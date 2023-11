Photos, mails, documents : vous pouvez tout perdre le 1er décembre si vous avez un compte Google

En annonçant une mise à jour de sa politique de sécurité, Google a décidé de supprimer les comptes inactifs de ces utilisateurs.

Posséder une adresse mail est devenu un indispensable de la vie de tous les jours. Ce service est souvent gratuit et ne prend que quelques minutes à être ouvert. De plus, il donne accès à tout un écosystème. Du côté de Microsoft, un compte Outlook offre la possibilité d'utiliser divers outils de bureautique, mais aussi 2 Go de stockage gratuit avec Onedrive. La logique est la même chez Google et son populaire Gmail. Ce dernier permet de stocker des fichiers ou des photos sur Google Drive ou Google Photos.

Les internautes sont d'ailleurs nombreux à posséder plusieurs comptes. Et les raisons ne manquent pas : séparer sa vie personnelle et professionnelle, réceptionner des messages à l'occasion d'un événement ou pour le compte d'une association. Mais multiplier les adresses c'est augmenter les chances de les oublier, de ne plus s'en servir, et qu'elles soient désormais supprimées.

Car les internautes devraient ainsi faire attention s'ils ont laissé de côté une vieille boîte Gmail, en particulier s'ils l'ont utilisée pour utiliser un téléphone Android. En mai dernier, Google a informé sur son blog qu'il ferait le ménage. A partir du 1er décembre, les comptes inactifs depuis plus de deux ans commenceront à être supprimés. La raison ? "Si un compte n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, il est plus susceptible d'être compromis", et il "peut être utilisé à des fins diverses, depuis le vol d'identité jusqu'à un vecteur de contenu indésirable ou même malveillant, comme le spam", détaille le billet.

Par conséquent, si un compte n'a pas été utilisé depuis 2021, les fichiers rattachés à ce dernier seront perdus. Cela inclut bien sûr les mails, mais aussi les documents sur Google Doc ou Google Drive et bien sûr les photos stockées sur Google Photos.

Alors comment conserver son compte actif ? La société américaine conseille de se connecter à son compte et de réaliser différentes actions : "Lire ou envoyer un e-mail", "Utiliser Google Drive", "Regarder une vidéo Youtube", "Partager une photo", "Télécharger une application", "Utiliser la recherche Google", "Utiliser la fonctionnalité se connecter avec Google pour vous connecter à une application ou à un service tiers".

Des exceptions s'appliquent néanmoins dans ce cadre. Les comptes hébergeant des vidéos Youtube sont pour le moment épargnés. Tout comme ceux d'organisations telles que les écoles ou les entreprises. En outre, un compte sera considéré comme actif, même si ce délai de deux ans est passé dans le cas où, entre autres, le compte a été utilisé pour acheter un livre ou un film, un produit ou un service Google, ou s'il contient une carte-cadeau avec un solde monétaire.

Enfin, la société américaine encourage ses utilisateurs à fournir une adresse mail de récupération lors de l'inscription ou leur indique qu'ils peuvent utiliser le service Takeout pour créer une sauvegarde du compte et l'exporter vers une autre plateforme.