Getinside, plateforme qui monétise les colis des e-commerçants, lève 2 millions d'euros et fait évoluer son offre

Dans un marché du retail media saturé sur le digital, Getinside veut servir de levier de croissance pour les e-marchands.

Getinside, plateforme de retail media qui monétise les colis des e-commerçants, annonce un nouveau tour de table, cette fois-ci en amorçage, de 2 millions d'euros ( plus 1,2 million en dette) auprès de La Poste Ventures (fonds initié par la Poste et géré par XAnge), Swiss Post Ventures, 50 Partners et Clover, qui font leur entrée au capital. Founders Future, qui avait mené le tour de pré-amorçage en 2022, réinvestit dans la société.

Depuis son lancement en mai 2022, la start-up toulousaine a grandi et fait évoluer sa plateforme de mise en relation d’annonceurs et e-commerçants pour des campagnes publicitaires d’asilage. Le principe est de permettre à des marques non concurrentes de collaborer dans un environnement à part – le colis – via l'insertion d'expériences publicitaires (prospectus, catalogue...) mais avec le suivi et les métriques dignes du digital. L’offre d’ailleurs évolue et inclut désormais l’emailing et bientôt les réseaux sociaux.

"Il est devenu très compliqué pour un e-marchand d’aller chercher de la croissance en retail media face à la pénurie d’inventaires onsite et aux limites de l’extension d’audience (baisse de l’adressabilité, coûts élevés de la data des retailers, mauvais ROI pour les marques). L’avenir du retail media se trouve dans des offres qui permettent d’aller chercher de la croissance en toute simplicité, sans plafond de verre et sans cannibaliser les inventaires onsite et la data des marchands. C’est bien ce que propose getinside", analyse Mathieu Azorin (Storetail, Criteo), serial investisseur et membre du board de l’entreprise. "Un autre point différenciant de getinside est son modèle presque coopératif : l’e-commerçant peut, s’il le souhaite, transformer l’argent qu’il gagne grâce au retail media en levier d’acquisition, en devenant lui-même annonceur dans les colis d’autres marchands inscrits dans la plateforme. Ce potentiel de double bénéfice, c’est unique et très malin", ajoute-t-il.

Il y a aussi la profondeur de marché de la solution. Alors que sur le digital, la monétisation en retail media n’est viable que chez les plus puissants retailers, ici la promesse est de servir tout le monde, aussi bien de petits e-commerçants que de grandes enseignes, comme Kiabi, Nocibé ou But, classés dans une douzaine de verticales. "Getinside est la technologie de retail media pour tous les e-commerçants, nous n’imposons pas de frein à l’entrée", résume Maxime Garrigues, fondateur et CEO de getisinde.

Disponible en libre-service, la plateforme permet aux marques et agences de sélectionner le ou les e-commerçants qui, parmi les plus de 250 inscrits dans la plateforme, matchent le plus avec l’audience ciblée, le tout avec une estimation des coûts dans les détails (CPM, frais de production et de routage, frais de plateforme). Des algorithmes permettent également de prévoir les performances de la campagne (coût par action), en se basant sur l’historique cumulé obtenu sur des activations similaires chez le même e-commerçant.

Si l’e-commerçant accepte la marque, l’asset créatif peut lui être envoyé directement par l’annonceur ou sa production confiée à Getinside, qui dispose d’un studio. C’est l’e-commerçant qui gère l’intégration des assets à ses colis. Grâce aux QR code présents dans les assets publicitaires, la marque peut suivre les performances de sa campagne : nombre d’insertions/reach, taux d’ouverture (100% dans le cas des colis), taux de scans, CPM et CPA. Concernant l’emailing, comme pour le colis, l’e-commerçant qui le souhaite peut proposer aux marques d’insérer leurs publicités dans les communications qu’il envoie à ses clients.

De quoi permettre à l’annonceur d’acquérir du trafic qualifié, dans des conditions assez privilégiées d’attention du consommateur et dans un environnement beaucoup moins encombré que sur l’univers digital. Pour l’e-commerçant qui s’ouvre à l’annonceur partenaire, c’est une occasion de dégager une source incrémentale de revenus à très forte marge. "Le colis a un potentiel important pour générer un revenu incrémental avec une marge nette très élevée, de plus de 70% et jusqu’à 90% pour certains de nos clients", assure Maxime Garrigues. Getinside prend 40% de commission sur le budget des campagnes. A partir de ce mois de février, les e-commerçants le souhaitant pourront également démarcher de manière proactive les près de 300 annonceurs référencés dans getinside. Ils devront payer un abonnement pour cela, les frais de campagne dans ce cas étant plus bas. La possibilité pour le retailer de monétiser ses comptes sociaux est quant à elle prévue pour le courant de l’année.

Forte de cette levée, la plateforme va continuer à investir dans son produit pour renforcer à la fois les capacités de pilotage des commerçants et les fonctionnalités de ciblage d’audiences, notamment avec plus d’IA. Mais sa priorité désormais est surtout de réussir à recruter des annonceurs et de multiplier par deux le nombre d’e-marchands inscrits, ce qui suppose d’embaucher des équipes commerciales. L’entreprise, qui emploie sept personnes, va presque doubler ses effectifs d’ici six mois. Getinside, en croissance soutenue, n’est pas encore rentable. Après une année 2025 à 1,6 million d’euros en 2025, l’entreprise table sur 3 millions d’euros pour 2026.