Adloox gagne une première manche contre Meta devant l'Autorité de la Concurrence

Meta refuse à l'adtech française de vérification de la qualité publicitaire l'accès à ses deux programmes de partenaires, des conditions jugées comme étant susceptibles de constituer un abus de position dominante.

L'Autorité de la Concurrence a prononcé ce jeudi des mesures conservatoires à l'encontre de Meta afin que la plateforme définisse et rende publics dans les deux mois de nouveaux critères d'accès et de maintien de ses programmes de partenariat "viewability" et "brand safety". Ces mesures conservatoires font suite à la plainte déposée en octobre dernier auprès de l'Autorité par Adloox, technologie française de vérification de la qualité publicitaire dont l'accès aux deux programmes partenaires de Meta, lui a été jusque-là refusé, malgré les différentes demandes formulées par Adloox et par ses clients entre 2016 et 2022.

Une situation d'autant plus incompréhensible pour l'adtech française que trois de ses concurrents, à savoir DoubleVerify, Integral Ad Science et Moat, en font partie depuis 2021, et cela sous invitation préalable de Meta, comme l'a constaté l'autorité française. Adloox est un acteur de référence sur le marché français, et le seul européen accrédité par le Media Rating Council (MRC) pour la mesure de la fraude et de la visibilité.

"Une atteinte grave et immédiate au secteur de la vérification publicitaire"

Lancés en 2015 et en 2019 sur invitation à l'attention de tiers indépendants en charge de la vérification de la qualité publicitaire, ces programmes offrent à ces tiers l'accès à des données collectées et traitées par Meta leur permettant d'évaluer respectivement la visibilité et la brand safety et suitability des inventaires de la plateforme, dont notamment Facebook et Instagram. "L'Autorité a estimé que les conditions d'accès aux partenariats viewability et brand safety de Meta étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et portent une atteinte grave et immédiate à la fois aux intérêts d'Adloox et au secteur de la vérification publicitaire indépendante", écrit l'Autorité de la Concurrence. Dans sa décision, l'AdC a également prononcé une injonction visant à permettre une intégration rapide d'Adloox à ces partenariats, "à condition que cette société satisfasse aux nouveaux critères d'accès".

Interrogé par le JDN, Romain Bellion, fondateur et CEO d'Adloox se dit ravi de cette décision. "Nous avons hâte de nous mettre au travail pour potentiellement intégrer les programmes de Meta et ainsi offrir un service de qualité à nos clients. Nous renouvellerons notre demande d'accès dès que Meta aura publié ces nouveaux critères d'accès", déclare-t-il. Ces mesures conservatoires sont prononcées dans l'attente d'une décision sur le fond.