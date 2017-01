Trophées Big Data Paris 2017 : l'appel à candidature est ouvert

Organisés dans le cadre du salon Big Data Paris, les Trophées de l'innovation Big Data viennent récompenser chaque année trois projets sur le terrain des mégadonnées. L'appel à candidature de l'édition 2017 est ouvert. Le JDN est partenaire.

L'édition 2017 du salon Big Data Paris se tiendra les 7 et 8 mars prochains au Palais des Congrès de Paris. Comme chaque année, l'événement organise les Trophées de l'innovation Big Data. Ce prix vient récompenser trois projets innovants et disruptifs sur le terrain des mégadonnées.

"L'objectif est de mettre en valeur la diversité des projets réalisés dans le domaine du Big Data et de récompenser et faire connaître les plus audacieux, les plus originaux, et surtout les plus innovants d'un point de vue usages", explique l'organisateur, Corp. Agency. Le jury de ces trophées est composé d'une dizaine d'experts indépendants. Le JDN (partenaire du trophée cette année) sera représenté dans le jury.

Les lauréats élus par le public

Les candidats pourront concourir dans trois catégories : BtoB, BtoC et Start-up. Le jury sélectionnera deux finalistes par catégorie. Les finalistes auront la possibilité de venir défendre leur projet sur la scène du grand amphithéâtre du Palais des Congrès de Paris le 8 mars. Les lauréats seront élus "en live" par le public. Les trophées seront remis dans la foulée.

Les critères de sélection des dossiers : la nature et la démarche Big Data du projet, la valorisation de la donnée, ainsi que le niveau d'innovation en matière d'usage métier. "Les projets ayant atteint une première étape de déploiement seront privilégiés, ainsi que les projets d'application ne se limitant pas à une solution ou une technologie", précise Big Data Paris.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 février 2017 inclus, à l'adresse trophee@bigdataparis.com (le dossier de candidature en français est téléchargeable ici). Le JDN publiera un article sur les gagnants.

Candidature sur le site du salon Big Data Paris

A lire aussi :