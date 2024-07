L'alerte inquiétante de la Cour des comptes sur les finances publiques

La Cour des comptes a publié un rapport alarmant sur l'état des finances publiques françaises. Le déficit et la dette atteignent des niveaux critiques.

Un rapport de la Cour des comptes dresse un tableau préoccupant des finances publiques françaises. Déficit élevé, dette en hausse et manque de mesures structurelles sont autant de points soulevés par les magistrats financiers. Ce constat sévère arrive à un moment critique, alors que le pays doit convaincre Bruxelles de sa capacité à redresser la situation.

Un diagnostic alarmant

La Cour des comptes a attendu la fin de la période électorale pour dévoiler son rapport annuel sur les finances publiques. Ce rapport se veut à la fois un avertissement et un appel à l'action pour les nouveaux élus. En 2023, la France a connu une année particulièrement difficile sur le plan financier. La dette publique a atteint 3 100 milliards d'euros, soit 110% du PIB.

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a déclaré aux Echos : "Nous sommes les seuls à n'avoir conduit aucun effort de désendettement".

Plusieurs facteurs expliquent cette situation critique. D'une part, les baisses d'impôts et de cotisations sociales, non compensées par des économies en dépenses, ont lourdement pesé sur les finances publiques. Depuis 2018, ces baisses ont coûté plus de 60 milliards d'euros. Par ailleurs, aucune mesure d'économie structurelle n'a été prise.

Risque de dégradation accrue sans action immédiate

La situation française contraste fortement avec celle de ses voisins européens. La France est le troisième pays le plus endetté de la zone euro, après la Grèce et l'Italie, et affiche le deuxième déficit le plus élevé. En comparaison, l'Allemagne et les pays baltes maintiennent leurs déficits sous les 3% et leur dette sous les 80% du PIB. Cette divergence croissante avec les autres membres de la zone euro risque de compromettre la cohésion économique et politique au sein de l'Union.

Si aucune action n'est prise, la situation pourrait encore se détériorer. La Cour des comptes estime que si la croissance stagne à 1% par an au lieu des 1,35% prévus, le déficit ne descendra pas sous les 3% d'ici 2027. Pire encore, la dette publique pourrait atteindre 120% du PIB, contre 110 % en 2023.

"Tout écart par rapport aux prévisions de croissance, de dépenses ou de recettes suffirait à faire dérailler la trajectoire," prévient le rapport.

L'impératif d'une action rapide et coordonnée

La transition écologique représente un autre défi majeur pour les finances publiques. Selon le rapport, le financement de cette transition pourrait alourdir la dette publique de 5 à 7 points de PIB d'ici 2030. La Cour des comptes recommande une montée en puissance de la tarification du carbone comme levier financier. Face à ces défis colossaux, la France doit impérativement revoir ses stratégies budgétaires et fiscales pour stabiliser ses finances publiques.