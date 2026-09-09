Actionable lève 9,5 millions d'euros pour sa plateforme de relation client prédictive

L'entreprise, créée par Nicolas Rieul et Nans Thomas, revendique 16 grands comptes, dont Carrefour, Sephora et la SNCF, et entend se développer aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Actionable, plateforme française d’analyse prédictive de la satisfaction client, annonce ce 9 septembre une levée de 9,5 millions d’euros auprès de Hi inov, avec la participation d’Axeleo Capital (fonds présent lors de la levée de pré-amorçage réalisée par l’entreprise il y a deux ans).

Deux ans et cinq mois après son lancement, Actionable arbore seize grands comptes dans son portefeuille, parmi lesquels Carrefour, Sephora, SNCF, Edenred et Engie. "Nous voulons devenir les leaders mondiaux de la predictive CX : nous avons de l’avance, Actionable n’a eu à répondre à aucun appel d’offres tant sa solution est unique", déclare Nicolas Rieul (par ailleurs président de l'Alliance Digitale), cofondateur et co-CEO de l’entreprise avec Nans Thomas. En décembre 2025, Actionable revendiquait un revenu récurrent annuel d’un million d’euros.

Aux côtés des deux cofondateurs, une équipe de dix personnes assure le développement de la solution dont la spécificité est de se connecter aux données clients brutes afin de procurer une capacité d’analyse et de prédiction très fine. Chaque client des clients d’Actionable reçoit "un score d’attrition, de satisfaction, de risque de réclamation grave et de réachat, avec la cause associée", détaille le communiqué annonçant la levée.

Chez Carrefour, par exemple, Actionable a déterminé à 6 minutes 12’’ d’attente au drive le seuil à partir duquel la recommandation du service par ses clients baisse fortement. Chez Engie, la plateforme détecte les réclamations graves afin que le service client de l’entreprise puisse intervenir avant qu’elles ne dégénèrent. Enfin, autre exemple : Ouigo (SNCF Voyageurs), peut désormais envoyer un geste commercial aux clients susceptibles d’être insatisfaits avant qu’ils ne se plaignent.

Pour arriver à cette granularité, Actionable tient compte de tous les aspects de la relation client : transactionnel, opérationnel, CRM, web analytics... "Brancher un LLM sur un entrepôt de données ne suffit pas : sans contexte métier, une IA lit très mal des tables brutes. Le travail difficile, c’est de transformer des centaines de tables et de définitions maison en un modèle client qu’une machine peut utiliser sans se tromper. C’est ce que nous avons passé deux ans à construire, secteur par secteur", explique Nans Thomas. Sept secteurs d’activité sont couverts par la solution, à savoir le retail, les services financiers, l’assurance, le transport, l’énergie, les télécoms et l’automobile. Quelques semaines suffisent pour que la solution soit opérationnelle, sachant que l’annonceur peut connecter ses propres agents à la plateforme, via MCP.

Avec ces nouveaux fonds, Actionable entend s’attaquer directement aux marchés britannique et américain tout en développant le réseau de partenaires qui commercialisent sa solution, comme c’est le cas de Havas Data Business Intelligence (Havas DBi), en France. La start-up indique son intention d’embaucher, dans les 12 mois prochains mois, une trentaine de profils tech R&D et opérations, commercial, accompagnement client et marketing.