Le Risk Summit aura lieu à Paris le 7 mars prochain

L'évènement, dont le JDN est partenaire, réunira 250 membres de l'écosystème de la cybersécurité et du management des risques.

L'Etoile Business Center de Paris accueillera le 7 mars le Risk Summit, un événement dédié à la cybersécurité et au risk management dont le JDN est partenaire. Les participants pourront assister à des conférences, échanger des bonnes pratiques et nouer de nouveaux partenariats dans ce cadre propice au networking.

Parmi les partenaires et participants à l'évènement seront notamment présents le groupe La Poste, Never Hack, Orange Cyberdéfense, Recorded Future et Citalid. Ajoutons des partenaires venant des mondes associatifs et éducatifs comme Ynov Campus, Ecole 2 600, les Cadettes de la cyber et IAE Paris Est.

Cette édition 2024 du Risk Summit s'articulera autour du thème : "Entre crises mondiales et modèle en crise, comment naviguer dans une ère d'incertitudes ?" Les participants et intervenants seront confrontés à la question suivante : les crises à répétition que nous vivons sont-elles les symptômes d'un modèle économique et d'une architecture internationale à bout de souffle ?

La conférence d'ouverture sera animée par Véronique Torner présidente du syndicat Numeum, puis les participants pourront assister aux tables rondes durant lesquelles un panel d'experts débattra autour de différents thèmes. La première portera sur la place du deepfake au sein de nos systèmes démocratiques et s'intitulera : "Fin de la vérité ? Deepfake et démocratie ". Elle sera suivie d'une seconde table ronde qui expliquera l'impact des tensions internationales sur la cybercriminalité.

Puis, les participants assisteront à une keynote géopolitique animée par Maître Ardavan Amir-Aslani. A l'issue de cette conférence, un nouveau cycle de tables rondes commencera, la première portant sur l'ingérence étrangère et les risques qu'elle représente pour les entreprises françaises.

Suivra une pause déjeuner, suivie par la dernière table ronde de la journée qui aura pour thème : "Crise économique, crise des budgets cyber ?" La fin de cette table ronde lancera la session de networking, qui durera jusqu'au discours de clôture de l'évènement.

