Malgré la crise, Adeunis déploie ses capteurs d'efficacité énergétique à Rome

150 objets connectés ont été installés sur les compteurs électriques de 110 locaux commerciaux et 40 postes d'amarrage du port de tourisme de la capitale italienne.

Le coronavirus n'aura pas porté de coup d'arrêt aux activités d'Adeunis. Le fabricant français de capteurs IoT annonce ce jeudi 16 avril avoir initié un vaste déploiement sur le port de tourisme de Rome. En février dernier, 150 capteurs ont été répartis sur les compteurs électriques de 110 locaux commerciaux et 40 postes d'amarrage du port dans l'objectif d'en améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les coûts d'exploitation. Adeunis a été missionné pour ce chantier par Unidata, opérateur italien du réseau LoRaWAN en charge de la mise en œuvre du projet. "Cette infrastructure de suivi en temps réel de la consommation électrique illustre notre stratégie de partenariat avec des opérateurs pour avoir une approche globale et pouvoir accompagner les clients dans leurs besoins spécifiques", souligne Frank Fischer, PDG d'Adeunis, qui travaille avec Unidata depuis trois ans.

Le groupe français a fourni à l'opérateur ses émetteurs Pulse qui transmettent, via le réseau LoRaWAN, les données de consommation électrique directement sur la plateforme cloud de monitoring de ce dernier. L'installation a été réalisée en trois jours. "Traditionnellement, le gestionnaire d'électricité divisait le montant de la facture entre les propriétaires de bateaux amarrés. Avec cette solution IoT en temps réel, Unidata peut corréler le montant à l'usage tout en réduisant significativement les délais d'attente des factures en fin de période d'amarrage", précise Frank Fischer, en affirmant que le port de tourisme de Rome a immédiatement obtenu un ROI de la solution.

Accélération des projets IoT

La crise sanitaire et le confinement induit ne permettent cependant pas au port de tourisme de Rome de dresser un bilan chiffré précis. "Le projet est actuellement à l'arrêt en raison du confinement mais les clients se rendent compte que l'IoT permet de monitorer des équipements à distance, ce qui renforce leur intérêt", assure Frank Fischer qui confie être en discussions avec Unidata et le port de tourisme de Rome pour poursuivre le déploiement sur l'ensemble du site. Objectif : déployer les capteurs sur des centaines de bornes d'amarrage supplémentaires. "Cela offrirait au port un avantage réel pour la période estivale car la solution lui permet d'optimiser la gestion des bateaux", indique le PDG.

Pour le port, le réseau de capteurs laisse également entrevoir la possibilité de proposer de nouveaux services. Adeunis a par exemple travaillé avec la société croate Marinacloud pour surveiller, à l'aide des capteurs, la tension des batteries et détecter la présence d'eau à l'intérieur de bateaux en hivernage.

Si la date de la reprise de l'économie reste encore incertaine, Frank Fischer n'a aucun doute sur les perspectives du marché de l'IoT. Pour lui, la technologie répond parfaitement aux besoins à venir de gestion à distance et d'adaptation immédiate à une situation d'urgence grâce au device management. "Cette période de confinement doit par ailleurs être mise à profit pour développer l'innovation", soutient-il. Une partie des équipes poursuit les projets de R&D en télétravail tandis que les activités de production et de logistique ont été maintenues sur site sur la base du volontariat pour répondre aux commandes en cours. Adeunis s'appuie par ailleurs sur ce retour d'expérience pour s'adresser aux fabricants afin de connecter nativement les prochaines générations de bornes d'amarrage.