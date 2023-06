A Vivatech, la Software République expose la voiture connectée de demain

La Software République, l'écosystème réunissant Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thalès autour de start-up, a réalisé un concept-car en six mois pour démontrer l'intérêt des technologies en mobilité.

Malgré son classique gris métallisé, le bolide de la Software République a tout pour intriguer les visiteurs au salon de l'innovation technologique Vivatech, qui se tient du 14 au 17 juin à Paris : aucun rétroviseur, aucune poignée pour y accéder, mais une série de capteurs de contrôle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, où l'expérience de conduite est redéfinie. Avec ce concept-car nommé "H1st vision", pour Human first vision, les 12 partenaires de la Software République (Arkamys, Compredict, Epicnpoc, Eyelights, JCDecaux, Kardome et Stern Tech se sont joints aux membres fondateurs : Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thalès, ndlr) ont tenu à montrer que la mobilité de demain est opérationnelle dès aujourd'hui. Une centaine d'experts des différentes entreprises ont collaboré pour pouvoir rendre concret en six mois ce prototype basé sur une Renault 5 intégrant une vingtaine d'innovations, destinées à la fois au conducteur, mais aussi au passager et aux autres usagers de la route. Le JDN a pu le tester en avant-première.

La reconnaissance faciale et posturale permet l'ouverture des portes. © CGM

L'architecture du véhicule est la première à interpeler : plus besoin de clé, le véhicule détecte l'identité du conducteur par sa caméra située dans le montant de la porte, à l'aide des technologies de Thalès. Avant d'approcher l'automobile, les journalistes ont été appelés à créer leur avatar sur tablette, transmis automatiquement à l'H1st vision. "Quand il sera chez son concessionnaire, le conducteur pourra créer son profil et enregistrer sa démarche afin que le véhicule le détecte par reconnaissance faciale mais aussi par sa posture", précise Valérie Cussac, vice-présidente exécutive Smart Mobility Services chez Orange Business Services. A l'intérieur, aucun bouton sur le tableau de bord mais quatre petits écrans carrés côte à côte, pour régler la musique, les services de paiement pay-in-car, ou la mesure de paramètres vitaux.

Le volant, lui aussi un capteur

La santé et le bien-être au volant est l'une des innovations. Un capteur de STMicroelectronics, localisé dans le volant, prend l'électrocardiogramme, le rythme cardiaque ou encore le niveau de fatigue du conducteur via quatre électrodes, sous ses pouces et deux phalanges. En fonction du niveau de stress ou de l'humeur du conducteur, la H1st vision règle l'ambiance sonore et les couleurs intérieures pour favoriser la détente. "Nous travaillons sur un nouveau capteur placé dans la ceinture de sécurité qui permettrait de capter l'électrocardiogramme du conducteur par vibration", précise Oriana Di Marco, head of EMEA healthcare & well-being vertical strategic marketing & business development chez STMicroelectronics. En cas de malaise, une télécommunication satellite doit servir à alerter les secours.

La H1st vision se contrôle par une série d'écrans. © CGM

La santé du véhicule est également étudiée. Le conducteur est notifié via son tableau de bord de l'état des batteries, des freins et des pneus. Les capteurs du véhicule remonteront une alerte à la moindre anomalie. La recharge représente le premier produit qui sera commercialisé en 2024 par la Software République. Une borne de recharge bidirectionnelle élaborée avec Mobilize. Pour disposer du service V2G (vehicle-to-grid), les utilisateurs devront disposer d'une Renault 5 électrique, première voiture compatible avant que d'autres modèles ne suivent, du chargeur bidirectionnel, de la borne de recharge Mobilize PowerBox, de son application mobile et d'un contrat d'électricité avec The Mobility House pour fournir de l'électricité au réseau. "Cette fonctionnalité va permettre d'économiser jusqu'à la moitié des coûts de recharge en monétisant la capacité de stockage des batteries", assure Ziad Dagher, launching & operations manager.

Autre innovation phare du véhicule : le son. La Software République a fait appel à l'expertise de l'entreprise Arkamys sur ce sujet. Les équipes ont travaillé avec le producteur de musique Jean-Michel Jarre. Deux haut-parleurs sont placés dans les appui-têtes pour axer le son de certains appels à la personne concernée pour renforcer le confort pendant le trajet. De même, seul le conducteur entend une notification sonore quand une ambulance s'approche par exemple grâce à l'individualisation de la zone d'écoute procurée par Kardome. "La technologie V2X d'Orange permet de transmettre d'un véhicule à l'autre les messages envoyés", précise Henri Beringer, transportation & mobility solution director chez Dassault Systèmes.

En plus de ces expériences, le concept-car s'appuie sur un jumeau numérique du véhicule, réalisé par Dassault Systèmes. Ce jumeau numérique permet d'optimiser la conception du véhicule, de valider son évolution dans l'environnement du territoire et d'analyser son utilisation pour en améliorer l'expérience d'usage. La solution permet d'envisager les interactions avec la smart city. "De nombreuses collectivités sont en train de constituer le jumeau numérique de leur territoire, c'est une tendance forte qui contribue à la mobilité du futur car pour avoir des transports multimodaux qui fonctionnent, il faut de la simulation", réagit Laurence Montanari, vice-présidente, industrie transports et mobilité chez Dassault Systèmes. A titre d'exemple, Paris-Saclay a présenté le sien, Montpellier est en train de concevoir le sien. La prochaine étape : "Déployer l'infrastructure nécessaire en ville pour détecter en temps réel des situations dangereuses", conclut Laurence Montanari.