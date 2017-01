Clémence Simmelide (Big Data Paris) "Sur Big Data Paris 2017, nous aurons les témoignages de Netflix et Uber"

Devenu une référence sur la scène française du Big Data, le salon devrait accueillir 12 000 visiteurs cette année. Le point sur le programme de cette édition 2017 dont le JDN est partenaire.

Clémence Simmelide est responsable des conférences Big Data Paris au sein de Corp Agency. © Copr Events

Le salon Big Data Paris 2017 se tiendra les 6 et 7 mars prochains au Palais des Congrès de Paris. L'année dernière, l'événement avait passé le cap des 10 000 participants. Pour cette nouvelle édition, 12 000 visiteurs sont attendus.

Comme en 2016, le JDN est partenaire de la manifestation.

JDN. Quelles sont les dernières grandes tendances que vous observez sur le marché du Big Data en France en termes d'adoption, et qu'anticipez-vous pour 2017 ?

Clémence Simmelide. Le recours au machine learning et plus globalement aux technologies d'intelligence artificielle devient prioritaire dans les usages du Big Data. C'est clairement une tendance lourde que nous constatons. Grâce à l'apport des technologies apprenantes et de l'AI, le Big Data va connaître une révolution en 2017.

Quant aux chantiers liés au Big Data, ils continuent à s'intensifier en France dans les entreprises. Les déploiements de data lake par exemple se multiplient. Plusieurs retours d'expérience seront présentés dans ce domaine à l'occasion de Big Data Paris 2017. Renault ou encore PMU, notamment, témoigneront sur le sujet. Mais aussi Médiamétrie qui viendra évoquer les bénéfices du cloud pour gérer le chargement des données dans un data lake.

Qu'en est-il du Big Data en mode cloud ?

L'offre commence clairement à émerger sur ce segment, mais elle reste encore jeune. Les projets sont de ce fait encore peu nombreux. Il faudra attendre au moins un an avant de voir les retours d'expérience se multiplier sur ce terrain.

Il semble que Big Data Paris prenne une nouvelle dimension cette année, avec notamment la présence d'acteurs internationaux en keynote ?

Effectivement. Nous avons souhaité donner une dimension beaucoup plus internationale à Big Data Paris cette année en invitant de nombreux acteurs étrangers à s'exprimer. Uber interviendra par exemple sur la manière dont il met le Big Data et l'apprentissage profond au service de son métier. Nous aurons aussi un témoignage de Netflix et du géant des médias américain Viacom. Dans un tout autre domaine, la marque américaine de vêtements et accessoires de sport Under Armour détaillera son initiative autour des objets connectés dans le fitness et la santé.

Facebook et Google parmi les speakers de Big Data Paris 2017

Facebook et Google seront également présents pour décrypter ce que les assistants personnels peuvent apporter au Big Data, notamment en termes de nouvelles applications. Enfin, le spécialiste mondial de l’éolien Vestas Wind Systems [une société danoise NDLR] expliquera comment il tire profit des données issues de plus d'un million de capteurs.

Qu'en est-il des autres éléments saillants du programme ?

Aux cotés de Renault, PMU et Médiamétrie, des retours d'expérience chez Axa, Natixis et Voyage privé seront aussi dévoilés. Lors d'une table ronde consacrée à la sécurité, Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, reviendra sur les enseignements qui ont pu être tirés de la cyberattaque subie par la chaîne en 2015 [et qui avait entraîné un arrêt momentané de la diffusion des programmes NDLR]. Une autre table ronde sera dédiée au GDPR [General Data Protection Regulation NDLR] qui doit entrer en vigueur en Europe en 2018. Elle permettra de découvrir le point de vue de la CNIL sur le sujet, et celui de l'avocat Alain Bensoussan.

Du côté de l'espace d'exposition, 180 acteurs seront représentés. Nous avons voulu cette année offrir une place particulière aux start-up de l'écosystème français du Big Data, notamment via un village qui leur sera consacré. Plusieurs d'entre elles apporteront aussi leur pierre au programme de conférences. Enfin, comme chaque année, Big Data Paris sera l'occasion de récompenser les meilleurs projets Big Data avec les Trophées de l'innovation Big Data.

