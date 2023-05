La marketplace de sneakers Wethenew lève 20 millions d'euros

Le site spécialisé dans l'achat et la vente de baskets en édition limitée entend étendre ses activités, consolider sa position en Europe et se tourner vers le marché moyen-oriental.

Wethenew annonce ce 10 mai 2023 une levée de fonds de 20 millions d'euros. Ce tour de table a été mené par C4 Ventures accompagné de Singular, un investisseur historique de l'entreprise, mais aussi de la branche investissement du groupe Chalhoub, Chalhoub Ventures & Acquisitions et de nouveaux business angels dont le joueur de football français Antoine Griezmann. La marketplace fondée en 2018 par David Benhaim et Michael Holzmann s'est spécialisée dans l'achat et la revente de sneakers et de streetwear en édition limitée. L'entreprise, qui compte 120 collaborateurs et un réseau de 100 000 revendeurs, indique avoir passé la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. "Cette levée de fonds marque une nouvelle étape clé dans notre ambition de faire de Wethenew la première destination sneakers et streetwear en Europe. Nous sommes particulièrement fiers de notre croissance et d'avoir passé la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, d'autant qu'elle représente le travail accompli par toute notre équipe et le soutien de notre communauté de plus de 1,5 million de personnes", expliquent dans le communiqué de la plateforme David Benhaim et Michael Holzmann, les deux cofondateurs et co-CEO de Wethenew.

S'attaquer au marché global

Si Wethenew s'est initialement tourné vers le marché des produits en édition limitée, la plateforme compte maintenant adresser le marché global des baskets et du streetwear en multipliant par trois le nombre de références présentes sur son site et en accueillant plus d'une dizaine de nouvelles marques. Wethenew déjà présent en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas entend y consolider sa position. Pour cela, la plateforme a développé des sites e-commerce propres à chaque pays et souhaite réaliser d'ici 2026 40% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Wethenew vise aussi une expansion au Moyen-Orient.