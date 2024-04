Avec Upsun, Platform.sh lance un cloud taillé pour les applications SaaS

Le PaaS français lance ce 3 avril une déclinaison de son offre taillée pour les start-up et les scale-up. Elle reprend les points forts de son offre historique, en proposant une expérience utilisateur refondue.

Platform.sh entend bien poursuivre sur sa lancée. Comptant un effectif de 300 salariés, dont 150 en R&D, cette plateforme cloud française a dépassé les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent. Historiquement positionnée dans le déploiement de sites web en prenant en charge de multiples CMS (Magento, WordPress, Drupal, Typo3, eZ Platform, Strapi...), la société lance officiellement ce 3 avril une déclinaison de son offre, baptisée Upsun, visant à adresser le monde des applications SaaS. Qualifié par Platform.sh de plus important lancement depuis sa création, Upsun est le fruit d'un développement d'un an et demi pour l'éditeur parisien. La solution est en bêta auprès de 350 utilisateurs depuis quelques mois. Sa cible numéro 1 : les start-up et les scale-up.

Ce tout nouveau cloud reprend les fondamentaux de Platform.sh. Un cloud dont le point fort demeure le même depuis ses débuts : pouvoir créer à la volée, grâce à un socle de containers logiciels, des environnements de pré-production identiques à la pile applicative déployée, à l'octet près. Via ce mécanisme de clonage, il est possible de lancer autant de projets d'évolution que nécessaires en parallèle, avec leur stack de test et de recette, tout en ayant la garantie d'un rendu rigoureusement identique lors de la mise en ligne. Le cas échéant, l'environnement permet à tout moment de revenir à la version précédente. Python, PHP, Java, Go, Ruby, Rust, .Net, Golang... Platform.sh prend en charge les langages de programmation parmi les plus utilisés. Idem pour les frameworks, avec le support de Symfony, Laravel, Spring, Node.js, React ou Angular.

La cible : le digital product

Avec Upsun, Platform.sh entend cibler avant tout les développeurs et plus particulièrement les digital product. "Aux côtés de l'utilisation de CMS orientés contenu et de systèmes d'e-commerce orientés transaction, de plus en plus d'entreprises se lancent dans l'édition de produits digitaux en mode SaaS. C'est dans ce domaine que les acteurs passent le plus de temps à coder. D'où notre volonté de cibler ce marché", commente Frédéric Plais, CEO et cofondateur de Platform.sh. Partant de là, la société a adapté son PaaS pour répondre au besoin de développer en mode micro-services. "Grâce à Upsun, les équipes produit peuvent se concentrer à 100% sur la création de nouvelles fonctionnalités et sur l'amélioration de leur activité, plutôt que de passer un temps considérable à gérer les infrastructures cloud", insiste Frédéric Plais.

"L'objectif est de répondre à la problématique des éditeurs de SaaS qui se déploient étape par étape"

La plateforme est adaptée aux architectures découplées, aux projets headless et aux applications riches en données ou en intelligence artificielle. A la différence du PaaS historique de Platform.sh qui est basé sur une logique de bundle, Upsun propose une tarification en fonction de la capacité machine consommée. "L'objectif est de répondre à la problématique des éditeurs de SaaS en matière de modèle économique en proposant une logique tarifaire transparente et flexible. Cette approche permet aux start-up de ne payer que ce qu'elles utilisent et de se développer étape par étape tout en gérant plus efficacement leurs budgets", vante Frédéric Plais.

Un onboarding revisité

Avec Upsun, Platform.sh a entièrement revu l'onboarding comparé à son PaaS historique. En intégrant Upsun, les utilisateurs rejoignent les équipes de projet qui leur sont attribuées au sein de leur entreprise. Autre évolution : une structure YAML entièrement revisitée. "On avait trois YAML auparavant pour décrire respectivement le réseau, l'infrastructure et les bases de données. Désormais nous les avons fusionnés en un seul. L'objectif étant de simplifier la prise en main", commente Frédéric Plais. "Dès le départ, nous proposons un fichier YAML préconstruit en fonction du projet du client et des bonnes pratiques que nous avons glanées au fil des projets". En parallèle, Upsun prend en charge l'autodimensionnement vertical et horizontal sur l'ensemble des containers, avec à la clé des points de contrôle à tous les étages. Un scaling d'une grande finesse que Platform.sh ne proposait pas jusque-là.

"Nous estimons qu'Upsun pourra devenir une activité aussi importante que notre offre historique", confie Frédéric Plais. Une perspective qui potentiellement pourrait permettre à Platform.sh d'atteindre les 100 millions d'euros d'ARR, et de se hisser de facto au statut de licorne. Pour booster la commercialisation de sa nouvelle offre, la société propose une réduction de prix de 50% sur la première année de contractualisation à toute organisation adoptant sa solution avant le mois de juin, avec la clé un crédit pouvant atteindre un plafond 100 000 dollars.

"Upsun multiplie par quatre notre marché adressable. Nous estimons que le marché de l'hébergement d'applications SaaS représente 30 milliards de dollars", précise Frédéric Plais. "Face à nous, nous avons certes les hyperscalers. Mais à la différence de ces derniers, nous proposons un workflow pleinement intégré, et non une multitude de services à combiner et à administrer à la main."