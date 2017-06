iPad Pro : un modèle 10,5 pouces, et les nouveautés présentées en 2017

Un nouvel iPad Pro de 10,5 pouces a été dévoilé lors de la WWDC 2017. Contrairement à ce qu'annonçaient les rumeurs, il est toujours doté d'un bouton Home.

[Mis à jour le 6 juin 2017 à 10h58] Le lancement de nouveaux iPad Pro était attendu pour 2017, et notamment un modèle de 10,5 pouces. Apple a fini par dévoiler ce nouveau modèle lors de sa WWDC. Cette conférence est normalement réservée aux nouveautés logicielles (iOS 11 a notamment été présenté), mais Cupertino a changé ses habitudes pour l'édition 2017.

Un nouvel iPad Pro 10,5 pouces

Apple a fini par dévoiler un nouvel iPad Pro de 10,5 pouces (écran Retina 2224x1668 pixels). Contrairement à ce qu'annonçaient les insistantes rumeurs, il est toujours doté d'un bouton Home. Il pèse 469 grammes pour le modèle wifi. Vanté par Apple, son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Sa puce est une A10X Fusion (architecture 64 bits), taillée pour le montage vidéo 4K ou le rendu d'images en 3D, promet Cupertino. L'autonomie doit durer une journée. Il dispose de deux appareils photos, de 7 et de 12 mégapixel.

Il est déjà commercialisé sur le site d'Apple : à partir de 739 € pour le modèle 64 Go, sans 4G, Apple Pencil ou Smart Keyboard. Toujours sur le site d'Apple, la livraison est annoncée pour le 14 juin.

Un autre nouvel iPad Pro, plus petit (9,7 pouces) avait aussi fait l'objet de rumeurs qui avaient vu juste, puisque Apple a en effet annoncé le 21 mars 2017 un nouvel iPad de cette dimension. Sobrement baptisé "iPad", il ne s'agit finalement pas d'un iPad Pro. Bénéficiant d'une puce A9, et d'une résolution de 2 048 x 1 536 pixels, c'est désormais le modèle d'entrée de gamme (330 dollars pour le 32 Go). Il remplace l'iPad Air 2 et est disponible en commande en France depuis le 24 mars.

iOS 11 : une mise à jour logicielle pour l'iPad Pro

Plusieurs nouveautés introduites par iOS 11 concernent les iPad Pro. Ces derniers vont pouvoir bénéficier d'un nouveau Dock, très similaire à celui que l'on retrouve sur mac OS. Apple a également voulu améliorer le multitâche. Il sera aussi possible de montrer plusieurs apps en même temps, là encore comme sur Mac OS avec Spaces. Deux apps pourront rester actives et l'utilisateur pourra travailler avec les deux à la fois. iOS 11 permettra aussi de réaliser des glisser-déposer (de texte, ou d'image) entre les applications.

Lire aussi