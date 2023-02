Info JDN : la parapharmacie en ligne Humasana lève 1,25 million d'euros

La marketplace Humasana accompagne des marques, de la PME industrielle aux plus artisanales, dans la vente en ligne. Avec ce tour de table, la start-up souhaite renforcer son équipe partenariats.

Humasana, une marketplace de produits de santé et de bien-être, annonce ce 8 février 2023 une levée de fonds de 1,25 million d'euros. Ce tour de table a été mené auprès de business angels tels que Denis Fayolle (cofondateur de La Fourchette et ex Board-member de ManoMano), qui est aussi associé non opérationnel et contribue à la réflexion stratégique de la start-up. Humasana a été lancé en France en septembre 2022 par Soraya Ferahtia, co-CEO, Paul Dufour, co-CEO et Pierre-Julien Grizel, CTO. La start-up a aussi ouvert son site en Allemagne et y a réalisé sa première vente la semaine dernière. Humasana propose 3 000 produits issus de 100 marques différentes dont Pachamamaï, WAAM et Guayapi.

Son objectif est de dénicher les meilleurs produits pharmaceutiques en Europe et de vérifier qu'ils respectent la charte de sélection de l'entreprise. "Nous sélectionnons des produits clean, nous avons donc une blacklist de composants qui sont considérés comme des perturbateurs endocriniens ou cancérigènes et s'il existe un risque, d'après des études scientifiques, à les utiliser de manière régulière", explique Soraya Ferahtia, la co-CEO d'Humasana.

La start-up entend aussi accompagner des marques produisant des articles de haute qualité, de la PME industrielle à l'artisan, dans la vente en ligne via sa marketplace. Humasana gère la mise en ligne de leurs produits sur son site français et allemand. L'entreprise propose aussi à ses clients des tests hyper-personnalisés pour trouver les produits qui leur correspondent.

Recruter une équipe partenariat

Avec cette levée de fonds, Humasana entend stabiliser sa position sur les marchés français et allemand. "Posséder une structure dans deux pays avec les équipes nécessaires nous facilitera la tâche si nous voulons aller sur d'autres marchés à l'avenir", affirme Soraya Ferahtia. Basé à Paris, Humasana compte 15 employés et vise la vingtaine grâce à cette levée de fonds. "Nous souhaitons recruter des business developer dans notre équipe en charge des partenariats en France et en Allemagne. Nous voulons aussi embaucher des développeurs pour continuer de renforcer notre algorithme", finit Soraya Ferahtia.