L'IA générative débarque dans Google Ads et Google Merchant Center

Google annonce une floppée de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA générative dans ses produits publicitaires et dédiés aux retailers.

L'IA générative fait son entrée dans les produits publicitaires de Google, qui multiplie les annonces ce mardi 23 mai à l'occasion du Google Marketing Live, l'événement annuel que la plateforme consacre aux professionnels du marketing. Toutes les nouveautés annoncées concernent l'intégration de l'IA générative dans Google Ads et dans la réalisation d'images pour les sites e-commerce, à partir de la plateforme de gestion de flux produits Google Merchant Center. Comme pour conjurer un peu le sort et faire oublier son retard en matière d'IA générative, Google tient à rappeler que l'IA a toujours été au cœur de ses produits publicitaires depuis plus de 10 ans, à l'instar de Performance Max. Ces nouveautés, qui sont encore en phase de tests, concernent pour le moment uniquement les Etats-Unis.

Un chat en langage naturel avec Google pour créer sa campagne sur Google Ads

Cette nouvelle fonctionnalité (qui devrait bientôt être ouverte en bêta pour un petit groupe d'annonceurs aux Etats-Unis seulement) offrira aux marketeurs la possibilité d'échanger en langage naturel avec Google pour obtenir des idées et des solutions pour leur propre campagne. "Vous aurez seulement à ajouter une page de destination préférée à partir de votre site web et l'IA de Google résumera la page. Puis elle générera des mots-clés, des titres, des descriptions, des images et d'autres éléments pertinents et efficaces pour votre campagne", indique l'entreprise dans un billet de post. Des suggestions que le marketeur pourra évidemment consulter et modifier avant d'activer l'annonce sur le search.

© Google

Création automatisée d'assets publicitaires (ACA) pour le search

Une fonctionnalité de création automatisée d'assets publicitaires (ACA) sur le search était déjà en phase bêta en anglais uniquement. Elle permettait jusque-là de s'appuyer sur Google pour créer automatiquement les titres et descriptions des liens sponsorisés basés sur les informations existantes (landing page de la campagne, les autres annonces déjà créées, etc.).

La nouveauté annoncée ce 23 mai est que la fonctionnalité est boostée par un outil d'IA générative qui fera évoluer la création publicitaire en tenant compte du contenu de la requête formulée par l'internaute. "Par exemple, avec une recherche sur 'soin pour peaux sèches et sensibles', l'IA peut utiliser le contenu de votre landing page et les annonces existantes pour créer un nouveau titre qui s'alignera encore plus étroitement sur la requête, comme 'Apaisez votre peau sèche et sensible'. Cela vos aidera à améliorer la pertinence des annonces tout en vous permettant de rester fidèle à votre marque", explique Google. Cette fonctionnalité devrait être disponible en bêta mondiale cette année.

La création d'assets dans Performance Max

Performance Max, la solution d'activation automatisée de campagnes sur l'ensemble des réseaux publicitaires de Google (search, gmail, shopping, YouTube, Maps et display), sera bientôt dotée de la capacité à créer une campagne en se basant sur un outil d'IA générative. "Fournissez simplement votre site web et l'IA de Google commencera à apprendre sur votre marque pour remplir votre campagne avec du texte et d'autres éléments pertinents. Nous suggérerons même de nouvelles images générées juste pour vous, vous aidant à vous démarquer auprès des clients sur un plus large éventail d'inventaires et formats", promet l'entreprise. Les tests démarreront cette année.

© Google

Un "product studio" pour les e-commerçants dans Google Merchant Center

Cette nouvelle solution "product studio", qui devrait être disponible cette année uniquement aux Etats-Unis, permettra de créer et de retoucher des images de produits avec le recours à une IA générative au sein du Google Merchant Center Next, la version simplifiée de la plateforme où sont intégrées les flux produits des e-commerçants. À travers le prompt, l'e-commerçant pourra demander d'intégrer son produit dans un arrière-plan différent, modifier le fond de scène existant, renforcer la résolution de l'image avec l'ajout de pixels par l'IA, etc.

© Google

L'IA générative pour booster l'expérience publicitaire sur le search et sur Google Shopping

De la même manière que Google compte faire évoluer son moteur grâce à des compilations et des résumés prémâchés réalisés par l'IA générative, des tests sont en cours pour proposer des expériences publicitaires intégrées tenant compte de toutes les requêtes faites par l'internaute. "Par exemple, si quelqu'un recherche 'activités de plein air à faire à Maui (île de l'archipel d'Hawaï, ndlr.)', en plus de poser des questions sur les 'activités pour les enfants' et le 'surf', une annonce entièrement personnalisée pour une marque du secteur du tourisme promouvant des cours de surf pour les enfants pourra lui être proposée", précise Google. Aucune prévision n'est fournie sur quand cette expérimentation sera ouverte aux tests.