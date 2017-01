Baromètre des levées de fonds : les start-up françaises ont levé 86 millions d'euros en décembre

Les jeunes pousses de l'univers média ont été particulièrement actives avec plus de 27 millions d'euros captés, soit près de 32% du total des levées du mois.

27 levées de fonds ont été bouclées en décembre par les start-up françaises, contre 44 en novembre. Les jeunes pousses tricolores ont recueilli près de 86 millions d'euros, contre plus de 359 millions le mois précédent.

Le secteur de l'Adtech / Martech /Publishers arrive en tête avec six opérations et un montant total de 31,8 millions d'euros levés. Avec deux levées de fonds pour un montant total de 30,3 millions d'euros, le secteur de la e-RH arrive en seconde position. Loin derrière suit l'IoT avec cinq levées et 11,4 millions d'euros recueillis.

Secteurs ayant recueilli le plus de fonds en décembre 2016 Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Adtech / Martech / Publishers 27,3 31,8 6 e-RH 26 30,3 2 IoT 9,75 11,4 5 Retail 9,7 11,3 7 Fintech 2,25 2,6 3 Big data 1,5 1,7 1 Autres (edtech, patrimoine, etc.) 9,3 10,8 3 Total 85,8 27

En tête de classement, la levée de 22 millions d'euros bouclée par la plateforme de distribution de télévision Molotov, créée en juillet 2016 par Jean David Blanc, Pierre Lescure et Jean-Marc Denoual, auprès, notamment, du fonds d'investissement Idinvest, du groupe audiovisuel britannique Sky et de l'opérateur hertzien TDF. Suit celle de 21 millions d'euros du spécialiste de la e-RH SkillandYou, loin devant celle opérée par son homologue Hopwork (5 millions d'euros).

Les levées de fonds des start-up françaises en décembre 2016 Société Montant levé (en millions d'euros) Investisseurs Secteur Molotov 22 Business angels, Idinvest, Sky, TDF Adtech / Martech / Publishers SkillandYou 21 21 Centrale Partners, Access Capital Partners, Jolt Capital SAS e-RH Hopwork 5 Serena Capital, Isai e-RH eFounders 5 Nicolas Steegman (Stupeflix), Jean-Daniel Guyot, (Captain Train), Clément Benoit (Resto-in et Stuart) Autres Plume Labs 4 Laurent Alexandre, Bpifrance, Union européenne IoT Azur Drones 3,5 NC IoT Exotec Solutions 3,3 360 Capital Partners, Breega Capital Autres Solendro 3 Breega Capital, Internet Attitude, business angels Retail Octipas 2,1 François Legros, Soridec, The Bulb, Zenobi Retail Trusk 2 Via ID, GFC, TheFamily Retail Argentoratum App 2 NC Adtech / Martech / Publishers Yelloan 1,75 Seventure Partners Fintech BiBoard 1,5 Bpifrance, Entrepreneurs Factory, Rhône-Alpes Création, Expansinvest, Sigma Gestion Big data Never Eat Alone 1,3 Elior Adtech / Martech / Publishers Arioneo 1,1 Angel Source, Paris Business Angels, investisseurs privés IoT 360&1 1,1 Bpifrance, Starquest Capital Adtech / Martech / Publishers Jooxter 1 FPCI Autres HappyBreak 1 Groupe Duval, Family offices, Bpifrance Retail Sezam Labs 0,8 NC IoT Skippair 0,8 Femmes Business Angels, Sipa-Ouest France, investisseurs privés Retail BlackNut 0,6 Crowdfunding via GwenneG Adtech / Martech / Publishers Lemon Way 0,5 Sébastien Burlet, Damien Guermonprez Fintech Beboats 0,5 Sailing Invest Retail Augmented acoustics 0,35 SmartAngels IoT Mediego 0,3 IT-Translation Adtech / Martech / Publishers Rapidle 0,3 Day One Entrepreneurs & Partners Retail CapitALL NC NC Fintech

