Baromètre des salaires en PHP 2026 : l'enquête de référence est lancée

Développeurs et professionnels de l'écosystème sont invités à répondre à cette enquête en ligne, gratuite et anonyme, jusqu'au 2 juin 2026, avec un focus renforcé sur l'impact de l'intelligence artificielle générative.

L'AFUP lance la 14e édition de son enquête annuelle sur les rémunérations et les conditions de travail dans l'écosystème PHP. Du 2 mars au 2 juin 2026, les professionnels du secteur sont invités à participer à ce questionnaire en ligne, gratuit et anonyme. Le Journal du Net est partenaire de cette initiative aux côtés de Human Coders.

Depuis 2012, le baromètre des salaires en PHP s'est imposé comme l'outil de référence pour les développeurs et développeuses souhaitant évaluer leur positionnement sur le marché. Cette nouvelle édition s'adresse à tous les profils de l'écosystème : développeurs PHP, responsables d'équipe ou de projet, architectes, dirigeants, qu'ils soient juniors ou seniors, salariés ou freelances, autodidactes ou issus de formations spécialisées.

L'enquête 2026 reconduira les questions historiques qui ont fait la réputation du baromètre : niveau de rémunération, satisfaction professionnelle, localisation et taille de l'entreprise, technologies et frameworks utilisés, versions de PHP ou encore parcours de formation. Ces indicateurs permettent de suivre l'évolution du secteur dans la durée et offrent un panorama précis de la profession.

Cette année, l'AFUP approfondit l'un des sujets majeurs du moment : l'intelligence artificielle générative. De nouvelles questions viendront compléter celles introduites l'an dernier, notamment sur l'impact anticipé de l'IA sur les postes dans les deux à cinq prochaines années et sur le marché de l'emploi du secteur. L'objectif est de mieux comprendre les usages concrets de ces technologies et la manière dont les équipes PHP s'en emparent.

Dans un contexte où le marché de l'emploi des développeurs en France traverse une période difficile, recueillir des données fiables et actualisées apparaît plus essentiel que jamais. Les résultats seront publiés en fin d'année, à l'approche des entretiens annuels, offrant ainsi aux professionnels un référentiel objectif pour valoriser leurs compétences et aux entreprises un outil pour mieux accompagner les carrières de leurs équipes.

Pour participer à l'enquête : https://barometre.afup.org/