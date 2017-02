L'annuaire des SEO a été mis à jour

Le service du JDN présentant les SEO, d'abord réservé aux indépendants, s'est ouvert aux autres SEO, in-house ou en agence. Cette nouvelle version, considérablement enrichie, vient d'être mise en ligne.

Ce n'est plus "l'annuaire des SEO indépendants" mais "l'annuaire des SEO" : en effet, le JDN a élargi son service présentant les professionnels du référencement. Désormais, il n'est plus limité aux indépendants, et s'est ouvert à tous les SEO, qu'ils soient en agence, free-lance, ou "in house". La peinture est encore fraîche, mais cette "v2" est en ligne.

L'ambition du service est la même. Il veut toujours permettre à un responsable de site web de trouver le professionnel du référencement qu'il lui faut, c'est-à-dire dans son département, et avec les compétences attendues – ce qui couvre le SEO bien sûr, mais aussi des domaines périphériques, comme le SEA ou le Web Analytics. Les sites sur lesquels a travaillé le SEO peuvent apparaître, si le SEO a choisi d'en indiquer, ce qui donne aussi des indications sur son expérience. Des certifications peuvent aussi être renseignées.

Les SEO peuvent aussi profiter du service pour améliorer leur visibilité en ligne. Une page du JDN leur est dédiée, avec des liens vers les exemples de sites référencés. Un texte libre complémentaire permet de mettre en valeur l'originalité de chaque profil. L'annuaire permet donc aussi de savoir "qui est qui" dans ce secteur.

Le fonctionnement de l'annuaire reste inchangé. Il est mis à jour en mode batch, plusieurs fois par an. Il est donc toujours ouvert : les intéressés peuvent s'inscrire – même ceux qui avaient été refusés lors de la V1 peuvent tenter à nouveau leur chance, car l'annuaire est désormais ouvert aux SEO en agence et in house, ce qui n'était pas le cas précédemment, comme expliqué plus haut. Il faut tout de même renseigner un numéro de SIREN valide, et avoir un compte Google.