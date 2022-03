Arrêt du réseau LoRaWAN d'Objenious : quelles options pour les clients ?

Les utilisateurs d'Objenious n'auront le choix qu'entre trois possibilités pour leurs capteurs déjà déployés sur le terrain. Il leur reste du temps pour se décider.

Que vont devenir les milliers de capteurs déployés avec le réseau LoRaWAN d'Objenious ? Et que vont faire les partenaires d'Objenious, qui conçoivent des produits designés sur ce réseau, et les clients, dont certains grands groupes comme Bouygues Construction, Dalkia, ou encore la SNCF ont plus de 20 000 capteurs déployés. L'opérateur IoT, qui a annoncé publiquement l'arrêt de son réseau le vendredi 25 février dernier, n'a pas encore répondu à nos questions. Mais si les partenaires d'Objenious estiment avoir assez de temps pour anticiper l'arrêt du réseau, qui n'interviendra qu'à partir de décembre 2024, tous s'accordent sur la nécessité de prendre une décision rapidement.

Choix n°1 : migrer vers le cellulaire

La première solution est de migrer vers le cellulaire (LTE-M ou NB-IoT) comme le propose Objenious. "Les opérateurs ont toujours eu l'habitude d'arrêter une génération de réseau pour passer à une autre. On le voit actuellement en parallèle avec la fin du RTC et de la 2G. Objenious accompagnera donc ses clients vers ces nouveaux réseaux", affirme Ouassim Driouchi, senior manager chez le cabinet de conseil BearingPoint. C'est le choix pour lequel a opté le fabricant français Capteur.co, qui va orienter sa stratégie vers le NB-IoT.

Cette solution est idéale pour les clients dont les capteurs sont dotés de multiconnectivité et qui sont intéressés par un usage européen avec davantage de débit. "De nombreux clients envisagent cette solution pour être certains d'utiliser un réseau pérenne. L'IoT cellulaire va gagner des parts de marché dans les réseaux opérés", observe Olivier Guilbaud, président et fondateur d'Ineo-Sense, entreprise nîmoise spécialisée dans la conception de systèmes IoT industriels (lire notre article En 2022, l'IoT français change de réseau), qui va faire piloter certains de ses produits vers le cellulaire.

"Une migration avec de gros volumes d'objets connectés n'a encore jamais été faite"

Cette migration vers le cellulaire a néanmoins un inconvénient majeur : sa réalisation technique. "Une migration avec de gros volumes d'objets connectés n'a encore jamais été faite", souligne Pierre Savary, export sales manager chez le concepteur et fabricant français d'IoT nke Watteco. L'entreprise va réaliser des tests sur la migration de flottes importantes d'un réseau à l'autre pour en évaluer la réalisation. Les clients devront par ailleurs faire face à des contraintes liées à la "dépendances du design applicatif côté device liés à LoRaWAN et à un changement du module de communication avec un SIM", précise Marianne Laurent, CMO d'Acklio, start-up rennaise qui développe des solutions de gestion et d'interopérabilité des réseaux IoT.

Choix n°2 : opérer un réseau privé

La deuxième option est de reprendre l'infrastructure matérielle d'Objenious pour constituer un réseau privé opéré par un opérateur de services. "Je suis persuadé que l'avenir de LoRa est dans les réseaux privés car la qualité de services et la sécurité sont mieux maîtrisées. Actility par exemple, fournisseur français de services réseau IoT, est spécialisé à la fois dans les réseaux privés et dans le roaming, il n'aurait aucune difficulté à basculer les objets connectés sur son réseau LoRaWAN", indique Pierre Savary. Un avis partagé par Olivier Guilbaud, chez Ineo-Sense : "Un réseau privé représente l'avantage d'être indépendant des décisions des opérateurs télécoms, 80% de nos projets sont en réseau privé, à l'échelle d'une usine ou d'un entrepôt." Pour Raphaël Autale, PDG de la société d'ingéniérie française Tekin, les réseaux privés représentent l'option la plus pertinente pour les smart city.

La contrainte dans ce cas de figure est que le réseau est limité à un périmètre précis. Si les réseaux privés ont de réels atouts en LoRaWAN, le basculement pour les capteurs déjà déployés qui ne sont pas déjà sous cette forme risque "d'être peu nombreux", juge Olivier Guilbaud.

Choix n°3 : se tourner vers un concurrent

Dernière option, basculer ses objets connectés sur le réseau LoRaWAN concurrent d'Orange. La solution la plus appropriée pour ceux dont les capteurs ne bénéficient pas de multiconnectivité. "Nous avons déployé des dizaines de milliers de capteurs l'an dernier. Ils sont neufs, il n'est pas question de les modifier", déclare Pierre Savary, qui va ainsi les migrer sur le réseau d'Orange.

"Passer de la plateforme Spot d'Objenious à Live Objects d'Orange va demander des efforts d'intégration"

La difficulté dans ce cas est encore d'ordre technique. "Il faut décommissionner les capteurs pour les faire migrer sur un autre réseau, quand tous leurs messages seront acquittés. Le temps de la procédure, d'une dizaine d'heures à trois jours, les objets seront aveugles, ce qui peut être problématique selon les projets", poursuit Pierre Savary.

Autre frein : la mise en place d'un plan d'action qualifié. "Rien de compliqué, il faut néanmoins travailler avec Orange pour définir comment basculer les abonnements et les objets. Pour le moment la procédure n'est pas encore très claire", remarque Olivier Guilbaud, chez Ineo-Sense, qui commence dès à présent à travailler sur le sujet avec l'opérateur. Il faut en effet prévoir des coûts d'intégration. "Passer de la plateforme Spot d'Objenious à Live Objects d'Orange va demander des efforts d'intégration", met en garde Marianne Laurent, d'Acklio. Enfin, après cette décision d'Objenious, les clients "peuvent s'inquiéter qu'Orange arrête également son réseau LoRaWAN, même si rien ne le laisse présager", renchérit Pierre Savary.

Une décision au cas par cas

Pour les clients finaux, "il faut analyser la meilleure option au cas par cas, en fonction de la taille du déploiement", explique Vincent Bulot, CEO du distributeur français EBDS Wireless & Antennas. Un avis partagé par Ouassim Driouchi, chez BearingPoint, pour qui les clients ont le temps de s'organiser, même si "une migration de réseau devrait prendre au moins trois mois", estime-t-il. Aux yeux d'Acklio, cette annonce représente pour les utilisateurs actuels d'Objenious une opportunité de "mettre à jour leur architecture et de passer à IP pour garantir leur pérennité au-delà des spécificités des plateformes d'opérateurs, des technologies radio et des environnements applicatifs. Car dans le monde IP, changer d'opérateur est quasi transparent pour l'utilisateur."

L'annonce du redressement judiciaire de Sigfox a dû précipiter la décision d'Objenious selon Ouassim Driouchi, chez BearingPoint. "La date fixée à fin 2024 est compréhensible, ce sera à ce moment que la 5G stand-alone sera opérationnelle. Le bas débit de la 5G ayant des caractéristiques similaires à LoRa, il n'est pas nécessaire pour Objenious de conserver deux réseaux identiques. Pour ce qui est de l'annonce publique, les projets avec la 0G étant gelés pour le moment, cela incite les clients à poursuivre avec Objenious dans le cellulaire plutôt que de se tourner vers Sigfox."