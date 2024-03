Lambda Labs, le cloud taillé pour les IA exigeantes

La société californienne a levé 660 millions de dollars depuis sa création. Son ambition ? Démocratiser les infrastructures d'entraînement des intelligences artificielles sans lésiner sur les performances.

Pionnier dans le domaine des infrastructures cloud dédiées à l'IA, le californien Lambda Labs est devenu une référence incontournable pour les entreprises et les chercheurs en quête de ressources de calcul pour développer leurs modèles. Fondé sur l'idée que l'accès à des ressources informatiques puissantes ne devrait pas être un privilège mais une commodité, Lambda Labs a développé une vingtaine de région cloud à travers le monde, dont l'une d'elles est basée et accessible en Europe (elle est installée en Allemagne).

Lambda Labs est née de la frustration de ses fondateurs face à la difficulté d'accéder aux ressources de calcul haute performance (HPC) nécessaires pour entraîner des modèles d'IA, et notamment aux fameux processeurs graphiques ou GPU. Dans les premiers jours de l'IA, les barrières à l'entrée étaient élevées, non seulement en termes de coûts mais aussi de complexité technique. La mission de Lambda était claire dès le début : démocratiser l'accès au HPC pour que les innovateurs, qu'ils soient dans de grandes entreprises, des start-ups ou des universités, puissent réaliser leurs projets d'IA sans contraintes matérielles. Lambda Labs a réalisé plusieurs tours de financement pour bâtir son offre. Au total, elle a levé plus de 660 millions de dollars depuis sa création en 2012.

La gamme de produits de Lambda s'articule autour de services cloud GPU spécifiquement optimisés pour l'apprentissage automatique et le deep learning. Chaque produit est conçu pour offrir la meilleure performance possible pour l'entraînement des modèles, avec une attention particulière portée à l'efficacité énergétique, à la capacité de refroidissement, et à la densité de calcul. Le service cloud Lambda Cloud offre un accès flexible et évolutif à des ressources de calcul, permettant aux utilisateurs de dimensionner leurs projets d'IA en fonction de leurs besoins spécifiques.

Qu'en est-il de l'offre de Lambda dans le détail ? Avec GPU Cloud, la société de San Francisco commercialise des instances GPU en mode cloud conçues spécifiquement pour la formation des IA. L'offre inclut des modèles de processeurs graphiques haut de gamme tels que des NVidia H100, A100, RTX A6000 et des Tesla V100. Ces instances, tarifées à un prix d'entrée de 2,49 dollars par heure, sont optimisées pour offrir des performances élevées nécessaires pour l'entraînement des modèles de machine et de deep learning les plus exigeants. Lambda permet de lancer des grappes allant jusqu'à 8 instances GPU. Le tout accessible par le biais d'une API.

En parallèle, Lambda propose Reserved Cloud. Conçu pour les phases d'apprentissage intensives, cette solution cloud repose sur des cartes Nvidia H100 et des processeurs AMD EPYC 9004. Des clusters qui utilisent un réseau de calcul InfiniBand NVIDIA Quantum-2 non bloquant, permettant des communications de GPU à GPU en très haut débit. Egalement disponible à travers l'offre Reserved Cloud, les infrastructure GPU Hyperplane HGX sont conçues pour les phases de learning des grands modèles de langue, et autres modèles de fondation.

Pour couronner l'édifice, la pile logicielle Lambda Stack combine les dernières versions de PyTorch, TensorFlow, CudaDA, CuDNN et Nvidia Drivers. Le tout préinstallé sur les infrastructures de calcul de Lambda.

Enfin, Lambda Labs a dû naviguer dans un paysage réglementaire complexe, en particulier en ce qui concerne les données personnelles et la sécurité. En réponse à ces problématique, la société a mis en place des politiques strictes de protection des données et de sécurité.