CES : 5 objets connectés français à découvrir

Le Consumer Electronics Show de Las Vegas est chaque année l'occasion pour les fabricants IoT de présenter leurs innovations pour tout type d'usages.

Le dog collar d'Invoxia

Le dog collar indique à la fois la position et l'état de santé du chien. © Invoxia

La santé connectée est un sujet phare au Consumer Electronics Show. Les particuliers ne se soucient pas que de leur propre bien-être, ils s'inquiètent aussi de celle de leurs animaux de compagnie. C'est ce qui a poussé l'entreprise française de traceurs GPS Invoxia à concevoir un dispositif qui se fixe au collier du chien. Via l'application Invoxia, le propriétaire d'un chien pourra suivre la localisation de ce dernier et surveiller ses fonctions respiratoires et cardiaques. L'objectif : permettre une détection précoce des maladies avant même que les premiers symptômes n'apparaissent. Fonctionnant sur les réseaux basse consommation LTE-M, le collier est capable, grâce à son buzzer intégré, d'aider le propriétaire à retrouver son animal s'il se cache sous une voiture, ou s'est retrouvé piégé dans un garage.

Le système de visioconférence de La Vitre

L'écran de La Vitre permet une traduction en 60 langues. © La Vitre

Avec la généralisation du télétravail, la start-up La Vitre met en avant son concept d'open space des équipes à distance. Elle fait tester au CES son écran numérique à taille humaine qui permet d'échanger à distance tout en donnant l'impression d'être en face de ses interlocuteurs. Pour parler avec un collègue, il suffit à l'utilisateur de tapoter sur l'écran tactile, comme s'il frappait à la porte du bureau voisin. Ce dernier apparaîtra en taille réelle sur l'écran. Les équipes de La Vitre ont travaillé sur le traitement du son et de l'image pour garantir une impression de contact et de proximité entre les interlocuteur. L'écran offre par ailleurs un service de traduction instantanée dans plus de 60 langues et permet de partager instantanément des contenus depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone, sans interrompre la conversation en cours.

Les appareils qui se rechargent sans fil d'Archos

Cinq produits Archos n'ont plus besoin de câbles pour se recharger. © Archos

Au CES, le fabricant Archos met en avant ses nouveaux objets connectés qui se rechargent sans fil. Dans le cadre de son partenariat avec Ossia Inc, la société à l'origine de la technologie brevetée Cota Real Wireless Power, qui délivre de l'énergie par voie hertzienne à distance, Archos présente quatre objets récupérant chacun de l'énergie par les ondes RF : une caméra sans fil d'intérieur, une station pour mesurer la qualité de l'air et la température chez soi, un traqueur et une montre connectée.

Les aides auditives connectées d'Oticon

Cette aide auditive transmet aux malentendants tous les détails de la musqiue. © Oticon

Expert des aides auditives connectées, Oticon est récompensé d'un CES Innovation Award 2022 pour MyMusic, un programme musical qui offre aux malentendants d'excellentes performances audio lors de l'écoute de musique live ou en streaming. Le traitement du son est effectué simultanément sur 4 et 24 canaux, ce qui permet de préserver les détails, quel que soit le type de son, tout en assurant l'optimisation de l'équilibre général de la musique par amplification. L'application est disponible pour toutes les aides auditives Oticon More depuis septembre 2021.

La smart home de BioPoolTech

Les produits BioHomeTech sont sécurisés dès la conception. © BioHomeTech

Le fabricant aixois présente BioHomeTech, un ensemble de solutions pour protéger sa maison et réduire son empreinte environnemental. Parmi elles figurent BioAlarm Pool, qui permet de surveiller les baignades par intelligence artificielle, BioGarden, pour réaliser des économies en eau et en électricité dans son jardin, mais aussi BioHome, pour optimiser ses consommations d'électricité et de chauffage, tout en mesurant les polluants intérieurs. BioHomeTech met en avant le fait que ses offres sont fondées sur le mode privacy by design afin de respecter la vie privée des utilisateurs.