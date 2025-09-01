La BCE craint les effets du vote de confiance mais rassure sur les banques françaises

La présidente de la Banque centrale européenne a évoqué des risques à l'échelle de la zone euro, tout en soulignant l'absence d'alerte concernant les établissements français.

A quelques jours d'un vote de confiance décisif pour le gouvernement, Christine Lagarde a réagi à la situation politique en France. Elle alerte sur les risques liés à une instabilité politique, sans pour autant envisager d'aide extérieure. La BCE se veut rassurante sur la solidité du système bancaire.

Des inquiétudes sur l'instabilité politique

Depuis un forum en Slovénie, Christine Lagarde a commenté la situation française :

" Tous les risques de chute de gouvernement dans la zone euro sont préoccupants ", a-t-elle déclaré, selon Le Figaro. Cette phrase vise directement le contexte français, alors que le gouvernement Bayrou devra affronter un vote de confiance le 8 septembre.

La présidente de la BCE n'a pas parlé uniquement de la France, mais elle a clairement exprimé une attention particulière. Une crise politique dans un pays comme la France pourrait avoir un impact plus large, notamment sur les marchés.

Le FMI ? Pas d'actualité, tranche Lagarde

Interrogée sur une éventuelle aide du Fonds monétaire international, Christine Lagarde a répondu sans détour :

" Il n'est pas question que le FMI intervienne en France ", rapporte Le Figaro. Une façon de couper court aux spéculations et de rassurer sur la situation budgétaire du pays.

Elle a précisé que malgré un niveau de dette élevé, la France restait dans une position qui ne nécessitait aucune assistance. Les outils européens sont jugés suffisants pour accompagner les États membres si besoin.

Le système bancaire jugé solide par la BCE

Christine Lagarde s'est aussi exprimée sur l'état du secteur bancaire français. D'après Les Échos, elle considère que les banques du pays reposent sur " des mécanismes de régulation solides ". Aucun signal d'alerte n'a été relevé.

Pas de tension sur les marchés, pas de fuite de capitaux, pas de besoin d'intervention. Pour la BCE, il n'y a pas de signe de fragilité dans le système bancaire français. L'objectif est de rassurer, tout en gardant un œil sur l'évolution de la situation politique.