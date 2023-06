La solution d'e-commerce B2B Djust lève 12 millions d'euros

Djust accompagne les entreprises dans la mise en place de plateformes d'e-commerce B2B. Avec cette levée de fonds, la start-up compte poursuivre son développement à l'international et recruter de nouveaux profils.

La start-up Djust, spécialisée dans les solutions de plateformes d'e-commerce B2B, annonce ce 12 juin 2023 une levée de fonds de 12 millions d'euros. Ce tour de table a été mené par le fonds d'investissements New Enterprise Associates, Inc. (NEA) aux côtés de son investisseur historique, Elaia partners. Fondée en 2020 par Arnaud Rihiant, cofondateur de Mirakl, et par Alexis Delplanque et Eric Gaudin, Djust accompagne les entreprises dans leurs projets de plateforme e-commerce B2B avec sa solution SaaS clé-en-main.

L'ambition de Djust est de répondre aux enjeux de digitalisation des acteurs B2B tout en prenant en compte leurs spécificités métier et les contraintes techniques de leurs activités. "Notre solution clé-en-main est pensée pour s'adapter aux besoins de l'entreprise dès la création du projet, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Face aux nouvelles attentes des acheteurs professionnels, souhaitant plus d'autonomie et de personnalisation, les entreprises ont plus que jamais besoin de plateformes en ligne évolutives et agiles", indique Arnaud Rihiant, fondateur et CEO de Djust, dans le communiqué de l'entreprise. Djust compte déjà parmi ses clients Monoprix, Franprix, Bouygues et Eiffage.

Investir en R&D et recruter

La start-up avait déjà doublé ses effectifs avec sa première levée de fonds en 2021, passant à quarante employés, et entend faire de même avec ce nouveau tour de table. Quarante nouveaux employés devraient donc rejoindre les rangs de l'entreprise dans ses équipes R&D, vente et customer success. Djust souhaite aussi s'étendre à de nouveaux marchés en Europe et outre-Atlantique.