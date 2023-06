Achat immobilier : ces deux coups de téléphone qui peuvent vous éviter de faire une grosse erreur

La prévention est la clé pour un achat immobilier réussi. Ces informations cruciales vous aideront à prendre une décision éclairée et à éviter les mauvaises surprises.

Lorsqu'on envisage d'acheter un bien immobilier, il est essentiel de faire preuve de prudence et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les mauvaises surprises. Avant de vous lancer dans votre projet d'achat, prenez quelques minutes pour passer deux coups de téléphone qui pourraient vous éviter des problèmes futurs.

Le premier appel que vous devriez passer est au commissariat local. En leur demandant des informations sur le quartier dans lequel se situe la propriété, vous pourrez obtenir des renseignements cruciaux. L'objectif est de savoir si la police est souvent appelée sur place pour des faits de violence ou de vols. Un nombre élevé d'interventions policières peut être révélateur d'un quartier peu sûr, ce qui pourrait compromettre votre tranquillité et celle de votre famille. En obtenant ces informations, vous pourrez prendre une décision plus éclairée quant à l'achat du bien immobilier.

Le deuxième appel doit être passé au service d'urbanisme de la municipalité. Le but ici est de vous renseigner sur les projets de construction immobilière prévus dans le quartier. En effet, l'arrivée de nouveaux bâtiments peut avoir un impact sur votre qualité de vie et sur la valeur de votre propriété. Vous devez vous assurer qu'aucun projet indésirable ne soit prévu à proximité, tels qu'un chantier bruyant ou la construction d'un immeuble qui obstruerait la vue depuis votre futur logement. En prenant cette précaution, vous éviterez de regretter votre achat une fois les travaux en cours.

En effectuant ces deux appels, vous vous donnez la possibilité d'obtenir des informations essentielles pour votre décision d'achat. Ces renseignements complémentaires, en plus de votre visite sur place et de vos échanges avec le vendeur, vous permettront de prendre une décision plus éclairée et d'éviter de vous retrouver dans une situation problématique.