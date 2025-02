Droits de douane : Trump va à l'encontre des règles de l'OMC

En imposant les pays taxés sur la même base qu'ils appliquent aux produits américains, Donald Trump va à l'encontre des règles de l'Organisation mondiale du commerce, les pays en développement bénéficiant de taux différenciés.

Avec ses droits de douane, Donald Trump déclare une guerre commerciale au reste du monde. Ce jeudi, il a franchi une nouvelle étape en annonçant la mise en place de "droits de douane réciproques" sur toutes les marchandises importées. "S'ils nous imposent un droit de douane ou une taxe, on leur impose exactement le même niveau de droit de douane ou de taxe, c'est aussi simple que ça. […] C'est équitable pour tout le monde, donc aucun pays ne pourra se plaindre", a déclaré Donald Trump. Mais en appliquant ces droits de douane réciproques, Donald Trump va à l'encontre des règles de l'Organisation mondiale du commerce.

Des barrières protectionnistes

"C'est le début d'une guerre commerciale à grande échelle, d'autant que les États-Unis ne respectent plus leurs engagements sur des aspects fondamentaux de l'Organisation mondiale du commerce", explique Sébastien Jean, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métier au Monde. Ces règles de l'OMC interdisent notamment de pratiquer des tarifs en fonction des partenaires, afin d'éviter les discriminations, mais aussi le respect d'un traitement différencié en fonction du niveau de développement du pays. Les pays les plus pauvres ont besoin de davantage de protection ou de conditions d'exportation préférentielles. L'annonce a été faite quelques heures avant la rencontre entre Donald Trump et Narendra Modi, premier ministre de l'Inde, l'une des nations les plus protectionnistes au monde et donc les plus touchées par cette mesure. Le Brésil, la Malaisie ou encore le Vietnam seront particulièrement touchés puisqu'ils peuvent imposer des droits de douane plus élevés que les pays développés mais dépendent également du marché américain. Entre 1990 et 2004, la part des émergents dans les exportations mondiales est passée de 23% à 43%.

La TVA visée

L'Union européenne est également ciblée puisque Donald Trump vise la TVA, accusant Bruxelles de l'utiliser comme un droit de douane déguisé puisqu'elle est imposée sur les marchandises américaines vendues en Europe, mais pas l'inverse. Son taux varie entre 16% et 27% selon le pays européen et sera pris en compte pour calculer les droits additionnels. "Œil pour œil, droit de douane pour droit de douane, exactement le même montant", a déclaré Donald Trump. Les premières mesures doivent être dévoilées le 1er avril. Le risque d'une hausse des prix ne semble pas dissuader le président républicain de mener cette guerre commerciale, alors qu'en janvier l'inflation américaine a atteint 3% sur un an. Bruxelles et le Canada ont promis de répondre à ces mesures. De son côté, l'UE cherche de nouveaux partenaires et a annoncé un accord commercial renforcé avec le Mexique, la reprise des négociations sur un accord de libre-échange avec la Malaisie ainsi qu'un nouvel accord avec les pays américains du Mercosur.