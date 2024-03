Ce site Internet permet de retrouver n'importe qui à partir d'une simple photo en quelques secondes

En quelques secondes, avec une image ou une webcam, il est possible de retrouver des pages Web sur lesquelles apparait un visage.

Il faut la surveiller pour la protéger : aujourd'hui guetter sa présence en ligne est important pour maîtriser vie privée et réputation. Peu de monde échappe à l'exposition des informations personnelles depuis l'explosion des réseaux sociaux. Des photos aux commentaires, tout peut être retrouvé et décortiqué. Parfois même sans le consentement de l'internaute. Or une simple image ou même un avis posté peut avoir des conséquences compromettantes sur le plan personnel ou même professionnel.

Pour éviter ce type de situation, il peut être intéressant de vérifier régulièrement ce qui est publié à son sujet. Une simple recherche sur google en tapant son nom et son prénom entre guillemets peut aider à retrouver son identité à chaque fois qu'elle est citée, sur des sites ou des blogs. Toujours sur le moteur de recherche américain, il est également possible d'effectuer une recherche de photo inversée. Un dispositif qui permet de voir si une photo a déjà été utilisée sur la toile.

Mais un site encore plus performant existe. Celui-ci dernier repose sur le même principe de recherche par image. Mais grâce à sa technologie de reconnaissance facile, il permet de retrouver un visage sur le web. Son utilisation est très simple : il suffit d'insérer une photo depuis son ordinateur. En quelques secondes, le site analyse le visage et signale à chaque fois qu'il le détecte sur la toile. Utilisé gratuitement, il permet de voir si une photo ou une image de l'utilisateur est présent sur la toile et combien de fois. Le début des liens où est posté le cliché est même disponible.

En revanche, pour avoir accès à l'adresse complète, il faudra passer à la caisse. Un paiement pour une seule recherche, mais aussi des abonnements mensuels et annuels sont disponibles, incluant des outils complémentaires. Avec le premier forfait, il est possible d'effectuer 25 recherches par jour, ainsi que de configurer trois alertes qui préviennent l'utilisateur quand une photo avec son visage est détectée. Les forfaits supérieurs promettent même un service pour envoyer des demandes de suppressions quand une photo est postée dessus. Le nom du site en question ? Le voici : pimeyes.com

En tout état de cause, pimeyes.com impressionne par les résultats qu'il obtient. Notamment quant à sa possibilité de trouver un visage dans une photo en arrière-plan. A tel point qu'il inquiète quant à la possibilité pour un employeur trop curieux ou même un harceleur d'espionner d'autres personnes. Sur ce point, le site précise que "la cible du moteur de recherche PimEyes n'est pas les particuliers, mais les sites Internet accessibles au public. Ce que les utilisateurs peuvent trouver avec le moteur de recherche PimEyes est un site web public qui peut avoir utilisé une image similaire à l'image téléchargée. Le résultat de la recherche représente des données que tout le monde a littéralement le droit de voir dans des domaines Web déjà accessibles". En octobre dernier, le site a d'ailleurs décidé d'empêcher la cherche des photos d'enfants via son service.