Cette entreprise publique embauche 5 000 personnes cette année, certaines sans diplôme ni formation

Dans un effort exceptionnel pour renforcer la qualité de ses services, une entreprise publique recrute plus de 5000 personnes en 2024.

Dans un élan sans précédent pour améliorer la qualité de ses services, une entreprise publique française s'engage dans une vaste campagne de recrutement. Elle prévoit d'intégrer 5 300 nouvelles recrues en 2024, avec 3 700 postes proposés en CDI. Cette campagne de recrutement massive a été lancée le 23 janvier dernier. Présent dans 15 pays et sur 5 continents, cet acteur mondial du transport urbain assure quelques 16 millions de voyages par jour. En France son unique actionnaire est l'Etat.

Les Jeux Olympiques qui approchent ajoutent une pression supplémentaire sur les épaules de cette entreprise qui exploite de nombreuses lignes de métros, de bus et de tramways du réseau francilien. Vous l'aurez compris, il s'agit de la RATP. A ce sujet, son PDG, Jean Castex a souligné que "pour les conducteurs de métro, on forme des gens le jour et la nuit. L'appareil de formation est à son maximum."

Toutefois, il n'y a pas que des postes de conducteurs de métro qui sont proposés. Cette année, il ne représenteront d'ailleurs que 120 nouveaux postes contre 1 350 pour les conducteurs de bus. Si une large place est accordée aux conducteurs, l'entreprise recherche également des agents de sûreté pour prévenir les incivilités et les actes de malveillance (120 postes) ainsi que des techniciens pour la maintenance de ses appareils (350 postes). Par ailleurs, 550 postes d'ingénieurs et cadres sont à pourvoir.

L'une des particularités de cette campagne de recrutement est son accessibilité. En effet, certains postes ne requièrent pas de diplôme ou de formation préalable. Par exemple, pour devenir agent de sûreté, la RATP valorise les qualités personnelles plutôt que des critères académiques. Il faut en revanche accepter de se soumettre à des tests en ligne et sportifs et avoir un casier judiciaire vierge. La RATP propose également des postes de conducteurs de bus même à ceux qui ne possèdent pas le permis D, mais simplement un permis B. Pour les conducteurs de métro, une formation en interne est aussi prévue. Au final, ce sont donc des centaines de postes qui sont attribués à des personnes sans diplôme spécifique.

Les candidats qui auront la chance d'être retenus pourront bénéficier de nombreux avantages propres au groupe comme la gratuité des transports de la RATP, un remboursement partiel des autres moyens de transport en Ile-de-France, un plan d'épargne entreprise, des primes et un comité d'entreprise attractif.

Cette démarche de recrutement est également marquée par une volonté forte d'inclusion et de diversité. La RATP met un point d'honneur à attirer davantage de talents féminins dans ses rangs, à travers des initiatives spécifiques comme le programme "RATP au Féminin". En parallèle, elle renforce son engagement envers l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes éloignées de l'emploi, contribuant ainsi à l'effort collectif d'intégration sociale et professionnelle. 600 contrats d'insertion seront d'ailleurs proposés.