Xavier Niel étend son empire télécom en Amérique latine avec le rachat de Millicom

L'homme d'affaires français propose de racheter l'opérateur télécom Millicom pour 4,1 milliards de dollars. Cette acquisition, soutenue par de grandes banques internationales, pourrait transformer le marché des télécommunications en Amérique latine.

L'expansion internationale de Xavier Niel, fondateur de Free, continue de faire des vagues. Après avoir pris des parts significatives dans plusieurs marchés européens, le magnat des télécoms se tourne maintenant vers l'Amérique latine. Sa proposition de rachat de Millicom, un acteur majeur de la région, pour 4,1 milliards de dollars, marque une nouvelle étape dans la conquête de ce marché dynamique.

Xavier Niel, via sa holding Atlas Luxco Sarl, a proposé de racheter Millicom pour 24 dollars par action, valorisant l'opérateur à 4,1 milliards de dollars. Millicom, actif dans neuf pays d'Amérique latine et centrale, sert 50 millions de clients sous la marque Tigo.

Cependant, un comité indépendant de Millicom cité dans Les Echos a exprimé des réserves, jugeant l'offre insuffisante. Selon eux, cette proposition "sous-évaluait significativement Millicom" compte tenu de ses performances financières prévues.

Stratégie d'expansion internationale de Xavier Niel

Depuis novembre 2022, Xavier Niel a investi dans Millicom, devenant rapidement le premier actionnaire avec 29% des parts. Cette acquisition potentielle fait partie d'une stratégie d'expansion internationale plus large. Niel a récemment investi dans des opérateurs télécom en Suède, dans les pays baltes et en Ukraine.

"Atlas souhaite continuer à étendre la portée et la capacité des réseaux et des moyens de distribution de Millicom afin d'accroître sa clientèle et de mieux tirer parti de son expertise globale en matière de télécommunications", a déclaré Atlas dans un communiqué, relayé par Le Figaro.

L'objectif de Xavier Niel est de créer un réseau télécom global puissant, capable de rivaliser avec les plus grands acteurs du secteur. En prenant le contrôle total de Millicom, il vise à renforcer la compétitivité de l'entreprise sur les marchés sud-américains.

Défis et opportunités pour Millicom

Millicom, malgré un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars, fait face à des défis de taille. L'entreprise est lourdement endettée et doit composer avec des conditions économiques et politiques difficiles sur certains de ses marchés clés. Mais avec un soutien financier solide de banques telles que BNP Paribas et JPMorgan, et une équipe de direction expérimentée, Millicom pourrait retrouver une trajectoire ascendante sous sa direction. "Atlas cherche à soutenir le développement et la croissance rentable du secteur des télécoms par le biais d'investissements ciblés dans des actifs qui offrent des possibilités de création de valeur significative", explique l'investisseur, cité par Le Figaro. L'acquisition de Millicom par Xavier Niel pourrait transformer le paysage des télécoms en Amérique latine. En renforçant sa présence dans cette région, il pourrait introduire de nouvelles technologies et services, améliorant ainsi la compétitivité de Millicom.