SEO : les sites les plus visibles, et ceux qui ont le plus progressé au 1er trimestre 2017

Pour le JDN, l'éditeur français Yooda mesure, sur Google.fr, la visibilité SEO des sites Internet sur 100 millions de mots-clés.

Quels sont les sites les plus visibles dans les résultats naturels de Google.fr ? Quel sont ceux qui ont vu leur SEO le plus progressé durant les trois premiers mois de 2017 ? Pour répondre à ces questions, le JDN s'est appuyé sur les données fournies par l'éditeur français Yooda. Son outil a pu mesurer sur Google.fr (Desktop) l'évolution de la visibilité des sites.

Sa méthodologie est basée sur un score SEO, qui est en fait une estimation du trafic SEO. Cet indice repose sur plusieurs éléments. Il prend en compte la popularité des mots-clés qui font remonter un site, mais aussi la position de ce dernier dans les résultats. Avec son outil Insight, Yooda suit actuellement plus de 100 millions de mots-clés sur Google.fr. Il "photographie" régulièrement les résultats générés pour tous ces mots clés, et peut donc attribuer un score SEO à chaque site à un instant T. Les requêtes navigationnelles, incluant le nom de la marque, sont incluses dans le calcul (les détails de la méthodologie sont expliqués ici). De quoi dresser un classement des sites les plus visibles dans Google (au 20 mars 2017).

SEO : les 100 sites les plus visibles à la fin du premier trimestre Rang Site Score SEO au 20/03/2017 1 fr.wikipedia.org 354 182 144 2 www.youtube.com 152 803 144 3 fr-fr.facebook.com 78 482 752 4 www.allocine.fr 60 469 647 5 www.leboncoin.fr 49 574 911 6 www.facebook.com 44 045 468 7 en.wikipedia.org 43 202 715 8 www.cdiscount.com 41 672 609 9 www.amazon.fr 38 261 081 10 www.twitter.com 34 480 310 11 www.pagesjaunes.fr 33 977 547 12 www.tripadvisor.fr 29 409 491 13 itunes.apple.com 29 305 195 14 www.linternaute.com 28 855 697 15 www.larousse.fr 27 232 231 16 www.marmiton.org 26 834 992 17 dictionnaire.reverso.net 26 814 982 18 play.google.com 24 922 056 19 translate.google.fr 24 721 016 20 www.commentcamarche.net 23 675 211 21 www.meteofrance.com 19 095 420 22 www.lemonde.fr 18 160 114 23 fr.wiktionary.org 18 072 592 24 www.programme-tv.net 17 928 887 25 www.google.fr 16 356 266 26 www.lequipe.fr 16 317 998 27 www.service-public.fr 15 764 113 28 fr.mappy.com 15 315 198 29 www.jeuxvideo.com 14 840 659 30 www.01net.com 13 566 008 31 www.ouest-france.fr 13 017 979 32 www.purepeople.com 12 859 563 33 www.live.com 12 822 054 34 www.20minutes.fr 12 707 524 35 www.leroymerlin.fr 12 559 571 36 www.linguee.fr 12 463 876 37 www.google.com 12 410 362 38 www.fnac.com 12 365 724 39 www.orange.fr 12 322 882 40 www.tf1.fr 11 858 443 41 www.caf.fr 11 785 666 42 www.dailymotion.com 11 555 115 43 www.microsoft.com 11 032 536 44 www.instagram.com 11 014 151 45 www.voyages-sncf.com 10 933 442 46 www.imdb.com 10 739 550 47 www.doctissimo.fr 10 352 858 48 www.gala.fr 10 221 690 49 www.societe.com 10 177 755 50 www.cesoirtv.com 9 877 759 51 www.lefigaro.fr 9 833 829 52 www.amazon.com 9 827 613 53 france.lachainemeteo.com 9 825 019 54 www.deezer.com 9 740 305 55 www.clubic.com 9 466 188 56 fr.yahoo.com 9 457 185 57 www.darty.com 9 454 829 58 www.750g.com 9 388 388 59 www.pole-emploi.fr 9 370 400 60 www.cuisineaz.com 9 355 483 61 www.leparisien.fr 9 248 142 62 www.viamichelin.fr 9 129 794 63 www.lacentrale.fr 8 893 807 64 www.reverso.net 8 866 322 65 www.msn.com 8 708 912 66 www.cnrtl.fr 8 499 597 67 sante-medecine.journaldesfemmes.com 8 333 852 68 www.lesnumeriques.com 8 192 107 69 www.fdj.fr 7 995 517 70 maps.google.fr 7 801 116 71 fr.pinterest.com 7 799 575 72 www.wordreference.com 7 797 085 73 www.laredoute.fr 7 679 777 74 www.zalando.fr 7 603 636 75 www.boursorama.com 7 541 125 76 www.ikea.com 7 522 979 77 www.labanquepostale.fr 7 514 749 78 www.perles-du-bon-coin.fr 7 453 823 79 www.caisse-epargne.fr 7 371 924 80 fr.mail.yahoo.com 7 181 382 81 particuliers.societegenerale.fr 7 016 831 82 www.eurosport.fr 6 952 918 83 www.sfr.fr 6 869 611 84 www.laposte.fr 6 846 291 85 www.rueducommerce.fr 6 786 697 86 www.castorama.fr 6 608 328 87 www.youtube-mp3.org 6 537 453 88 www.aufeminin.com 6 273 069 89 www.jeu.info 6 251 359 90 cuisine.journaldesfemmes.com 6 201 268 91 seconnecter.org 6 183 329 92 login.yahoo.com 5 996 983 93 www.decathlon.fr 5 973 952 94 www.creditmutuel.fr 5 935 227 95 www.passeportsante.net 5 930 957 96 www.melty.fr 5 894 017 97 www.jeuxjeuxjeux.fr 5 735 447 98 www.voici.fr 5 623 360 99 www.tameteo.com 5 576 444 100 www.lci.fr 5 491 553

Il est aussi possible de comparer les scores SEO à deux dates différentes, afin de mesurer les progressions réalisées. C'est ce qu'a pu faire Yooda pour le JDN, en calculant les différences entre les scores obtenus début janvier et au 20 mars.

SEO : les 100 sites qui ont le plus progressé au premier trimestre 2017 Rang Site Progression du score SEO Score SEO au 20/03/2017 1 fr.wikipedia.org 13 810 107 354 182 144 2 dictionnaire.reverso.net 11 811 087 26 814 982 3 www.live.com 11 160 060 12 822 054 4 www.ouest-france.fr 8 247 329 13 017 979 5 maps.google.fr 7 675 148 7 801 116 6 www.cesoirtv.com 7 197 436 9 877 759 7 www.lemonde.fr 6 329 797 18 160 114 8 www.cdiscount.com 5 150 331 41 672 609 9 www.jeuxvideo.com 4 390 969 14 840 659 10 context.reverso.net 3 938 564 4 329 243 11 www.20minutes.fr 3 817 188 12 707 524 12 www.societe.com 3 762 591 10 177 755 13 www.pagesjaunes.fr 3 573 647 33 977 547 14 www.allocine.fr 3 541 524 60 469 647 15 latelier-business.fr 3 481 934 3 585 637 16 www.linternaute.com 3 078 628 28 855 697 17 plus.google.com 2 996 100 4 166 229 18 genius.com 2 948 409 2 948 422 19 www.leparisien.fr 2 847 029 9 248 142 20 seconnecter.org 2 752 582 6 183 329 21 www.gala.fr 2 747 949 10 221 690 22 translate.google.fr 2 545 169 24 721 017 23 fr.wiktionary.org 2 418 882 18 072 593 24 www.750g.com 2 417 179 9 388 388 25 www.linguee.fr 2 270 528 12 463 876 26 www.cuisineaz.com 2 175 495 9 355 483 27 login.yahoo.com 2 131 416 5 996 983 28 www.imdb.com 2 112 275 10 739 551 29 fr.finance.yahoo.com 2 042 372 2 418 942 30 www.service-public.fr 1 954 685 15 764 114 31 www.amazon.com 1 896 811 9 827 614 32 www.lesechos.fr 1 885 120 3 393 370 33 www.lefigaro.fr 1 875 974 9 833 829 34 www.commentcamarche.net 1 812 202 23 675 211 35 www.fnac.com 1 804 213 12 365 724 36 www.lsa-conso.fr 1 780 858 2 435 328 37 fr.mappy.com 1 742 747 15 315 198 38 statistiques.pole-emploi.org 1 654 607 1 656 711 39 www.senscritique.com 1 647 879 4 107 790 40 www.lesnumeriques.com 1 580 750 8 192 107 41 www.cnrtl.fr 1 573 426 8 499 597 42 www.huffingtonpost.fr 1 554 060 3 651 368 43 www.voici.fr 1 548 338 5 623 360 44 www.numerama.com 1 529 186 2 070 886 45 www.melty.fr 1 412 310 5 894 017 46 www.footmercato.net 1 360 244 4 028 147 47 codepromo.lexpress.fr 1 355 405 5 298 829 48 en.wikipedia.org 1 346 345 43 202 715 49 www.tf1.fr 1 312 142 11 858 443 50 www.premiere.fr 1 310 772 3 614 498 51 www.jeux.fr 1 272 445 4 751 121 52 www.ladepeche.fr 1 231 254 4 329 038 53 www.rueducommerce.fr 1 201 055 6 786 697 54 m.laposte.net 1 195 670 1 216 734 55 assistance.orange.fr 1 178 685 4 718 653 56 fr.airbnb.com 1 145 034 1 146 800 57 france.lachainemeteo.com 1 137 600 9 825 019 58 www.lepoint.fr 1 131 735 4 993 270 59 www.universfreebox.com 1 129 674 2 230 111 60 www.yelp.fr 1 107 085 3 292 737 61 www.orange-business.com 1 106 653 1 212 214 62 www.telerama.fr 1 099 674 3 827 676 63 www.lequipe.fr 1 098 753 16 317 997 64 www.public.fr 1 085 214 3 736 309 65 www.microsoft.com 1 075 816 11 032 535 66 livre.fnac.com 1 063 913 2 363 680 67 www.priceminister.com 1 036 938 4 019 547 68 www.usine-digitale.fr 1 007 732 1 159 782 69 voyages-sncf.mobi 977 084 1 356 188 70 www.nrj-play.fr 971 688 1 699 060 71 eurekasante.vidal.fr 970 068 1 883 822 72 education.laposte.net 923 122 929 754 73 www.parents.fr 892 820 1 004 468 74 www.lexpress.fr 880 928 5 019 580 75 www.jeux-gratuits.com 878 975 4 698 379 76 www.lesinrocks.com 876 889 1 898 700 77 www.secretsdujeu.com 868 676 3 289 551 78 www.amazon.fr 867 228 38 261 082 79 www.paroles-musique.com 863 379 3 329 733 80 www.mamcin.com 847 680 1 175 349 81 cuisine.journaldesfemmes.com 831 058 6 201 268 82 www.ldlc.com 824 738 3 143 889 83 www.atelierdeschefs.fr 805 997 3 037 725 84 www.paroles.net 805 237 3 582 915 85 www.tripadvisor.com 798 228 2 132 294 86 www.francetvinfo.fr 784 355 4 624 458 87 www.darty.com 782 528 9 454 829 88 paroles2chansons.lemonde.fr 761 591 1 896 279 89 www.nautiljon.com 759 853 1 772 408 90 www.marketwatch.com 749 585 829 929 91 www.elophant.com 749 163 751 945 92 www.closermag.fr 747 178 4 682 248 93 www.eurosport.fr 736 157 6 952 918 94 www.indeed.fr 735 896 3 808 815 95 fr.pinterest.com 732 661 7 799 575 96 www.castorama.fr 721 411 6 608 328 97 www.onmeda.fr 713 567 1 748 412 98 chefsimon.lemonde.fr 712 969 1 911 173 99 www.parismatch.com 712 490 3 911 097 100 education.meteofrance.fr 707 113 713 086

Et aussi