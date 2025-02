Amazon remporte le pari de l'IA avec AWS (et il valait mieux)

Le cloud et la publicité tirent la croissance en 2024 alors que l'e-commerce et les autres BU du géant américain s'essoufflent.

Amazon a publié ce 6 février 2025 un chiffre d'affaires de 638 milliards de dollars pour l'année 2024, en progression de 11% par rapport à 2023. Après un bénéfice de 30 milliards de dollars en 2023, Amazon confirme sa solide rentabilité pour la deuxième année consécutive avec un profit de 59 milliards en 2024.

Amazon était attendu au tournant concernant les résultats de son offre cloud, AWS. Si Google cloud et Microsoft Azure ont annoncé un ralentissement de leur croissance, AWS maintient la barre avec une hausse de 19% sur les trois derniers trimestres de l'année 2024. Bien que légèrement en deçà des prévisions, la division atteint 107 milliards de dollars de revenus en 2024. Après de forts investissements dans l'IA, le géant de web rassure en partie les investisseurs après l'ébranlement créé par DeepSeek. Amazon a d'ailleurs été l'un des premiers grands fournisseurs de cloud à intégrer le modèle chinois à son offre le mois dernier. AWS est également moins exposé aux LLM coûteux puisqu'il concentre son offre sur des modèles plus petits et optimisés pour des tâches spécifiques.

Et le géant de Seattle ne compte pas s'arrêter là : il investit massivement dans le développement de ses propres modèles de fondation, Amazon Nova, et de puces optimisées pour l'IA comme Trainium2. Le directeur général d'Amazon a tout de même regretté que la croissance d'AWS soit freinée par le flux irrégulier de puces informatiques.

En revanche, la première source de revenu d'Amazon, l'e-commerce, affiche un ralentissement de sa croissance pour atteindre 247 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors que l'année 2023 avait marqué le retour à la hausse (+9%) des revenus, en 2024 les ventes en ligne augmentent seulement de 7% sur un an. Soit la plus faible augmentation parmi les différentes business units. Face à la concurrence grandissante de Temu, Amazon a réagi en lançant "Amazon haul", une offre de produits à bas prix. En guise de consolation, le second semestre a particulièrement tiré les résultats e-commerce du groupe avec une hausse des revenus de 8% pour atteindre un record de 75,5 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Tout comme l'e-commerce, la deuxième source de revenus du pure player, les services aux vendeurs tiers, rationalise sa croissance. Le CA des "third party seller services" a atteint 156 milliards de dollars en 2024. Une croissance de 9% sur un an qui fait pâle figure après la hausse de 20% enregistré un an plus tôt.

La pub : deuxième source de croissance

Depuis qu'elle est considérée comme une activité à part entière dans les rapports financiers en 2020, la publicité est devenue un puissant moteur de croissance pour Amazon, malgré sa taille encore modeste. L'année dernière, les revenus publicitaires s'élevaient à 56 milliards de dollars (+18%), soit 9% du chiffre d'affaires total du groupe. Et Amazon ne compte pas arrêter là sa percée dans le retail média. Début janvier, le géant américain a lancé "Retail Ad Service" permettant de commercialiser ses technologies publicitaires auprès des autres sites marchands.

De son côté, la progression du chiffre d'affaires des services d'abonnement d'Amazon ralentit. L'année dernière, la business unit a enregistré 44 milliards de dollars de revenus (+10% sur un an, contre 14% en 2023).

Les magasins physiques qui génèrent 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024 maintiennent leur progression. Le taux de croissance augmente à 8% (contre 5% en 2023) mais reste en deçà de la dynamique du groupe.

Les Etats-Unis restent le premier marché d'Amazon, générant 61% du chiffre d'affaires avec 387 milliards de dollars en 2024, et 24,9 milliards de bénéfice opérationnel. À l'international, la croissance ralentit légèrement, passant de 11% en 2023 à 9% en 2024. Sur ce segment le groupe signe un retour de la rentabilité. Après des pertes de 2,6 milliards de dollars en 2023, il enregistre 3,8 milliards de dollars de bénéfices opérationnels en 2024.

En 2025, Amazon continuera de développer son activité cloud en pleine croissance grâce à l'IA. Pour le premier trimestre, Amazon table sur un chiffre d'affaires entre 151,0 et 155,5 milliards de dollars, soit une croissance de 5 à 9 % d'une année sur l'autre.