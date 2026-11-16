Le Journal du Net animera à cette occasion la table ronde consacrée à l'agentique comme nouveau standard de l'achat média

2026 marque le grand virage de la publicité vers l’agentique : agences, plateformes publicitaires au sens large et certains grands publishers et chaînes TV se sont lancés tout au long de l’année dans les tests, la conception et la production de leurs propres outils et connexions agentiques. Sans parler de certains Gafam, comme Meta, TikTok ou Amazon, qui ont enchaîné les annonces. Un sujet clé qui sera au cœur de la table ronde que le Journal du Net animera mardi 24 novembre à 11h30 à Paris, à l’occasion de l’édition 2026 du Forum d'Alliance Digitale, entièrement consacrée aux mutations de marché engendrées par l’IA et ayant pour thème "Dépendances, disruptions, décisions : le marketing et la publicité digitale à la croisée de l’IA".

"L’agentique ne sera pas qu’un moyen d’automatiser l’existant. Au fur et à mesure de son adoption, il livrera au marché de nouvelles poches de valeur dont on ne prend pas encore la mesure dans cette phase actuelle de premiers déploiements et de tests", rappelle Raphaël Ambit, CTO d’Alliance Digitale, que le JDN interrogera aux côtés d’Emmanuel Crego, directeur du groupe Values et Martin Danet, cofondateur d’Olyzon.

Le matin, six tables rondes exploreront les différentes facettes des "nouvelles collaborations à l’ère de l’IA", sans oublier les risques que cette révolution engendre, entre coûts cachés de l’agentique et surproduction de contenus générés de mauvaise qualité. L’après-midi, le Forum s’interrogera, entre autres, sur l’avenir de l’e-commerce à l’ère des agents et sur la place de la créativité dans l’industrialisation de contenus. Deux temps forts institutionnels sont également au menu : un tour de table avec les conseillers numériques des candidats à la présidentielle et un face à face avec la présidente de la Cnil, Marie-Laure Denis.

"Avec cette nouvelle édition du Forum d’Alliance Digitale nous entendons donner un maximum de clefs de compréhension au marché sur l’impact que l’IA exerce déjà sur notre secteur", résume Arthur Millet, directeur général de l’Alliance Digitale. 800 professionnels sont attendus à Paris mardi 24 novembre à cette édition du Forum qui change d’adresse : rendez-vous au 3 Mazarium dans le 6e à Paris dès 8h30.