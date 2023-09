L'Europe va imposer à Whatsapp une fonctionnalité qui va changer la vie des utilisateurs

A partir de mars 2024, les utilisateurs de WhatsApp pourront avoir des échanges impossibles jusque-là.

Des échanges de messages entre un utilisateur de WhatsApp et un autre de Telegram ou Messenger au sein d'une même conversation ? Ce sera possible à partir de mars 2024. Du moins dans l'Union européenne. En effet, la Commission européenne a dévoilé ce 6 septembre une liste d'entreprises soumises à des règles de concurrence renforcées dans le cadre du DMA (Digital Markets Act). Dans cette liste, on compte TikTok et l'ensemble des Gafa. Cela inclut donc Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp.

iMessage (le service de sms d'Apple) n'ayant pas été inclus pour le moment dans ce nouveau dispositif, seuls Messenger et WhatsApp devront s'ouvrir à l'interopérabilité pour respecter le DMA. Traduction : à partir de mars, ces deux plateformes devront être compatibles avec d'autres plateformes d'une dimension moindre. Un utilisateur de WhatsApp ou de Messenger pourra alors converser avec un utilisateur de Signal ou de Telegram.

L'audio aussi

Les plateformes de messagerie d'une dimension moindre ne sont pas tenues de mettre en œuvre l'interopérabilité, ce qui signifie qu'elles peuvent maintenir la distinction entre leur service et Messenger et WhatsApp. En outre, les internautes pourront toujours refuser cette nouvelle option.

A noter que des fonctionnalités plus complexes seront introduites progressivement. A partir de 2026, il sera possible de créer des conversations de groupe entre utilisateurs de différentes plateformes. A partir de 2028, il sera possible de passer des appels audio et vidéo entre deux services de messagerie distincts.