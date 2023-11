Vous ne captez pas le Wifi partout chez vous, voici comment régler le problème une fois pour toutes

Un wifi faiblard qui ne passe pas les murs, c'en est assez ! Découvrez dans cet article les équipements indispensables pour booster votre connexion dans toutes les pièces.

Vous rencontrez des difficultés à capter le wifi dans toutes les pièces de votre logement ? Votre connexion est lente ou instable lorsque vous vous éloignez de votre box internet ? Un wifi qui ne fonctionne pas correctement dans toutes les pièces peut vite devenir très agaçant. Impossible de regarder des vidéos ou de surfer confortablement lorsque le signal est faible. Heureusement, il est possible d'optimiser la couverture wifi chez soi grâce à des équipements dédiés. Il existe plusieurs solutions simples et efficaces pour améliorer la portée de votre réseau wifi et en finir avec ces désagréments.

L'amplificateur wifi est l'option la plus simple pour étendre la portée de votre box Internet. Son rôle est de capter le signal wifi existant, de l'amplifier, puis de le rediffuser plus puissant. Ainsi, même dans les pièces éloignées, vous capterez un signal fort. L'installation se fait en quelques minutes. Il suffit de brancher l'amplificateur à une prise électrique située à mi-distance entre votre box et la zone mal couverte. L'appairage avec votre box se fait ensuite automatiquement grâce à un bouton. Pour un résultat optimal, choisissez un amplificateur bi-bande, compatible wifi 5 GHz en plus du 2,4 GHz classique. La bande 5 GHz offre des débits plus élevés.

Deuxième solution, le répéteur wifi joue un rôle similaire à l'amplificateur. Mais au lieu d'amplifier le signal, il se contente de le répéter. Là aussi, l'installation est très simple. Positionnez le répéteur dans une zone intermédiaire où la réception est bonne. Il captera le signal de votre box, puis le retransmettra vers les pièces plus éloignées. Optez pour un modèle bi-bande, idéalement avec une connexion Ethernet pour relier un appareil en filaire. Certains répéteurs intègrent même des prises Ethernet supplémentaires.

Le kit CPL, pour courant porteur en ligne, utilise le réseau électrique de votre logement pour véhiculer le signal Internet. Il se compose de deux boîtiers à brancher sur des prises murales. Le premier se connecte à votre box par câble ethernet. Le second crée un nouveau point d'accès wifi dans la pièce de votre choix. Cette solution est idéale lorsque les murs porteurs bloquent la propagation du wifi. Le réseau électrique n'est pas affecté.

Avec la généralisation du télétravail, disposer d'une connexion wifi fiable et performante à la maison est devenu indispensable. Les solutions présentées dans cet article, qu'il s'agisse d'un amplificateur, d'un répéteur ou d'un kit CPL, permettent d'étendre facilement la portée de votre réseau wifi pour travailler confortablement depuis n'importe quelle pièce. En optimisant votre installation, vous pourrez télétravailler sereinement sans craindre les décrochages intempestifs.