Les marques ont envoyé 13,34 milliards de SMS en France en 2023, un volume en hausse de 4,1%

80% du trafic est généré par 1 000 marques selon l'af2m, un nombre appelé à se développer à l'approche de l'intégration du format RCS à iOS

Le SMS continue de gagner du terrain comme levier marketing auprès des marques. En 2023, 13,34 milliards de messages ont été envoyés par les entreprises à leurs clients ou prospects en France, un volume en hausse de 4,1% par rapport à 2022, selon le Baromètre du marketing SMS publié ce jeudi 29 février par l'af2m. Une association qui regroupe des opérateurs télécoms et des associations représentatives des éditeurs en ligne, du secteur du marketing, des services de paiement et de la publicité digitale.

Publié tous les ans depuis 2019, cet état des lieux du marché du SMS gagne une importance toute particulière cette année à l'approche de l'adoption du RCS (le SMS enrichi) par Apple. "L'intégration du format RCS de manière native sur iOS prévue par Apple pour cette année viendra lever le dernier frein à une adoption bien plus généralisée par les marques de ce levier. Le RCS est une évolution du SMS qui vient libérer la créativité des annonceurs", explique au JDN Renan Abgrall, président de l'af2m, en direct du Mobile World Congress à Barcelone.

Le recours aux push SMS de type promotionnels (publicité, marketing direct et drive-to-store) a d'ailleurs affiché une croissance plus soutenue en 2023, de 7,9%. Ce levier a représenté 40% du volume global en 2023, contre 38,6% en 2022, grignotant ainsi des parts aux SMS transactionnels (envoi de code d'accès, notifications, validation de paiements, alertes de livraison, etc.), qui ont évolué de manière plus timide, de +1,7% en 2023.

On apprend également que 80% du trafic des messages mobiles en France est le fait de 1 000 marques environ, que ce Baromètre a recensées et classifiées par secteur pour la toute première fois pour cette édition. "L'usage du SMS par les marques s'est sensiblement développé depuis le Covid, en accompagnant l'essor de l'e-commerce. Ce levier a atteint un bon niveau de pénétration et de maturité, ce qui nous permet de tirer des enseignements sur les tendances de chaque secteur", précise Renan Abgrall.

Le retail (hors grande distribution) est le principal émetteur de SMS, avec 31% du volume, suivi des banques/assurances (21%), des services (hors santé et services publics, 15%) et des grandes plateformes e-commerce (11%), telles qu'Amazon, Cdiscount ou Veepee, livraisons comprises. Le secteur ayant enregistré la croissance la plus forte en 2023 est la grande distribution, avec +30%, suivi des plateformes d'e-commerce, +20%.

© af2m

L'af2m en profite pour se réjouir d'une adoption généralisée par les marques des SMS à cinq chiffres personnalisés en 36XXX (promotionnel) et 38XXX (transactionnel), des mesures rendues obligatoires par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) depuis janvier 2023. Ces numéros à cinq chiffres permettent d'afficher le nom de la marque comme expéditeur et d'éviter tout amalgame ou confusion avec les numéros initiés par 06 ou 07, devant servir exclusivement aux services de communications interpersonnelles.