nougat, ce qui laisse imaginer une nouvelle version mineure "incrémentale" d'ici quelques mois.

