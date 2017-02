SEO Camp'us 2017 : gagnez des places pour l'événement du Search les 9 et 10 mars

Le JDN fait gagner 5 pass pour l'événement dédié au référencement et à son univers, qui se tiendra près de Paris dans deux semaines.

Organisé par l'association SEO Camp, l'événement SEO Camp'us se tiendra cette année les 9 et 10 mars. Il aura lieu, comme les éditions précédentes, tout près de Paris, à l'Usine, juste à côté du stade de France, à la Plaine Saint-Denis.

Il propose deux journées de networking et de conférences dédiées au référencement et à son univers (Analytics, réseaux sociaux, monétisation…). Le programme continue de s'enrichir, mais déjà y apparaissent des conférenciers bien connus du SEO, mais aussi des nouveaux talents du secteur qui viendront partager leurs expériences et astuces.

Parmi les conférences déjà inscrites au programme figurent par exemple la "Carte d'identité du site qui ranke en 2017" (par Kevin Richard), "Featured snippets et position zéro" (par Raphaël Doucet), "Percer quand on démarre sa start-up (grâce au SEO mais pas que …)" (par Jean-François Pillou), "SEO et e-commerce sur Magento : retours d'expérience" (par Aurélien Lavorel), "Les défauts de WordPress pour le SEO" (par Daniel Roch), ou encore "Pourquoi le client n'applique jamais mes recommandations SEO" (par Thomas Bart).

A noter cette année, un cycle SEO UK invite des intervenant anglais à parler du content marketing, de l'HTTPS ou de l'optimisation Google News, entre autres. Plus de renseignements sur le site officiel de l'événement.

Gagnez des places !

Le JDN est partenaire de cet événement. Dans ce cadre, les lecteurs vont pouvoir gagner 5 places pour y assister. Un pass pour les 2 jours sera offert à ceux qui répondent le mieux à cette question :

Quelle sera l'audience du JDN ce jeudi 23 février (en VU) ?

Les réponses doivent être fournies dans un formulaire avant ce vendredi 24 février midi. Un e-mail sera envoyé juste après aux gagnants. Que les meilleurs gagnent !