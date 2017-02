Pour Google, un SEO mettra 4 à 12 mois pour obtenir des résultats

Dans une vidéo, une salariée de Google donne des conseils intéressants à ceux qui veulent recruter un SEO.

C'est une petite information glissée dans une vidéo officielle postée par Google, mais elle va pouvoir être utile aux professionnels du référencement, à qui l'on demande parfois le temps qu'il faut pour que leurs actions aient un impact dans les pages de résultats.

Dans cette vidéo appelée "Comment recruter un SEO" ("How to Hire a Seo"), Maile Ohye, ‎Developer Programs Tech Lead chez Google, à Mountain View, donne certains conseils intéressants. L'une des réflexions qui attirent le plus l'attention est sans doute celle-ci : "Dans la plupart des cas, les SEO vont avoir besoin de 4 à 12 mois pour aider une entreprise à mettre en œuvre les améliorations et ensuite voir un possible bénéfice".

Google estime qu'il faut généralement au moins 4 mois pour que les recommandations d'un SEO aient un impact. © capture

Cela va fournir un argument solide, car provenant directement de Google, aux SEO à qui l'ont demande souvent parfois des résultats plus rapidement…

"Le SEO n'est pas de la magie noire"

A noter que dans cette vidéo, Maile Ohye dit également que le SEO n'est pas "de la magie noire", et qu'"il n'y a pas de trucs magiques que le SEO pourra utiliser pour qu'un site soit premier dans les résultats"… Elle souligne aussi que le potentiel SEO d'un site est aussi grand que la qualité de ce site ou de son business. Autre conseil intéressant : elle recommande de vérifier que les recommandations du SEO puissent bien être corroborées avec un conseil officiel de Google (tiré d'une page d'aide, de la vidéo d'un Googler..).

Enfin, elle invite les recruteurs, et surtout les sites d'envergure, à demander une analyse technique via un audit qui peut être payant (via une étude qui vérifiera le crawl, les liens internes ou des codes de réponses http, etc). Elle pousse aussi les recruteurs à mettre en concurrence les recommandations et audits techniques de plusieurs SEO avant de choisir celui qui semble le mieux convenir.