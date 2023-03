Comment les partenaires d'OpenAI utilisent déjà GPT-4 ?

GPT-4 a été dévoilé ce mardi 14 mars par OpenAI. Mais plusieurs organisations ont déjà pu tester ce modèle d'IA dans leur activité.

Six organisations ont eu le droit à une avant-première. OpenAI a en effet conclu des partenariats qui ont permis à certaines entreprises d'utiliser GPT-4 avant sa sortie officielle. D'un côté, celles-ci améliorent leur service grâce à l'intelligence artificielle. De l'autre, elles montrent les possibilités d'utilisation du nouveau modèle d'OpenAI. Tout le monde semble gagnant.

Duolingo : apprendre une langue étrangère en conversant avec un personnage fictif

Ce mercredi 15 mars, l'application dédiée à l'apprentissage des langues étrangères Duolingo propose un nouvel abonnement à ses utilisateurs : Duolingo Max. Cette formule, pour l'instant seulement accessible aux utilisateurs anglais qui apprennent le français et l'espagnol, propose deux nouveautés grâce à GPT-4. "Role Play" permet à l'utilisateur de converser avec un personnage fictif qui s'adapte à son niveau de langue tandis que "Explain my Answer" apporte des corrections précises aux réponses qu'il a proposées.

Be My Eyes : décrire aux personnes malvoyantes une situation à partir d'une photo

Be My Eyes, l'application qui vise à aider les personnes malvoyantes dans leur quotidien, est la première entreprise à utiliser la fonction d'interprétation d'images de GPT-4. Jusqu'ici, Be My Eyes mettait en relation des bénévoles avec des malvoyants pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Avec GPT-4, l'entreprise danoise a conçu "Virtual Volunteer", un outil qui peut, à partir d'une photo, décrire le contenu présent sur l'image en question (par exemple, les ingrédients présents dans un réfrigérateur). Et effectuer ainsi une tâche habituellement confiée à un bénévole.

Stripe : lutter contre la fraude

La société américaine Stripe, spécialiste du paiement en ligne B2B, a demandé à 100 de ses salariés de se concentrer uniquement sur les fonctions de GPT-4 pour améliorer ses services. Résultat : le nouveau modèle d'OpenAI peut analyser la syntaxe des messages pour détecter les comptes suspectés de fraude. Par ailleurs, GPT-4 permet également à Stripe de "mieux comprendre le business de ses utilisateurs" en analysant leur site web pour en faire "un résumé qui surpasse ceux écrits par des personnes."

Morgan Stanley : aider les conseillers dans la gestion de patrimoine

Morgan Stanley est une banque spécialisée dans la gestion de patrimoine, un domaine dans lequel circule un flux d'informations important. Entre les stratégies d'investissement, les études de marché et les commentaires des analystes, les conseillers peuvent perdre beaucoup de temps à trouver la bonne information. Heureusement pour eux, GPT-4 peut extraire les informations pertinentes pour un cas précis. Pour Jeff McMillan, responsable analyse de Morgan Stanley, GPT-4 permet "de disposer instantanément des connaissances de la personne la plus compétente en matière de gestion de patrimoine."

Khan Academy : délivrer aux étudiants une formation personnalisée

Khan Academy est une association qui propose des milliers de cours de mathématiques, de sciences et de sciences humaines pour les étudiants. Avec GPT-4, elle a créé Khanmigo, un assistant alimenté par l'IA qui fonctionne comme un tuteur virtuel pour les étudiants. Cet outil s'adapte aux besoins de chaque étudiant en proposant des cours personnalisés. Par ailleurs, en plus de l'apprentissage, Khan Academy utilise aussi GPT-4 pour l'enseignement. Khanmigo peut également servir "d'assistant de classe pour les enseignants".

Le gouvernement d'Islande : préserver la langue nationale

Ce partenaire d'OpenAI est sans doute le plus inattendu. Mais le gouvernement islandais fait bien partie des organisations qui ont utilisé GPT-4 en avant-première, avec comme objectif d'éviter une extinction progressive de la langue nationale. En effet, des volontaires ont été recrutés par le gouvernement pour entrainer le modèle à s'exprimer en islandais. Habituellement, les modèles d'IA sont entrainés avec des langues très pratiquées, dont l'islandais ne fait pas partie…