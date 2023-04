Elisabeth Borne annonce une loi sur le numérique présentée début mai

Dans le cadre des "100 jours" fixés par Emmanuel Macron, Elisabeth Borne a présenté sa "feuille de route" des 3 prochains mois. Un projet de loi sur le numérique sera présenté au mois de mai.

Un projet de loi sur le numérique pour "faire respecter l'ordre républicain dans le monde virtuel" sera présenté au mois de mai, selon Elisabeth Borne. Cette loi, évoquée rapidement par la Première ministre à l'occasion de la présentation de sa "feuille de route" pour les "100 jours" voulus par Emmanuel Macron, tentera de lutter contre "la fraude en ligne" via notamment "un filtre anti-arnaque". Celui-ci prendra la forme d'un message d'alerte pour mettre en garde les internautes sur le point de se rendre sur un site frauduleux. La loi visera également à renforcer le "blocage des sites pornographiques" qui laissent les mineurs accéder à leur contenu via un système de double anonymat. Enfin, un dispositif "pour lutter contre le cyberharcèlement" sera établi pour retirer efficacement les contenus haineux.

Quelques heures avant la conférence d'Elisabeth Borne, l'AFP précisait que le Conseil d'Etat examinait déjà le texte, dans lequel devrait figurer la transcription des nouveaux règlements européens sur les services et marchés numériques en droit français. Ces règlements obligent notamment les plus grandes plateformes (Google, Twitter, Facebook…) à ouvrir leur algorithme pour lutter contre la désinformation, la haine en ligne et les contrefaçons. Par ailleurs, le gouvernement compte préciser sa stratégie sur l'intelligence artificielle "avant l'été".