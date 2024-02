Si un téléphone ne se recharge pas rapidement, c'est peut-être à cause de ce détail tout bête

La charge rapide permet de gagner beaucoup de temps sur le rechargement du téléphone mais un détail peut l'empêcher de fonctionner...

Plusieurs facteurs peuvent causer une décharge rapide du téléphone : une utilisation intensive (musique, vidéos…), les applications qui restent ouvertes ou encore les paramètres de luminosité. Quand le téléphone n'est plus tout neuf, la batterie perd en autonomie. Le risque de se retrouver sans téléphone au cours de la journée augmente, privant ainsi de la possibilité de passer un appel, de recevoir ses messages ou encore d'utiliser un GPS…

Heureusement, les chargeurs à charge rapide se sont développés il y a quelques années pour pallier ce problème. Alors qu'un chargeur standard est doté d'une puissance d'environ 5 Watts, un chargeur rapide dispose d'une puissance d'au moins 15 Watts, pour accélérer la vitesse de rechargement.

Cependant, pour que ces chargeurs fonctionnent correctement, il est crucial de vérifier deux éléments. D'abord, que l'appareil à recharger est compatible avec la charge rapide. En général, c'est le cas de tous les smartphones récents comme le Xiaomi Redmi note 13, le Google Pixel 7a, les derniers iPhone ou Samsung Galaxy. Certains modèles de chargeurs rapides permettent de recharger 80% de la batterie en seulement 30 minutes. Une vitesse rendue possible sur la première phase de rechargement. La plupart des téléphones disposent en effet d'une seconde phase, où la puissance est diminuée pour permettre un rechargement total mais progressif. En général, ce sont les derniers 20% qui sont les plus longs à charger.

Malgré toutes ces précautions, il arrive parfois que le téléphone soit toujours trop long à recharger, même avec un chargeur rapide. Dans ce cas, le problème peut en réalité venir non pas du bloc de charge ou du téléphone lui-même, mais ce ce qu'il y a entre les deux : le câble utilisé pour la connexion. En effet, les câbles à charge rapide sont conçus pour permettre une transmission plus rapide de l'électricité entre le chargeur et le téléphone. Ils utilisent des matériaux et des configurations spécifiques pour minimiser la perte d'énergie et maximiser l'efficacité de la charge. Leur diamètre ou calibre peut notamment être plus gros.

Si le téléphone ne semble pas se recharger plus rapidement avec un bloc de charge rapide, il ne faut pas oublier de vérifier que le câble est bien un câble à charge rapide. Pour être sûr qu'un câble soit à charge rapide, il faut consulter sa fiche technique. L'état du câble est aussi important, s'il est abîmé, il est peut-être temps d'en changer. Ce détail pris en considération peut éviter bien des frustrations...