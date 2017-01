Dropbox : astuces, forfait, actus...

Basic, Pro, Business... Le service de stockage de fichiers en ligne propose plusieurs déclinaisons de son offre. Panorama des fonctions et tarifs et dernières actualités.

[Mis à jour le 31/01/17 à 01:12] Dernière minute :

Dropbox annonce la commercialisation de deux nouveaux services (jusqu'ici tous deux en bêta) : Paper et Smart Sync. Se présentant comme un couteau suisse de la collaboration, le premier combine des possibilités de création/co-édition de document et de gestion de projet. Quant au second, il fait évoluer Dropbox vers un disque dur en mode cloud. Il permet en effet d'ouvrir sur le poste de travail un fichier stocké sur Dropbox sans avoir à le télécharger en local. Parallèlement, Dropbox a dévoilé une refonte de son interface graphique. Avec pour objectif d'améliorer le suivi de tâche, elle introduit de nouveaux avatars de présence permettant aux équipes de savoir qui a consulté les fichiers partagés et et à quel moment.

Cliquer sur la capture pour découvrir en images les astuces Dropbox

Vous pouvez gagner jusqu'à 16 Go en invitant des amis qui n'ont pas encore de compte Dropbox. © Business Insider

Cinq forfaits proposés

Dropbox décline son service de stockage de fichiers en ligne en cinq forfaits principaux, chacun ciblant un contexte d'utilisation particulier : Dropbox Basic (usage grand public), Dropbox Pro (usage professionnel), Dropbox Business Standard (travail en équipe), Dropbox Business Advanced (travail en équipe avec des possibilités plus avancées d'intégration, d'administration et d'audit) et Dropbox Enterprise (déploiement au sein de grandes organisations).

La société revendique 500 millions d'utilisateurs à travers le monde, et 150 000 entreprises clientes de sa solution.

Formule gratuite à destination du grand public, Dropbox Basic est le service en ligne de stockage de fichiers d'entrée de gamme de Dropbox. Offrant une capacité de 2 Go, il permet à l'utilisateur de synchroniser ses fichiers sur tous ses terminaux (desktop, tablette et smartphone) tout en bénéficiant d'une sauvegarde en ligne chiffrée en AES 256 bits. Dropbox Basic est disponible à la fois en mode web, et par le biais d'applications qui s'installent sur le terminal.

Facturé 9,99 euros par mois, Dropbox Pro propose 1 To d'espace de stockage. Comparé à Dropbox Basic, cet abonnement va offrir des fonctionnalités supplémentaires de partage de fichiers. Les liens de partage de document pourront notamment être dotés de sécurités additionnelles si besoin : un accès avec un certain délai de validité ou conditionné par la saisie d'un mot de passe, ou encore une consultation restreinte "en lecture seule" (sans possibilité de modifications).

A la différence de Dropbox Basic et Dropbox Pro (tous deux taillés pour un utilisateur unique), Dropbox Business Standard est proposé à partir d'un minimum de 5 utilisateurs. Cette formule comprend 2 To d'espace de stockage par utilisateur. Aux côtés des fonctionnalités de Dropbox Pro, elle offre par exemple un historique des versions de fichier de 120 jours, et intègre une administration enrichie. Dropbox Business Standard est tarifé 10 euros par mois et par utilisateur.

Proposé comme Dropbox Business Standard à partir d'un minimum de 5 utilisateurs, Dropbox Business Advanced (qui coûte 15 euros par mois et par utilisateur) introduit des possibilités d'intégration, d'audit et d'administration plus avancées.

Dessinée pour un usage de Dropbox au sein des grandes organisations, Dropbox Enterprise propose en plus de ce qui est inclus dans Dropbox Business Advanced des possibilités d'EMM (pour Enterprise Mobility Management), une visibilité sur le domaine de messagerie de l'entreprise, ou encore des prestations additionnelles de support technique.

Dropbox Basic : Gratuit

: Gratuit Dropbox Pro : 9,9 euros par mois (compte unique)

: 9,9 euros par mois (compte unique) Dropbox Business Standard : 10 euros par mois et par utilisateur (5 utilisateurs minimum)

: 10 euros par mois et par utilisateur (5 utilisateurs minimum) Dropbox Business Advanced : 15 euros par mois et par utilisateur (5 utilisateurs minimum)

: 15 euros par mois et par utilisateur (5 utilisateurs minimum) Dropbox Business Enterprise : tarif dépendant du nombre d'utilisateurs et des besoins (volume de stockage et bande passante).

Business Advanced Dropbox Enterprise Comparatif des principales offres Dropbox Tarif Gratuit 9,99 € / mois 10 € / utilisateur / mois 15 € / utilisateur / mois NC Principales fonctionnalités de Dropbox Espace 2 Go 1 To 2 To Autant que souhaité Autant que souhaité Bande passante 20 Go/jour Environ 200 Go/jour NC Autant que souhaité Autant que souhaité Synchronisation et partage de fichiers x x (accès aux fichiers hors connexion sur mobile) x (accès aux fichiers hors connexion sur mobile) x (accès aux fichiers hors connexion sur mobile) x (accès aux fichiers hors connexion sur mobile) Paper x x x x x Edition de documents Office x x x x x Scanner (indexation des textes scannés par OCR à partir de la version Business) x x x x x Gestion des commentaires x x x x x Chiffrement SSL et AES 256 bits x x x x x Signature de document PDF x x x x x Gestion des droits de partage x x x x Effacement à distance x x x x Historique des versions de fichier et récupération 30 jours 120 jours 120 jours 120 jours Smart Sync x x x Sécurité et administration Facturation centralisée x x x Console AdminX (gestion des droits, des terminaux, des synchronisations, logs...) x x x (avec en plus le contrôle réseau) Effacement à distance Particulier Équipe Équipe Équipe Statistiques d'utilisation x x x Intégrations de l'authentification unique (SSO) x x Possibilité de stockage en Europe (Allemagne) x (à partir de 250 postes x (à partir de 250 postes x (à partir de 250 postes Visibilité sur le domaine de messagerie de l'entreprise x Accès complet et illimité à l'API Dropbox x x x Journaux d'audit (avec partage des événements de fichiers) x x Enterprise Mobility Management x Assistance technique Assistance par e-mail et chat x x x x Assistance téléphonique Heures de bureau 24/24 7/7 Assistance au déploiement et formation x Responsable relation clients attitré x

A savoir : Au sein de ses forfaits Business et Enterprise, Dropbox propose une console d'administration. Baptisée AdminX, elle permet de gérer, de manière centralisée, les autorisations d'accès (internes ou externes) par dossier et sous-dossier, ainsi que les groupes d'utilisateurs. Elle donne, aussi, la possibilité de créer un processus sur-mesure pour la validation des terminaux habilités, ou encore de piloter la synchronisation des dossiers avec ces derniers. Autres fonctionnalités proposées avec AdminX : la journalisation des événements (modifications, suppressions, ajouts de fichier...), et le contrôle réseau pour habiliter, ou pas, des comptes personnels Dropbox au sein d'un environnement Dropbox Enterprise. Enfin, la console AdminX supporte également Dropbox Paper - permettant ainsi de gérer les politiques d'accès à l'outil de création de contenu et à ses fonctions de partage.

Accessible en mode Web par le biais d'un navigateur, le service de Dropbox est aussi disponible sous forme d'applications. A destination des terminaux de type desktop, Dropbox propose des applications pour Windows et Mac. Elles permettent de faire apparaître son espace de stockage par le biais d'un répertoire qui viendra s'ajouter au système de fichiers de l'OS. L'éditeur propose également des apps mobiles (pour iOS et Android).

