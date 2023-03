Adtech : Proxistore prend une participation majoritaire au capital de Sirdata

Les deux adtech fusionnent et annoncent leur ambition de dynamiser la vente d'inventaires ne disposant pas du consentement des internautes aux traceurs publicitaires.

Industrialiser la monétisation des emplacements qui restent vides parce qu'ils ne permettent pas le dépôt de traceurs publicitaires, soit près de la moitié des inventaires des éditeurs en ligne, voici une des principales ambitions affichées par les dirigeants de Proxistore et Sirdata à l'occasion de l'annonce de leur rapprochement ce 16 mars. Forte des 7,9 millions d'euros qu'elle vient de lever auprès de ses actionnaires historiques, l'adtech belge Proxistore opère une prise de participation majoritaire au capital de Sirdata, qui garde son CEO. Les deux sociétés travailleront ensemble les prochains douze mois pour préparer la fusion de leurs équipes.

"Nous allons raccourcir la chaîne et envoyer les impressions directement au bidder"

"La chaîne programmatique ne permet pas de monétiser des inventaires non consentis : dès que vous vous retrouvez avec des intermédiaires, et même dans le cas d'un ciblage contextuel, cela ne marche pas. La raison est que les DSP ont besoin de traquer les conversions. De plus, quand il y a prolifération d'intermédiaires et afin de garantir à 100% que les droits des utilisateurs sont respectés, la base légale la plus appropriée est le consentement des utilisateurs aux traceurs. Par conséquent, le seul moyen de monétiser cet inventaire aujourd'hui totalement oublié des annonceurs au grand dam des éditeurs est de raccourcir la chaîne et d'envoyer les impressions directement au bidder. C'est ce que nous ferons avec Proxistore", explique Benoît Oberlé, CEO et fondateur de Sirdata.

Sirdata est une des références françaises en matière de ciblage d'audiences aussi bien cookie based que cookieless. L'adtech édite également une plateforme de gestion du consentement aux traceurs publicitaires (CMP) et travaille en partenariat avec 17 000 sites. Proxistore, son partenaire historique technologique et commercial, est pour sa part une plateforme d'achat d'espaces (DSP) spécialisée dans le drive-to-store, reconnue pour son outil de bidding et de ciblage géolocalisé d'audiences. Elle équipe des éditeurs nationaux et locaux, dont plusieurs titres de la presse quotidienne régionale (PQR), au service d'agences et d'annonceurs notamment pour des campagnes publicitaires localisées.

"Les annonceurs sont non seulement à la recherche de solutions cookieless leur permettant de conserver leur couverture sur cible et l'efficacité de leurs campagnes, mais également d'alternatives technologiques crédibles et conformes aux dernières exigences réglementaires européennes. En nous associant à Sirdata, nous créons un leader européen répondant à l'ensemble de leurs problématiques, qu'il s'agisse de branding, de drive to store ou de retail media", déclare dans un communiqué Bruno Van Boucq, fondateur du groupe Proxistore.

La complémentarité des deux sociétés est également géographique, Sirdata adressant majoritairement les marchés français et britannique, Proxistore l'Europe du Nord, l'Espagne, le Portugal, le Canada et les Etats-Unis. Les deux dirigeants entendent donner naissance encore cette année à une entité rassemblant 70 collaborateurs et un chiffre d'affaires consolidé de plus de 20 millions d'euros.