Les whales influencent-elles trop le marché crypto ?

Les whales représentent un mythe propre à l'écosystème crypto. Vues comme les pionnières du marché, elles sont aussi accusées de le manipuler à leur profit.

En cette fin avril 2023, l'actualité a mis en avant de nombreux transferts de cryptos surprenants, touchant principalement le bitcoin, mais pas seulement. Au moins quatre adresses dites dormantes ont été réactivées au cours de ce mois d'avril 2023, un nombre important, d'autant plus que toutes n'ont pas fait la Une de l'actualité crypto.

En préambule, bien qu'il y ait un lien entre les deux, il ne faut pas confondre adresse dormante et whale. Comme son nom l'indique, une adresse dormante est un portefeuille crypto qui n'a subi aucun mouvement depuis plusieurs années. Généralement, l'écosystème aime retenir les années 2013 et 2014 comme points de repère, celles des scandales Silk Road et Mt. Gox. Mais c'est assez subjectif. Une whale est une adresse qui possède une forte quantité de cryptomonnaies, d'une valeur estimée à plusieurs millions de dollars. Cette adresse peut être dormante ou, au contraire, régulièrement active.

Les whales représentent un mythe à elles toutes seules dans l'univers des cryptos. Elles sont notamment accusées de manipuler le marché. Qu'en est-il exactement ? Début de réponse dans cet article.

Les whales, le mythe bien réel des gros portefeuilles

Qu'est-ce qu'une whale ou baleine ?

Dans le monde de la cryptomonnaie, les whales (baleines en français) font référence aux adresses publiques possédant une quantité importante d'une crypto spécifique. Ce statut leur confère a priori une influence importante sur le marché. Si le terme de whale est principalement rattaché à Bitcoin, on en trouve dans tous les protocoles. D'ailleurs, les whales ne sont pas nées avec Bitcoin et le mot désigne également les grands investisseurs des marchés financiers traditionnels.

Les adresses des whales sont surveillées, car leurs activités de trading peuvent avoir un impact considérable sur la liquidité du marché. C'est d'autant plus vrai sur un protocole bien moins capitalisé que Bitcoin ou Ethereum. Le terme "baleine" est dérivé des marchés financiers, où il est utilisé depuis longtemps pour décrire les investisseurs à grande échelle capables d'influencer les prix des actifs à eux seuls.

Derrière l'adresse publique se cache une grande diversité des propriétaires. Certains sont connus, ce sont par exemple les grandes plateformes d'échange comme Binance, les entreprises comme MicroStrategy et Tesla ou encore les fondateurs de protocoles, comme Vitalik Buterin. D'autres sont en revanche des adresses mystérieuses, possédées par des inconnus et/ou dormantes depuis très longtemps. Par exemple, cette adresse est l'une de celles détenues par Satoshi Nakamoto.

Des portefeuilles bien remplis et influents

L'une des principales caractéristiques des baleines est celle de posséder un gros portefeuille. La valeur peut en effet dépasser 100 millions de dollars ! C'est donc la raison pour laquelle de nombreux investisseurs surveillent les mouvements des adresses whales, car la majorité ne sont pas dormantes, mais bien actives.

L'un des meilleurs outils de suivi s'appelle Nansen, via son produit Smart Money, qui permet la surveillance des mouvements des whales. La présence de whales sur le marché de la cryptomonnaie est importante et peut être vue comme une épée à double tranchant, entre stabilité et liquidité, et manipulation. L'influence peut en effet être aussi bien positive que négative.

D'une part, les détenteurs de ces portefeuilles sont souvent expérimentés et sont moins susceptibles de céder à la panique. Résultat, ils ne vont pas décider de vendre toutes leurs possessions en cas de mauvaise nouvelle, contrairement à de nombreux investisseurs sans expérience. En d'autres termes, les whales ne sont pas responsables des baisses et peuvent même aider à stabiliser un marché.

Au contraire, elles sont souvent responsables des hausses, lorsque, par exemple, plusieurs adresses décident de placer de très importants ordres d'achat à un support prédéfini. D'ailleurs, c'est l'une des fonctionnalités les plus regardées sur Nansen. Ainsi, ces ordres d'achat sont aussi surveillés par les analystes techniques. Mais les whales peuvent aussi placer d'importants ordres de vente. Et là, c'est une autre histoire.

Les whales, une influence véritable à nuancer

L'influence objective des whales à certaines occasions

Le carnet d'ordre de vente des whales est surveillé comme le lait sur le feu, car il peut objectivement entraîner de fortes turbulences sur le marché. Il est effectivement logique que, lorsqu'un ordre de vente de 5 000 BTC est exécuté, cela peut vaciller ! Tout tient alors dans une seule question : a-t-on été prévenu ?

Si la réponse est oui, il est alors possible d'anticiper ce mouvement, parfois même en en profitant nous-même. Les whales ont alors une véritable influence objective sur le marché, d'autant plus lorsque celui-ci est peu valorisé. Ainsi, une whale Bitcoin a moins d'influence qu'une whale Polkadot.

Cependant, cela peut devenir délicat dans deux situations. La première, c'est quand une whale décide de vendre au marché sans prévenir. Souvent, les turbulences sont alors bien plus fortes, car personne n'avait vu venir ce mouvement. Parfois, des détenteurs d'adresses whales s'entendent entre eux pour vendre au même moment. Les conséquences sont alors souvent les mêmes : une chute et un encaissement des gains pour les whale, qui peuvent racheter plus bas. Nous pouvons alors parler de manipulation du cours.

L'autre problème, c'est lorsque des adresses dormantes se réveillent, parfois dix ans après. Or, ce n'est généralement pas pour acheter mais plutôt pour transférer des fonds ou vendre. Là encore, les mouvements sont souvent difficiles à encaisser pour le marché et les petits investisseurs.

Une influence qui a tendance à se réduire avec le temps

Plus le marché crypto grandit, plus les investisseurs sont nombreux. En conséquence, l'influence des whales a tendance à se réduire, car leur part de marché est elle-même réduite. En outre, le marché commence à prendre de la bouteille et il en va de même pour les investisseurs. Ces derniers ne bronchent plus lorsqu'une whale décide de vendre une grande quantité et peuvent même participer à la remontée en achetant à meilleur prix.

Cette réduction de l'influence est d'autant plus vraie pour les deux protocoles les plus importants, Bitcoin et Ethereum. Le nombre d'investisseurs et d'adresses grandit continuellement, réduisant de manière objective l'influence des whales. C'est d'ailleurs une tendance positive pour le marché, prouvant son caractère plus mature, au moins pour Bitcoin et Ethereum.

En revanche, l'inquiétude viendrait plutôt des adresses dormantes réactivées, dont certaines sont des whales. Certains observateurs estiment ces mouvements suspicieux, même s'il ne s'agit souvent que de simples transferts. Dans le meilleur des cas, les détenteurs souhaitent mieux protéger leurs fonds en les transférant sur des wallets par exemple protégés par une clé Ledger.

Mais dans le pire des cas, des hackers ont trouvé un moyen de se procurer la clé privée de wallets dormants avant de les siphonner. Et là, on entre dans un problème bien plus important, mais c'est un autre sujet !