CES 2023 : quelles tendances cette année ?

Le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas a fait pour cette 56e édition la part belle aux innovations durables et à celles donnant la main aux patients sur leur santé.

Le Consumer Electronics Show (CES) est souvent présenté comme annonciateur des tendances de l'année. Les thèmes forts qui se dégagent du salon sont ainsi scrutés avec attention par l'ensemble des acteurs. La manière dont le CES a été organisé a déjà fait réagir plusieurs spécialistes : "Cette édition en 2023 ne voit pas l'apparition d'innovations à couper le souffle mais elle s'affirme comme une confirmation des tendances déjà amorcées", analyse Xavier Dalloz, à l'origine de la missionCES, avant d'ajouter : "A l'origine, le CES était focalisé sur les produits électroniques grand public. Il s'élargit d'année en année à des secteurs BtoB et souligne désormais l'importance des écosystèmes et la manière dont le citoyen passe de l'un à l'autre." Un avis partagé par Thomas Serval, CEO de Baracoda, fabricant français de technologies de santé et de bien-être au quotidien : "L'évolution du CES montre la pénétration de la technologie dans tous les domaines du quotidien."

Première tendance confirmée sur le salon, la transformation de l'offre de produits à l'offre de services. Un mouvement manifeste dans le domaine de la mobilité, l'un des thèmes phares du CES chaque année. "Pour preuve, Sony a présenté lors de sa keynote un véhicule électrique. Le groupe ne veut pas s'ériger en constructeur de voiture (c'est Honda qui l'a conçu) mais s'attèle à développer les services à l'intérieur pour que l'usager bénéficie d'une expérience à valeur ajoutée", souligne Xavier Dalloz, de la missionCES. De même, le groupe français Plastic Omnium participe pour la première fois en tant qu'exposant au CES pour faire connaître ses innovations aux utilisateurs finaux, et non plus seulement aux constructeurs, et leur démontrer l'intérêt au quotidien des services apportés. Plastic Omnium présente deux innovations liées au système d'éclairage du véhicule (lire notre article Ces 10 innovations françaises qui font parler d'elles au CES).

Deuxième tendance forte qui se pérennise : la durabilité, avec les solutions d'économies d'énergie ou d'impact environnemental. Le CES a d'ailleurs adopté comme thématique pour sa 56e édition "Tech for a better tomorrow", "même s'il n'est pas un salon sustainable par nature", remarque Florent Roulier, consultant innovation de la société de conseil Niji. La plupart des participants français avaient ainsi mis en avant l'impact de leur solution, à l'image de Baracoda, qui a présenté un bracelet sans batterie, fonctionnant avec l'énergie du corps, pour transformer les montres classiques en montres connectées. Ou encore la start-up Sorga, avec son passeport numérique inviolable dans le retail servant à indiquer pour chaque produit son impact environnemental et sa durabilité. "En mobilité aussi, les thèmes qui dominent sont la mobilité douce et l'autonomie électrique", observe Julie Boignet, responsable communication et marketing de la société d'analyse du trafic Alyce.

"Il y a une montée en puissance de la santé, favorisée par les besoins depuis la crise sanitaire"

S'il y a un secteur qui se dégage sur le salon, c'est celui de la santé. "Avec 30 nouvelles start-up françaises, il y a une montée en puissance de la santé, favorisée par les besoins depuis la crise sanitaire", observe Eric Morand, directeur des événements BtoB chez Business France. Withings par exemple a présenté un dispositif d'analyse d'urine permettant à la fois aux utilisateurs d'équilibrer leur santé nutritionnelle et aux femmes d'optimiser leur cycle menstruel. "Les individus deviennent plus impliqués dans le suivi de leur santé", constate Morgane Descat à la tête du marketing produit chez Withings. La difficulté selon Christophe Bremard, dirigeant de l'assurtech Qiti, est de trouver le type d'objet connecté qui peut facilement se démocratiser. "Il y a un grand nombre de montres, de balances ou de miroirs, mais il faut s'assurer que les produits seront utilisés à large échelle, et pas seulement par des clients de niche."

"L'agriculture fait face à des problématiques mondiales, qui concernent tout le monde, et auxquelles la technologie apporte des réponses"

Peu couverte par le CES, l'agriculture n'est pourtant pas en reste. "Chaque année, John Deere participe au CES avec un immense stand afin de s'imposer dans l'écosystème", fait remarquer Xavier Dalloz, de la missionCES. D'autant que des liens se tissent entre les secteurs. "Preuve des liens entre écosystèmes, la santé animale est un axe de développement pour Baracoda", confirme Thomas Serval, son CEO. De son côté, la start-up vauclusienne Brad présente ses sondes électroniques pour permettre aux agriculteurs de maintenir leurs rendements malgré les épisodes de gel ou de sécheresse. "L'agriculture fait face à des problématiques mondiales, qui concernent tout le monde, et auxquelles la technologie apporte des réponses."

Du côté des technologies, ce n'est pas le métaverse le mot-clé du CES "mais le jumeau numérique, digital twin en anglais, qui prend son essor dans différents domaines", observe Florent Roulier, de la société de conseil Niji. La Région Nouvelle-Aquitaine accompagne parmi ses 24 start-up sélectionnées la société Abys Medical qui veut, avec ses hologrammes, aider les chirurgiens à opérer en ayant le squelette 3D du patient. "Ces innovations aident à la prise de décision et répondent aux enjeux d'aujourd'hui", témoigne Andréa Brouille, première vice-présidente chargée du développement économique, de l'innovation et l'accompagnement la RSE des entreprises à la région Nouvelle-Aquitaine. Pour elle, toutes ces tendances doivent également répondre à un autre enjeu : la création d'emplois. "36% de l'emploi industriel français est créé en Nouvelle-Aquitaine, nous devons donc nous impliquer dans le soutien à l'innovation", poursuit-elle. Et Rémy Cadic, dirigeant de la start-up Acapela de conclure : "L'un de nos enjeux en 2023 sera effectivement de recruter des profils de haut niveau."