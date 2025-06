Risques cyber des fournisseurs : la start-up Galink lève 1,6 million d'euros

La jeune start-up souhaite accélérer le développement de sa plateforme SaaS qui gère les risques cyber liés aux fournisseurs.

Créée en 2024, la start-up parisienne Galink a réalisé un tour de table de 1,6 million d'euros auprès d'Auriga Cyber Ventures, OPRTRS club, Kima Ventures, Purple, Tiny VC, Better Angle et de plusieurs business angels du monde de la cybersécurité. Cette levée de fond lui permettra d'accélérer le développement de sa plateforme SaaS dédiée à l'évaluation des risques cyber des fournisseurs. Celle-ci profite d'une demande de plus en plus forte de la part des entreprises de toute taille, selon Mathieu Bernard, président-directeur général (PDG) de Galink.

"L'évaluation des risques cyber liés aux fournisseurs est désormais au centre des problématiques de cybersécurité", observe-t-il. "D'abord parce-que les entreprises ont de plus en plus de fournisseurs de solutions numériques, or l'usage de celles-ci augmente le niveau des risques. Ensuite, comme les grandes entreprises sont de plus en plus sécurisées, elles sont très souvent attaquées via leurs fournisseurs. Enfin, les nouvelles législations européennes comme Dora ou NIS 2 imposent aux entités qu'elles visent de surveiller leurs fournisseurs", ajoute-t-il.

Une IA qui contrôle les fournisseurs en continu

Mathieu Bernard a créé Galink avec deux autres associés pour faire gagner du temps aux responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) : "Nous avons observé que beaucoup de RSSI évaluaient leurs fournisseurs au moyen de processus manuels et chronophages", précise-t-il. L'IA de la plateforme de Galink permettrait donc d'automatiser cette évaluation pour "remplacer les audits ponctuels par un contrôle continu, beaucoup plus efficace et lisible", indique le communiqué.

La solution de Galink propose quatre principales fonctionnalités : l'identification et la classification des fournisseurs, la lecture automatique des preuves et justificatifs, le signalement de non-conformités associé à des conseils et le suivi intelligent des remédiations avec des relances automatisées. "Cette solution se distingue des autres aussi parce qu'elle est intuitive et simple à utiliser", ajoute Mathieu Bernard.

Vers une expansion européenne

Galink compte presque dix collaborateurs et souhaite profiter de ce financement pour recruter de nouveaux talents. En outre, la start-up finance actuellement des évaluations et des tests lui permettant d'obtenir la certification ISO 27001 pour prouver la robustesse de sa solution. Enfin, elle prévoit de se développer dans d'autres pays européens "comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni où les enjeux liés à la gestion des risques cyber des fournisseurs sont très forts aussi", indique le PDG.